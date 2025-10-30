Концепткар ×
  • Lexus ищет новые форматы для флагманской модели LS, а новый суперкар показал интерьер

30.10.2025

В рамках открывшейся вчера в Токио выставки Japan Mobility Show 2025 премиальный бренд Lexus представил четыре концепта, свидетельствующих о том, что он — Lexus — находится в творческом поиске.

Творческий поиск в Lexus возник не на пустом месте: материнская компания Toyota только что запустила ещё один люксовый бренд — Century, и он позиционируется на ступеньку выше Лексуса. Соответственно Лексусу теперь нужно понять, как корректно и одновременно эффективно сосуществовать с Century, и начал он процесс нового самоопределения с основы основ, то есть со своей дебютной и одновременно флагманской модели — Lexus LS.

Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
С момента своего первого появления с 1989 году Lexus LS всегда был представительским седаном, но теперь, как было сказано на пресс-брифинге Lexus в Токио, «представительские седаны ведут безнадежную борьбу с внедорожниками и кроссоверами». Слово «безнадёжную» недвусмысленно указывает на то, что в формате седана будущего у Lexus LS нет. Нынешний седан пятого поколения растерял популярность, продаётся плохо и скоро будет снят с производства, а что придёт ему на смену, пока точно неизвестно — может, одна новая модель в новом форм-факторе, а может, сразу несколько. На выставке Japan Mobility Show 2025 на суд посетителей были предложены три варианта — минивэн LS Concept, одноместная самоходная будка LS Micro Concept и купеобразный кроссовер LS Coupe Concept.

Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Lexus LS Concept
Минивэн Lexus LS Concept — это футуристический трёхрядный бизнес-шаттл с шестью колёсами. Четыре задних колеса примерно в полтора раза меньше передних — это сделано для того, чтобы колёсные арки оказывали минимальное влияние на геометрию салона. Подробностей о силовых установках своих концептов Lexus не приводит, но, вероятно, они все в той или иной степени электрифицированы либо полностью электрические. Центральный диван в Lexus LS Concept можно превратить в кровать или развернуть навстречу галёрке, чтобы организовать мобильную переговорную. Галёрка очень комфортная, рассчитанная на троих, центральное место в ней может трансформироваться в столик с подлокотниками.

Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept
Lexus LS Micro Concept — это как бы радикально уменьшенный бизнес-шаттл, рассчитанный на единственного VIP-пассажира. Водителя нет, управляется LS Micro Concept исключительно в беспилотном режиме. Колёс всего три: два спереди, одно сзади, причём два передних вынесены за пределы основного кузова-будки и помещены в собственные чемоданоподобные корпуса. Посадка-высадка происходит спереди через подъёмный прозрачный колпак и опускающийся трап, при этом кресло для удобства выдвигается вперёд. Вместо боковых окон есть только тонкие прорези — так внутри обеспечивается нужный уровень приватности и уединения. В дороге можно наслаждаться напитками и мультимедийным контентом, проецируемом на лобовое стекло. Для багажа предусмотрен пристяжной «рюкзачок» на корме.

Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept
Lexus LS Coupe Concept — это купеобразный кроссовер с полностью прозрачной крышей, объединённой с лобовым стеклом и распахивающимися в разные стороны боковыми дверьми. Салон щедро декорирован натуральным деревом — им отделаны центральные стойки кузова, пол, потолок, пороги и выдвижной пол багажника. Кресло водителя отличается от кресла переднего пассажира: водительское у́же и имеет более ярко выраженную боковую поддержку. Приборный щиток представляет собой забавную конструкцию из двух изогнутых экранов.

Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept
Lexus Sport Concept не имеет отношения к поискам нового формата для модели LS, а предваряет будущий флагманский суперкар, витиеватую историю происхождения которого мы рассказывали в августе этого года. В Токио впервые показан двухместный салон Lexus Sport Concept, где водитель сидит как бы отдельном кокпите со сплюснутым штурвалом и лихо изогнутым многофункциональным табло. Под рулевой колонкой можно увидеть три педали, но та, что слева — это, вероятно, просто площадка для опоры левой ноги. Информации о силовой установке Lexus Sport Concept по-прежнему нет, дата премьеры серийной версии тоже пока не названа.

купе минивэн кроссовер спортивные авто концепты суперкары новинки концепткар Lexus Lexus LS

 

