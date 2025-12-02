Новинки ×
Toyota представит в конце недели сразу три новых суперкара, в том числе от Lexus и GR

5 декабря компания Toyota покажет нам абсолютно новый флагманский спорткар в трёх вариантах — роскошном от Lexus, базовом от Toyota и наиболее экстремальном от спортивного подразделения Gazoo Racing. Скорее всего, все они будут оснащены новейшим 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8.

Поклонники Toyota заждались новую топовую спортивную модель, их ожидания японская компания компенсирует тем, что в пятницу представит, по сути, сразу три соплатформенных спорткара, которые будут существенно отличаться друг от друга снаружи — это можно заметить по опубликованному сегодня тизеру.

Новый спорткар Lexus

Машина в левой части тизера — это, очевидно, серийная версия концепта Lexus Sport, последнюю итерацию которого мы видели в октябре на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио. Машина по центру, это, видимо, версия от Toyota, а машина справа с ощетинившимися воздуховодами над передними колёсными арками и каркасом безопасности в салоне — это версия от Gazoo Racing.

Новый спорткар Toyota (предположительно)

Вчера Toyota крутила по японскому телевидению промо-ролик с анонсом грядущей премьеры, в нём был показан один из трёх спорткаров с надписью GR GT на месте номерного знака. Это косвенно подтверждает слухи о том, что Toyota хочет превратить Gazoo Racing (GR) в самостоятельный бренд, но так это или нет, мы узнает только в пятницу, то есть пока неясно будет ли третья, самая хардкорная машина носить комбинированное имя Toyota GR GT или это теперь просто GR GT.

Новый спорткар GR (предположительно)

О технике грядущих суперкаров по-прежнему нет никакой официальной информации, но представители Toyota в октябре на токийской выставке в общении со СМИ сделали кучу намёков на то, что под длинным капотом следует ждать новый бензиновый V8 — по слухам, он будет иметь рабочий объём около четырёх литров и будет оснащён двумя турбокомпрессорами, позволяющими достичь действительно выдающихся показателей мощности (они, вероятно, у трёх суперкаров будут немного разниться). Мы также ожидаем в том или ином виде гибридную надстройку в дополнение к V8, ведь гибриды — это конёк Toyota.

Последняя версия концепта Lexus Sport
Последняя версия концепта Lexus Sport
Последняя версия концепта Lexus Sport
Последняя версия концепта Lexus Sport
Последняя версия концепта Lexus Sport
Последняя версия концепта Lexus Sport
Долгое ожидание спортивных новинок, вероятно, связано с тем, что изначально Toyota планировала сделать их электрическими, но потом передумала и сделала ставку на V8. Напомним, что ещё в конце 2021 года марка Lexus показала концепт Electrified Sport как предтечу нового суперкара. В конце 2022 года разработка серийной модели по мотивам концепта Electrified Sport шла полным ходом — тогда сообщалось, что новый суперкар будет полностью электрическим и полноприводным, но при этом будет всеми силами имитировать бензиновый: разработчики обещали эмулятор переключения передач с классическим рычагом на центральном тоннеле, педаль сцепления и тщательно прописанный рёв мощного бензинового ДВС.

Toyota GT Racing Concept

После 2022 года новых официальных вводных об электрическом суперкаре не было, а летом этого года трассу на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) утюжил явно бензиновый концепт Toyota GT Racing в камуфляже — на ДВС указывали характерный рёв и выхлопные патрубки, врезанные в пороги. Также летом был показан новый вариант дизайна будущего суперкара Lexus, уже без приставки Electrified. В общем, с нетерпением ждём пятницы, чтобы уже наконец узнать всю правду об этом долгострое компании Toyota.

