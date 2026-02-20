Авторынок ×
  • Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии получили обновки, в том числе для версии Z Urbano

Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии получили обновки, в том числе для версии Z Urbano

20.02.2026 59 0 0
Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии получили обновки, в том числе для версии Z Urbano

Посвежевшие модели появятся в продаже на домашнем рынке 2 марта 2026 года, цены таких хэтчбека и паркетника уже известны.

Актуальный хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения дебютировал в 2019 году, а паркетник Yaris Cross появился на домашнем рынке в 2020-м, в конце 2023 года он пережил обновление. Теперь в пресс-центре японской марки рассказали о том, какие обновки получили обе модели, предназначенные для домашнего рынка.

На фото: Toyota Yaris Z Urbano
На фото: Toyota Yaris Z Urbano
1 / 2
На фото: Toyota Yaris Z Urbano
На фото: Toyota Yaris Z Urbano
2 / 2

Внешних изменений у хэтчбека и кроссовера практически нет. Автомобилям разве что расширили палитру цветов для окраса кузова: Yaris получил оттенок Mustard, а Yaris Cross достался вариант под названием Urban Lock. Помимо этого, модели снабдили чёрными корпусами наружных зеркал и аналогичного цвета антеннами «акулий плавник» на крыше. По-прежнему покупателям опционально доступны «допы» от GR Parts и Modellista.

1 / 2
2 / 2

В салоне главным изменением является наличие нового увеличенного тачскрина информационно-развлекательной системы – у топовых версий его диагональ равна 10,5 дюйма (такой дисплей уже доступен европейским покупателям этих моделей), исполнениям попроще положен 8-дюймовый сенсорный экран (у дореформенных версий был 7-дюймовый дисплей). Ещё в списке обновок числится подлокотник между передними креслами и электрический стояночный тормоз у гибридов.

На фото: салон Toyota Yaris Z Urbano
На фото: салон Toyota Yaris Z Urbano
1 / 2
На фото: салон Toyota Yaris Z Urbano
На фото: салон Toyota Yaris Z Urbano
2 / 2

У обеих моделей, представленных на домашнем рынке, есть спецверсия Z Urbano, которая вернулась в 2026 модельном году, причём с обновками. Им тоже достался увеличенный мультимедийный дисплей, а также двухцветный окрас кузова – чёрный с жёлтым для Toyota Yaris Z Urbano и чёрный с тёмно-серым для Yaris Cross Z Urbano.

На фото: Toyota Yaris Cross Z Urbano
На фото: Toyota Yaris Cross Z Urbano
1 / 2
На фото: Toyota Yaris Cross Z Urbano
На фото: Toyota Yaris Cross Z Urbano
2 / 2

Помимо этого, хэтчбек Toyota Yaris Z Urbano теперь предлагается не только с вариатором, но и с шестиступенчатой механической коробкой передач. Ручная коробка идёт в комплекте с 1,5-литровым трёхцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с., у такой пятидверки может быть только передний привод.

Обычный хэтчбек Toyota Yaris в Японии также ещё предлагается с 69-сильным 1,0-литровым трёхцилиндровым двигателем, а также с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор. Совокупная отдача этой системы равна 116 л.с. Аналогичные бензиновая и гибридная версии с 1,5-литровым мотором составляют гамму паркетника Toyota Yaris Cross.

На фото: салон Toyota Yaris Cross Z Urbano
На фото: салон Toyota Yaris Cross Z Urbano
1 / 2
На фото: салон Toyota Yaris Cross Z Urbano
На фото: салон Toyota Yaris Cross Z Urbano
2 / 2

Посвежевшие модели появятся в продаже на домашнем рынке в начале следующего месяца – 2 марта 2026 года, цены уже известны. Покупка стартовой малолитражки Yaris в Японии обойдётся в 1 697 300 иен (эквивалентно примерно 840 тыс. рублей по текущему курсу), стоимость топовой «обычной» гибридной версии равна 2 669 700 иен (около 1,32 млн рублей), а за Toyota Yaris Z Urbano с механикой просят не менее 2 307 800 иен (около 1,14 млн рублей). В свою очередь, ценник посвежевшего стандартного паркетника варьируется в диапазоне от 2 341 900 до 3 355 000 иен (около 1,16 – 1,66 млн рублей), а на самую богатую полноприводную гибридную спецверсию Yaris Cross Z Urbano придётся потратить 3 349 500 иен (около 1,65 млн рублей).

хэтчбек кроссовер Япония авторынок Toyota Toyota Yaris Toyota Yaris Cross
Обновлено 21.02.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок 7 причин купить Exlantix ES На вопрос «как правильно выбрать новый автомобиль» не существует правильного ответа. Ведь кто-то выбирает умом, кто-то кошельком, кто-то сердцем, кто-то глазами… Но если речь идет о выборе п... 189 0 0 20.02.2026
Статьи / Практика Вдох глубокий, три-четыре: как проверить и заменить воздушный фильтр Воздушный фильтр двигателя – один из самых недооцененных «расходников». К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев относятся к нему довольно безответственно и забывают, что в процес... 410 1 0 20.02.2026
Статьи / Практика Красиво? Практично! Для чего нужны коврики в автомобиль и как их выбрать Трудно представить автомобиль, находящийся в заботливых руках, но не имеющий в салоне коврики. Они уже давно стали необходимой деталью интерьера любой машины, и это неспроста: они не только... 3701 0 0 19.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76882 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46969 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19648 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
21 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
4 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
3 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: дорогой ремонт V6 и вариатор, котор...
Новые комментарии
Change privacy settings