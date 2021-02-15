«Третий» Nissan Qashqai снова показался без камуфляжа: о кроссовере уже почти всё известно

Обклеенный маскировочной пленкой Nissan Qashqai третьей генерации мы видели еще в ноябре, затем марка раскрыла интерьер и поделилась подробностями о «начинке» модели, предназначенной для европейского рынка. В начале этого месяца появился тизерный ролик, в котором паркетник запечатлен без камуфляжа, тогда же Ниссан объявил дату дебюта: новый SUV представят 18 февраля – разумеется, онлайн. И вот свежее видео, в нем можно рассмотреть выполненный в виде горизонтальных «штрихов» узор радиаторной решетки, профиль и корму.
Напомним, Кашкай сохранил платформу CMF-C, но ее доработали: в частности, заменены крепления подвески, а днище стало более гладким. Кроме того, кузов теперь на 60 кг легче и на 41% жестче. Длина кроссовера нового поколения составляет 4425 мм, что на 46 мм больше, чем у предшественника. Размер колесной базы все еще не назван (у прежнего SUV – 2646 мм).
Что же касается дизайна, то внешне новый Qashqai перекликается с последними X-Trail (пока представлена только версия для США, там модель зовется Rogue) и Juke: кроссовер тоже получил светодиодные «брови» ходовых огней и узкие адаптивные LED-фары. Наружные зеркала теперь крепятся на отдельных ножках, еще вытянулись задние фонари. В салоне – виртуальная «приборка» и мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью планшетом, у машин с «автоматом» небольшой джойстик вместо привычного селектора. Вдобавок для «третьего» Qashqai заявлены контурная подсветка, кресла с массажером, обивка кожей наппа и проекционный дисплей.
Паркетник нового поколения станет первым Ниссаном в Европе с гибридной установкой e-Power. Ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. В состав установки Qashqai e-Power вошли 157-сильный турбомотор 1.5 (MR15) с переменной степенью сжатия (как у Infiniti QX50 и QX55) и электродвигатель мощностью 190 л.с. Электромотора на задней оси для Кашкая не предусмотрено, так что полного привода у такого кроссовера нет, хотя в Японии, например, у нового Nissan Note e-Power есть версия 4WD.
Европейцам также предложат «мягкогибридный» кросс – с модернизированным турбодвигателем 1.3 DiG-T (заводской индекс HR13, у мотора 50 новых компонентов) и надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. У этого движка два варианта мощности – 140 или 160 л.с. В первом случае мотор выдает 240 Нм, ему положена лишь шестиступенчатая «механика». Максимальный крутящий момент более мощной версии – 260 Нм с 6МКП и 270 Нм с вариатором X-Tronic. И только Qashqai с CVT может иметь полный привод (с муфтой подключения задней оси, которая теперь замыкается примерно за 0,2 секунды).
На «старосветский» рынок новый SUV должен выйти весной. Россиянам же такую модель придется подождать, ведь сначала в РФ слегка обновят нынешний Кашкай: ожидается, что наш «второй» кросс наконец-то получит трассовый автопилот. Кстати, паркетник третьего поколения в России гибридом вряд ли будет, да и моторная гамма у него, скорее всего, окажется своя.
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