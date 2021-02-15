«Третий» Nissan Qashqai снова показался без камуфляжа: о кроссовере уже почти всё известно

Мировая премьера паркетника нового поколения пройдет уже на этой неделе. Первыми такую модель получат европейцы, им SUV будет доступен в виде гибрида. Для России же наверняка сохранят «традиционные» версии.

Обклеенный маскировочной пленкой Nissan Qashqai третьей генерации мы видели еще в ноябре, затем марка раскрыла интерьер и поделилась подробностями о «начинке» модели, предназначенной для европейского рынка. В начале этого месяца появился тизерный ролик, в котором паркетник запечатлен без камуфляжа, тогда же Ниссан объявил дату дебюта: новый SUV представят 18 февраля – разумеется, онлайн. И вот свежее видео, в нем можно рассмотреть выполненный в виде горизонтальных «штрихов» узор радиаторной решетки, профиль и корму.

Напомним, Кашкай сохранил платформу CMF-C, но ее доработали: в частности, заменены крепления подвески, а днище стало более гладким. Кроме того, кузов теперь на 60 кг легче и на 41% жестче. Длина кроссовера нового поколения составляет 4425 мм, что на 46 мм больше, чем у предшественника. Размер колесной базы все еще не назван (у прежнего SUV – 2646 мм).

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Что же касается дизайна, то внешне новый Qashqai перекликается с последними X-Trail (пока представлена только версия для США, там модель зовется Rogue) и Juke: кроссовер тоже получил светодиодные «брови» ходовых огней и узкие адаптивные LED-фары. Наружные зеркала теперь крепятся на отдельных ножках, еще вытянулись задние фонари. В салоне – виртуальная «приборка» и мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью планшетом, у машин с «автоматом» небольшой джойстик вместо привычного селектора. Вдобавок для «третьего» Qashqai заявлены контурная подсветка, кресла с массажером, обивка кожей наппа и проекционный дисплей.



Паркетник нового поколения станет первым Ниссаном в Европе с гибридной установкой e-Power. Ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. В состав установки Qashqai e-Power вошли 157-сильный турбомотор 1.5 (MR15) с переменной степенью сжатия (как у Infiniti QX50 и QX55) и электродвигатель мощностью 190 л.с. Электромотора на задней оси для Кашкая не предусмотрено, так что полного привода у такого кроссовера нет, хотя в Японии, например, у нового Nissan Note e-Power есть версия 4WD.



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Европейцам также предложат «мягкогибридный» кросс – с модернизированным турбодвигателем 1.3 DiG-T (заводской индекс HR13, у мотора 50 новых компонентов) и надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. У этого движка два варианта мощности – 140 или 160 л.с. В первом случае мотор выдает 240 Нм, ему положена лишь шестиступенчатая «механика». Максимальный крутящий момент более мощной версии – 260 Нм с 6МКП и 270 Нм с вариатором X-Tronic. И только Qashqai с CVT может иметь полный привод (с муфтой подключения задней оси, которая теперь замыкается примерно за 0,2 секунды).



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На «старосветский» рынок новый SUV должен выйти весной. Россиянам же такую модель придется подождать, ведь сначала в РФ слегка обновят нынешний Кашкай: ожидается, что наш «второй» кросс наконец-то получит трассовый автопилот. Кстати, паркетник третьего поколения в России гибридом вряд ли будет, да и моторная гамма у него, скорее всего, окажется своя.

