Toyota представит в конце недели сразу три новых суперкара, в том числе от Lexus и GR

5 декабря компания Toyota покажет нам абсолютно новый флагманский спорткар в трёх вариантах — роскошном от Lexus, базовом от Toyota и наиболее экстремальном от спортивного подразделения Gazoo Racing. Скорее всего, все они будут оснащены новейшим 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8.

Поклонники Toyota заждались новую топовую спортивную модель, их ожидания японская компания компенсирует тем, что в пятницу представит, по сути, сразу три соплатформенных спорткара, которые будут существенно отличаться друг от друга снаружи — это можно заметить по опубликованному сегодня тизеру.

Новый спорткар Lexus

Машина в левой части тизера — это, очевидно, серийная версия концепта Lexus Sport, последнюю итерацию которого мы видели в октябре на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио. Машина по центру, это, видимо, версия от Toyota, а машина справа с ощетинившимися воздуховодами над передними колёсными арками и каркасом безопасности в салоне — это версия от Gazoo Racing.

Новый спорткар Toyota (предположительно)

Вчера Toyota крутила по японскому телевидению промо-ролик с анонсом грядущей премьеры, в нём был показан один из трёх спорткаров с надписью GR GT на месте номерного знака. Это косвенно подтверждает слухи о том, что Toyota хочет превратить Gazoo Racing (GR) в самостоятельный бренд, но так это или нет, мы узнает только в пятницу, то есть пока неясно будет ли третья, самая хардкорная машина носить комбинированное имя Toyota GR GT или это теперь просто GR GT.

Новый спорткар GR (предположительно)

О технике грядущих суперкаров по-прежнему нет никакой официальной информации, но представители Toyota в октябре на токийской выставке в общении со СМИ сделали кучу намёков на то, что под длинным капотом следует ждать новый бензиновый V8 — по слухам, он будет иметь рабочий объём около четырёх литров и будет оснащён двумя турбокомпрессорами, позволяющими достичь действительно выдающихся показателей мощности (они, вероятно, у трёх суперкаров будут немного разниться). Мы также ожидаем в том или ином виде гибридную надстройку в дополнение к V8, ведь гибриды — это конёк Toyota.

Последняя версия концепта Lexus Sport 1 / 3 Последняя версия концепта Lexus Sport 2 / 3 Последняя версия концепта Lexus Sport 3 / 3

Долгое ожидание спортивных новинок, вероятно, связано с тем, что изначально Toyota планировала сделать их электрическими, но потом передумала и сделала ставку на V8. Напомним, что ещё в конце 2021 года марка Lexus показала концепт Electrified Sport как предтечу нового суперкара. В конце 2022 года разработка серийной модели по мотивам концепта Electrified Sport шла полным ходом — тогда сообщалось, что новый суперкар будет полностью электрическим и полноприводным, но при этом будет всеми силами имитировать бензиновый: разработчики обещали эмулятор переключения передач с классическим рычагом на центральном тоннеле, педаль сцепления и тщательно прописанный рёв мощного бензинового ДВС.

Toyota GT Racing Concept

После 2022 года новых официальных вводных об электрическом суперкаре не было, а летом этого года трассу на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) утюжил явно бензиновый концепт Toyota GT Racing в камуфляже — на ДВС указывали характерный рёв и выхлопные патрубки, врезанные в пороги. Также летом был показан новый вариант дизайна будущего суперкара Lexus, уже без приставки Electrified. В общем, с нетерпением ждём пятницы, чтобы уже наконец узнать всю правду об этом долгострое компании Toyota.