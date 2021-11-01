Трёхрядный Jeep Wrangler Overlook — потенциальный конкурент длинного LR Defender 130

Автопроизводители, представленные на американском рынке, традиционно готовят к выставке SEMA (посвящена тюнингу и автомобильным аксессуарам) кучу шоу-каров, большинство из которых не имеют серийных перспектив и создаются исключительно ради вау-эффекта, но всегда находится парочка экспонатов, которые вызывают живейший коммерческий интерес и в теории могут оказаться «на прилавках», то есть у дилеров. Jeep Wrangler Overlook — как раз из таких, потенциальные покупатели стали интересоваться им ещё на стадии анонса.

Overlook сделан на базе стокового 5-дверного Wrangler Unlimited Sahara, которому на 305 мм нарастили корму, чтобы в багажнике поместился третий ряд кресел, точнее цельный диван на двоих. Накладная жёсткая крыша тоже стала длиннее и обзавелась 127-миллиметровой ступенькой над третьим рядом, чтобы у пассажиров был запас пространства над головой. В этот выступ врезаны смотровые окошки спереди и по бокам, а над водителем и передним пассажиром имеется прозрачный открывающийся люк. Все сиденья обиты кожей Katzkin с центральными вставками из замши.



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Благодаря лифт-киту от Jeep Performance Parts (JPP) дорожный просвет внедорожника увеличен на 51 мм, установлены более энергоёмкие амортизаторы Fox и 20-дюймовые колёса Black Rhino York на 37-дюймовых грязевых покрышках BFGoodrich KM3. Кроме того, кузов обзавёлся новым, более узким передним бампером с лебёдкой, позволившим увеличить угол въезда, новыми порогами от JPP с защитным покрытием, новым капотом с «горбом» в стиле ступеньки на крыше с вентиляционными решётками в стиле смотровых окошек и усиленной багажной дверью с полноразмерной запаской. В районе передних стоек установлены две дополнительные 5-дюймовые фары-искатели JPP со световым потоком в 4800 люмен у каждой.



Jeep пока ничего не говорит о серийных перспективах версии Overlook: шоу-кар сделан сравнительно малой кровью и над промышленным образцом придётся поработать больше. В частности придётся, скорее всего, перекраивать несущий трубчатый каркас крыши, чтобы его задняя часть не находилась на уровне голов пассажиров третьего ряда. Соответственно придётся предусмотреть и новые точки крепления для ремней безопасности сидений второго и третьего рядов. Задача это несложна, и если реакция публики на версию Overlook будет убедительной для отдела маркетинга, он, быть может, даст отмашку на выпуск такой машины, хотя бы в виде ограниченной спецсерии.



Если Jeep Wrangler Overlook станет серийным, то сможет составить на рынке конкуренцию 7-местному Land Rover Defender 130, премьера которого ожидается в ближайшие месяцы. Но даже без удлинённой версии нынешний Wrangler поколения JL на домашнем рынке продаётся отлично: за первые три квартала этого года в США реализовано 164 710 шт., на 10% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. Лучше него в сегменте среднеразмерных SUV продаются только Toyota Highlander (207 564 шт.) и Jeep Grand Cherokee (189 628 шт.), а вот Ford Explorer немного отстал — 160 174 шт. Особняком стоит пикап на базе Wrangler, который называется Gladiator и сейчас занимает третье место в сегменте среднеразмерных грузовичков после Toyota Tacoma и Ford Ranger: за первые три квартала реализовано 71 458, 200 631 и 72 706 шт. соответственно.

