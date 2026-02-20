Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии получили обновки, в том числе для версии Z Urbano

Посвежевшие модели появятся в продаже на домашнем рынке 2 марта 2026 года, цены таких хэтчбека и паркетника уже известны.

Актуальный хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения дебютировал в 2019 году, а паркетник Yaris Cross появился на домашнем рынке в 2020-м, в конце 2023 года он пережил обновление. Теперь в пресс-центре японской марки рассказали о том, какие обновки получили обе модели, предназначенные для домашнего рынка.

На фото: Toyota Yaris Z Urbano 1 / 2 На фото: Toyota Yaris Z Urbano 2 / 2

Внешних изменений у хэтчбека и кроссовера практически нет. Автомобилям разве что расширили палитру цветов для окраса кузова: Yaris получил оттенок Mustard, а Yaris Cross достался вариант под названием Urban Lock. Помимо этого, модели снабдили чёрными корпусами наружных зеркал и аналогичного цвета антеннами «акулий плавник» на крыше. По-прежнему покупателям опционально доступны «допы» от GR Parts и Modellista.

В салоне главным изменением является наличие нового увеличенного тачскрина информационно-развлекательной системы – у топовых версий его диагональ равна 10,5 дюйма (такой дисплей уже доступен европейским покупателям этих моделей), исполнениям попроще положен 8-дюймовый сенсорный экран (у дореформенных версий был 7-дюймовый дисплей). Ещё в списке обновок числится подлокотник между передними креслами и электрический стояночный тормоз у гибридов.

На фото: салон Toyota Yaris Z Urbano 1 / 2 На фото: салон Toyota Yaris Z Urbano 2 / 2

У обеих моделей, представленных на домашнем рынке, есть спецверсия Z Urbano, которая вернулась в 2026 модельном году, причём с обновками. Им тоже достался увеличенный мультимедийный дисплей, а также двухцветный окрас кузова – чёрный с жёлтым для Toyota Yaris Z Urbano и чёрный с тёмно-серым для Yaris Cross Z Urbano.

На фото: Toyota Yaris Cross Z Urbano 1 / 2 На фото: Toyota Yaris Cross Z Urbano 2 / 2

Помимо этого, хэтчбек Toyota Yaris Z Urbano теперь предлагается не только с вариатором, но и с шестиступенчатой механической коробкой передач. Ручная коробка идёт в комплекте с 1,5-литровым трёхцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с., у такой пятидверки может быть только передний привод.

Обычный хэтчбек Toyota Yaris в Японии также ещё предлагается с 69-сильным 1,0-литровым трёхцилиндровым двигателем, а также с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор. Совокупная отдача этой системы равна 116 л.с. Аналогичные бензиновая и гибридная версии с 1,5-литровым мотором составляют гамму паркетника Toyota Yaris Cross.

На фото: салон Toyota Yaris Cross Z Urbano 1 / 2 На фото: салон Toyota Yaris Cross Z Urbano 2 / 2

Посвежевшие модели появятся в продаже на домашнем рынке в начале следующего месяца – 2 марта 2026 года, цены уже известны. Покупка стартовой малолитражки Yaris в Японии обойдётся в 1 697 300 иен (эквивалентно примерно 840 тыс. рублей по текущему курсу), стоимость топовой «обычной» гибридной версии равна 2 669 700 иен (около 1,32 млн рублей), а за Toyota Yaris Z Urbano с механикой просят не менее 2 307 800 иен (около 1,14 млн рублей). В свою очередь, ценник посвежевшего стандартного паркетника варьируется в диапазоне от 2 341 900 до 3 355 000 иен (около 1,16 – 1,66 млн рублей), а на самую богатую полноприводную гибридную спецверсию Yaris Cross Z Urbano придётся потратить 3 349 500 иен (около 1,65 млн рублей).