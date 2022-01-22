Sequoia – полноразмерный внедорожник, первое поколение которого появилось в 2000 году. Вторая генерация была представлена в 2007 году и выпускается по сей день. Оба поколения построены на платформе большого пикапа Tundra, не станет исключением и третья Секвойя, премьера которой состоится уже совсем скоро. На сегодняшний день Toyota распространила пару тизеров модели, позволяющие разглядеть некоторые фрагменты кузова.
Скорее всего, передняя часть будет похожа с новой Тундрой либо полностью ей идентична. Что же касается боковин, то здесь третье поколение внедорожника будет заметно отличаться от первых двух, которые имели окрашенные в цвет кузова стойки С (расположенные за задними дверьми). Форма бокового остекления будет гранёной, а вдоль подоконной линии расположится хромированный молдинг, заходящий на задние стойки. Фонари сделают горизонтальными, их форма и графика светодиодных огней немного напоминает новый Mitsubishi Outlander. Между фонарями расположится декоративная вставка, а в нижней части крышки багажника – буквенное наименование модели.
По всей вероятности, в техническом плане Sequoia будет аналогична новой Тундре. Пикап построен на раме, которая в новом поколении стала жёстче и позволила на 11% увеличить грузоподъёмность (до 880 кг) и на 17,6% массу буксируемого прицепа (до 5,4 тонны) по сравнению с предшественником. Тундра оснащается единственным мотором – битурбированным V6 i-Force объёмом 3,4 литра, такой же устанавливается и на Land Cruiser 300. В базовой версии он выдаёт 394 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Также есть гибридная модификация с электромотором, установленным между вышеупомянутым бензиновым двигателем и 10-ступенчатым «автоматом», который пришёл на смену 6-ступенчатой коробке. Совокупная отдача установки составляет 443 л.с. и 790 Нм.
Премьера новой Toyota Sequoia состоится 25 января.
Сегодня в России Секвойя официально не представлена, а роль флагмана японской компании исполняет Land Cruiser 300. Самый доступный внедорожник оценивается в 5 776 000 рублей (3.3D, 299 л.с.). Бензиновый 415-сильный вариант в базовой комплектации обойдётся чуть дороже – от 5 833 000 руб. Самая же дорогая бензиновая версия в комплектации GR Sport оценивается в 7 904 000 рублей.
Кстати, на прошлой неделе стали известны результаты краш-теста Toyota Land Cruiser 300.
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