Toyota освежила RAV4, Crown Estate и Land Cruiser FJ в Японии

Первые две посвежевшие модели поступили на домашний рынок сегодня, 2 ноября, а третий SUV с обновками японцам придётся подождать до начала января 2027 года.

Японская марка представила актуальный Toyota RAV4 шестого поколения в мае 2025 года, причём изначально дебютировали версии для Северной Америки и Европы, плюс появилась официальная информация о варианте для Японии. На домашний рынок модификация с HEV-установкой вышла в декабре 2025-го, версии кроссовера с PHEV-системой пополнили гамму в конце февраля 2026-го. А теперь в пресс-службе бренда рассказали об обновках для «Рафика».

На фото: Toyota RAV4

Посвежевшему Toyota RAV4 досталась обновлённая система Multi-Terrain Select, которая получила два дополнительных режима ездовой электроники – «Mud & Sand» и «Rock & Dirt». В первом случае система распределяет тягу и контролирует тормоза, допуская умеренное пробуксовывание колёс, чтобы облегчить очистку шин от грязи и песка. Во втором случае – на неровных дорогах она подавляет пробуксовку шин и улучшает их контакт с дорожной поверхностью, тем самым повышая устойчивость движения.

Известно, что продажи посвежевшего Toyota RAV4 с HEV-установкой стартовали на домашнем рынке сегодня, 2 ноября. Стоимость такого SUV варьируется в диапазоне от 4 549 600 до 4 950 000 иен (эквивалентно примерно 2,34 – 2,54 млн рублей по текущему курсу). При этом PHEV-варианты с обновками японцам придётся подождать до 6 января 2027 года.

На фото: Toyota Crown Estate 1 / 3 На фото: Toyota Crown Estate 2 / 3 На фото: Toyota Crown Estate 3 / 3

Ещё в пресс-службе Toyota рассказали об обновках для кроссовера Crown Estate. Модификация Estate Z с 306-сильной подключаемой гибридной установкой, в основе которой лежит двигатель объёмом 2,5 литра, получила: переключатель режимов EV/HV с функцией режима зарядки батареи и автоматический переключатель этих режимов, подогрев задних сидений, автоматический кондиционер с независимым регулированием температуры для левой и правой сторон (с функцией S-Flow, то есть концентрирования на передних креслах).

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Ещё у Toyota Crown Estate появилась новая стартовая версия G с HEV-установкой. Ей достались: алюминиевые колёсные диски размером 19 дюймов, обутые в шины размерностью 225/55R19, светодиодная головная оптика с габаритными огнями с функцией приветственного освещения, багажная дверь с электроприводом и функцией бесконтактного открывания с защитой от защемления, а в салоне – отделка сидений экокожей и автоматически затемняющееся зеркало заднего вида. Версиям RS и Z теперь положены цифровой ключ и аудиосистема с 10 динамиками.

Посвежевший кроссовер Toyota Crown Estate тоже вышел на домашний рынок сегодня. За версии с HEV-установкой на сегодняшний день просят от 5 700 200 до 6 405 300 иен (около 2,93 – 3,29 млн рублей), а стоимость PHEV-модификаций варьируется 7 271 000 до 8 157 600 иен (около 3,73 – 4,19 млн рублей).

На фото: прототип Toyota Land Cruiser FJ с новым оформлением для рынка Японии 1 / 2 На фото: прототип Toyota Land Cruiser FJ с новым оформлением для рынка Японии 2 / 2

Помимо этого, в Японии готовится освежиться ещё один SUV Тойоты – Land Cruiser FJ. Ему в скором будущем станут доступны новые варианты оформление экстерьера – речь идёт о круглых фарах и ином переднем бампере. Исполнение с такой внешностью появится на домашнем рынке в начале января 2027 года.