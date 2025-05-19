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  • Toyota RAV4 нового поколения показали на свежих фото, премьера совсем скоро

Toyota RAV4 нового поколения показали на свежих фото, премьера совсем скоро

19.05.2025 556 0 0

Презентацию сменившего поколение кроссовера RAV4 проведут уже на этой неделе. Ожидается, что, как и предшественник, паркетник будет доступен в двух гибридных модификациях. Кроме того, модели еще прочат полностью электрическую версию.

На прошлой неделе компания Toyota распространила тизеры нового глобального кроссовера. Имя модели тогда не раскрыли, однако самым вероятным кандидатом был признан RAV4 следующей, шестой по счету генерации. Так вот сегодня производитель официально подтвердил, что уже в среду, 21 мая, состоится мировая премьера свежего Рафика. Одновременно опубликованы новые фото, хотя это все еще «фрагменты».

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Внешность «шестого» Toyota RAV4 оформлена в актуальном фирменном стиле марки. Характерная черта этого дизайна – С-образная головная оптика. На новых картинках также видно, что задние фонари расположены на глянцевой черной плашке, вдобавок фонари состоят из множества вертикальных диодных секций. При этом кроссовер сохранил «заквадраченные» колесные арки. Ну и еще, как и прежде, RAV4 предложат в «спортивной» и «суровой» версиях – на свежих картинках запечатлены машины с крупным спойлером на багажной двери и вседорожной резиной.

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Интерьер показали на предыдущих тизерах. Внутри – массивная передняя панель, приборный экран без козырька и крупный планшет мультимедиа, с корпуса которого исчезли шайбы и кнопки. Кроссоверу также достался крохотный селектор коробки.

Информацию о технике Тойота приберегла для презентации. По неофициальным данным, Toyota RAV4 сохранил «тележку» GA-K, при этом платформу могли доработать. Скорее всего, паркетник все так же имеет две гибридные версии – HEV, то есть без возможности зарядки от электросети, и подзаряжаемую PHEV. Некоторые зарубежные профильные СМИ также прочат модели полностью электрическую модификацию. Но и «традиционный» кроссовер, вероятно, остался в строю.

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Все подробности о Toyota RAV4 нового поколения узнаем уже послезавтра.

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