Тойота Тундра – полноразмерный пикап, который производится с 1999 года. Сегодня на рынке второе поколение модели, премьера которого состоялась в 2006 году. Разумеется, с тех пор было несколько обновлений, наиболее заметное из которых произошло в 2013 году, когда пикап получил новые фары и решётку радиатора. Теперь же на очереди полностью новая модель, тестовые образцы которой уже несколько раз попадались фотошпионам. Правда, они пока сильно закамуфлированы, сквозь маскировочную плёнку практически ничего не видно. Зато у нас в распоряжении есть фрагмент передней части без камуфляжа и пара своего рода тизеров новинки невысокого качество, благодаря которым можно оценить характер изменений в новом поколении.

Тундра третьего поколения получит новую переднюю часть с фарами необычной формы и массивной решёткой радиатора, на которой будет расположено буквенное обозначение компании. Также пикап получит изменённые фонари с С-образными светодиодными элементами. Можем предположить, что пластика кузова станет чуть более гранёной за счёт новых выштамповок на боковинах.

Tundra будет построена на новой тойотовской платформе TGNA-F, которую будут использовать и другие будущие пикапы компании. Эта платформа поддерживает создание электрифицированных модификаций, то есть и гибридных в том числе. Уже известно, что пикап получит базовый мотор, превосходящий нынешний атмосферный V8 по характеристиками (381 л.с. и 544 Нм крутящего момента). Вполне вероятно, им станет турбированный V6 от нового Land Cruiser 300, который развивает 409 л.с. и 650 Нм.

Премьера нового пикапа ожидается уже в ближайшие месяцы.

Нынешняя Toyota Tundra 1 / 3 Нынешняя Toyota Tundra 2 / 3 Нынешняя Toyota Tundra 3 / 3

Сегодня в России модель Tundra официально не представлена, однако можно приобрести младший пикап Hilux Double Cab, цены на который начинаются с отметки в 2 661 000 рублей (бензин, 2.7 МТ, 166 л.с.). Базовый 150-сильный дизельный вариант 2.4D с «механикой» обойдётся в 2 715 000 рублей. Есть также 200-сильная модификация 2.8D с «автоматом» — от 3 173 000 руб.

Несмотря на отсутствие официальных продаж Тундры, на вторичном рынке экземпляров хватает, и ранее мы выясняли, стоит ли покупать пикап за 1,5 миллиона рублей.