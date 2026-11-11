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Toyota решила запустить в США производство грузовичков Scion KEI-01

11.11.2026 539 0 0
Toyota решила запустить в США производство грузовичков Scion KEI-01

Выпуск коммерческой модели с японской марки будет налажен на заводе, расположенном в штате Индиана. Он оснащается трёхцилиндровым двигателем объёмом 660 куб.см, вариатором и имеет полный привод.

Японская корпорация создала марку Scion в 2003 году, она была предназначена главным образом для североамериканского рынка, позиционировалась в качестве молодежной, под ней выпускались «легковушки». Однако в 2016-м бренд был упразднён, а его модели стали продаваться под «материнской» маркой Toyota. Теперь пресс-служба компании рассказала о возвращении Scion на рынок США, правда, в менее привычном сегменте.

На фото: Scion KEI-01

Так, на американский рынок малогабаритной коммерческой техники готовится выйти грузовичок, получивший название Scion KEI-01. Toyota Motor North America (TMNA) презентовала эту новинку на днях в рамках мероприятий, которые прошли в штатах Мичиган и Техас. Серийное производство этого коммерческого автомобиля компания намерена наладить во второй половине 2027 года на заводе, который расположен в Индиане (инвестиции на переоборудование составили 34 млн долларов). Любопытно, что руль у него при этом будет расположен с правой стороны.

Scion KEI-01 адресован в первую очередь фермерам и владельцам ранчо, представителям малого бизнеса, доставщикам, муниципальным службам и т.д. В компании отметили, что грузовичок был разработан в соответствии с федеральными требованиями безопасности, которые применяются к тихоходным транспортным средствам (LSV). Известно, что его максимальная скорость составляет 25 миль в час (то есть 40 км/ч).

Грядущая коммерческая модель возрождённой марки оснащается трёхцилиндровым двигателем объёмом 660 куб.см (мощность и крутящий момент не указаны), который работает в паре с бесступенчатой коробкой передач. Грузовичку положен стандартный полный привод с возможностью выбора в автоматическом режиме и блокировкой с помощью кнопки.

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Габаритная длина автомобиля слегка превышает 11 футов (около 3,35 метра), ширина – менее 5 футов (около 1,52 метра). Scion KEI-01 получил грузовую платформу с откидными бортами с трёх сторон, климат-контроль, двухместную кабину с «приподнятой» линией крыши, а также дополнительным местом в салоне за сидениями, которое можно использовать для хранения и перевозки вещей, к примеру, инструментов и снаряжения. Грузоподъёмность – до 600 фунтов (272 кг).

На фото: салон Scion KEI-01
На фото: салон Scion KEI-01
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На фото: салон Scion KEI-01
На фото: салон Scion KEI-01
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Изначально продажи Scion KEI-01 планируется организовать через небольшую сеть авторизованных дилеров Scion by Toyota, которые будут выбраны из существующей дилерской сети японской компании в США. Старт продаж грузовичка намечен на вторую половину 2027 года, более точная дата, а также цены станут известны позднее.

На фото: Scion KEI-01 и концепты BKE и SxS
На фото: Scion KEI-01 и концепты BKE и SxS
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На фото: Scion KEI-01 и концепты BKE и SxS
На фото: Scion KEI-01 и концепты BKE и SxS
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Стоит отметить, что на мероприятиях в Мичигане и Техасе североамериканский офис Toyota также представил пару концептов под брендом Scion – электросамокат BKE и багги SxS. Второй представляет собой вездеход для активного отдыха с гибридной силовой установкой мощностью более 300 л.с. (с турбочетвёркой в основе), при этом предусмотрена возможность движения только на электротяге.

грузовик США Япония коммерческий транспорт производство заводы Toyota
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