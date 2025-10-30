Lexus ищет новые форматы для флагманской модели LS, а новый суперкар показал интерьер

Творческий поиск в Lexus возник не на пустом месте: материнская компания Toyota только что запустила ещё один люксовый бренд — Century, и он позиционируется на ступеньку выше Лексуса. Соответственно Лексусу теперь нужно понять, как корректно и одновременно эффективно сосуществовать с Century, и начал он процесс нового самоопределения с основы основ, то есть со своей дебютной и одновременно флагманской модели — Lexus LS.

С момента своего первого появления с 1989 году Lexus LS всегда был представительским седаном, но теперь, как было сказано на пресс-брифинге Lexus в Токио, «представительские седаны ведут безнадежную борьбу с внедорожниками и кроссоверами». Слово «безнадёжную» недвусмысленно указывает на то, что в формате седана будущего у Lexus LS нет. Нынешний седан пятого поколения растерял популярность, продаётся плохо и скоро будет снят с производства, а что придёт ему на смену, пока точно неизвестно — может, одна новая модель в новом форм-факторе, а может, сразу несколько. На выставке Japan Mobility Show 2025 на суд посетителей были предложены три варианта — минивэн LS Concept, одноместная самоходная будка LS Micro Concept и купеобразный кроссовер LS Coupe Concept.

Минивэн Lexus LS Concept — это футуристический трёхрядный бизнес-шаттл с шестью колёсами. Четыре задних колеса примерно в полтора раза меньше передних — это сделано для того, чтобы колёсные арки оказывали минимальное влияние на геометрию салона. Подробностей о силовых установках своих концептов Lexus не приводит, но, вероятно, они все в той или иной степени электрифицированы либо полностью электрические. Центральный диван в Lexus LS Concept можно превратить в кровать или развернуть навстречу галёрке, чтобы организовать мобильную переговорную. Галёрка очень комфортная, рассчитанная на троих, центральное место в ней может трансформироваться в столик с подлокотниками.

Lexus LS Micro Concept — это как бы радикально уменьшенный бизнес-шаттл, рассчитанный на единственного VIP-пассажира. Водителя нет, управляется LS Micro Concept исключительно в беспилотном режиме. Колёс всего три: два спереди, одно сзади, причём два передних вынесены за пределы основного кузова-будки и помещены в собственные чемоданоподобные корпуса. Посадка-высадка происходит спереди через подъёмный прозрачный колпак и опускающийся трап, при этом кресло для удобства выдвигается вперёд. Вместо боковых окон есть только тонкие прорези — так внутри обеспечивается нужный уровень приватности и уединения. В дороге можно наслаждаться напитками и мультимедийным контентом, проецируемом на лобовое стекло. Для багажа предусмотрен пристяжной «рюкзачок» на корме.

Lexus LS Coupe Concept — это купеобразный кроссовер с полностью прозрачной крышей, объединённой с лобовым стеклом и распахивающимися в разные стороны боковыми дверьми. Салон щедро декорирован натуральным деревом — им отделаны центральные стойки кузова, пол, потолок, пороги и выдвижной пол багажника. Кресло водителя отличается от кресла переднего пассажира: водительское у́же и имеет более ярко выраженную боковую поддержку. Приборный щиток представляет собой забавную конструкцию из двух изогнутых экранов.

Lexus Sport Concept не имеет отношения к поискам нового формата для модели LS, а предваряет будущий флагманский суперкар, витиеватую историю происхождения которого мы рассказывали в августе этого года. В Токио впервые показан двухместный салон Lexus Sport Concept, где водитель сидит как бы отдельном кокпите со сплюснутым штурвалом и лихо изогнутым многофункциональным табло. Под рулевой колонкой можно увидеть три педали, но та, что слева — это, вероятно, просто площадка для опоры левой ноги. Информации о силовой установке Lexus Sport Concept по-прежнему нет, дата премьеры серийной версии тоже пока не названа.