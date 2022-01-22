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Toyota Sequoia следующего поколения: новые изображения

22.01.2022 50 0 0

Японская компания готовится к премьере нового поколения своего самого крупного внедорожника. Пользуясь имеющейся информацией, онлайн-журнал kolesa.ru представил, как будет выглядеть новинка.

 

Sequoia – полноразмерный внедорожник, первое поколение которого появилось в 2000 году. Вторая генерация была представлена в 2007 году и выпускается по сей день. Оба поколения построены на платформе большого пикапа Tundra, не станет исключением и третья Секвойя, премьера которой состоится уже совсем скоро. На сегодняшний день Toyota распространила пару тизеров модели, позволяющие разглядеть некоторые фрагменты кузова.

Рендер новой Toyota Sequoia

Скорее всего, передняя часть будет похожа с новой Тундрой либо полностью ей идентична. Что же касается боковин, то здесь третье поколение внедорожника будет заметно отличаться от первых двух, которые имели окрашенные в цвет кузова стойки С (расположенные за задними дверьми). Форма бокового остекления будет гранёной, а вдоль подоконной линии расположится хромированный молдинг, заходящий на задние стойки. Фонари сделают горизонтальными, их форма и графика светодиодных огней немного напоминает новый Mitsubishi Outlander. Между фонарями расположится декоративная вставка, а в нижней части крышки багажника – буквенное наименование модели.

Рендер новой Toyota Sequoia

По всей вероятности, в техническом плане Sequoia будет аналогична новой Тундре. Пикап построен на раме, которая в новом поколении стала жёстче и позволила на 11% увеличить грузоподъёмность (до 880 кг) и на 17,6% массу буксируемого прицепа (до 5,4 тонны) по сравнению с предшественником. Тундра оснащается единственным мотором – битурбированным  V6 i-Force  объёмом 3,4 литра, такой же устанавливается и на Land Cruiser 300. В базовой версии он выдаёт 394 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Также есть гибридная модификация с электромотором, установленным между вышеупомянутым бензиновым двигателем и 10-ступенчатым «автоматом», который пришёл на смену 6-ступенчатой коробке. Совокупная отдача установки составляет 443 л.с. и 790 Нм.

Премьера новой Toyota Sequoia состоится 25 января.

Нынешняя Toyota Sequoia
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Нынешняя Toyota Sequoia
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Нынешняя Toyota Sequoia
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Сегодня в России Секвойя официально не представлена, а роль флагмана японской компании исполняет Land Cruiser 300. Самый доступный внедорожник оценивается в 5 776 000 рублей (3.3D, 299 л.с.). Бензиновый 415-сильный вариант в базовой комплектации обойдётся чуть дороже – от 5 833 000 руб. Самая же дорогая бензиновая версия в комплектации GR Sport оценивается в 7 904 000 рублей.

Кстати, на прошлой неделе стали известны результаты краш-теста Toyota Land Cruiser 300.    

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