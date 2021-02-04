Nissan Qashqai нового поколения: видео без камуфляжа и дата премьеры

В Старом Свете «третий» Кашкай будет представлен в виде гибрида, но для России, скорее всего, сохранят «традиционные» версии. Европейцы уже знают, когда у них появится модель нового поколения, нам же такой кросс, видимо, придется подождать, ведь сначала Ниссан обновит в РФ предшественника.

Паркетник Nissan Qashqai третьей генерации принялись рассекречивать еще в прошлом году: тогда модель засветили в общем тизерном ролике со всеми грядущими премьерами марки. Затем были официальные фото с испытаний замаскированных прототипов и картинки салона, компания даже успела рассказать о «начинке» SUV, предназначенного для Европы. И вот новые тизеры, на этот раз машина запечатлена без камуфляжа. А еще Nissan объявил дату полноценной презентации: свежий Qashqai дебютирует 18 февраля.

Напомним, кросс сохранил «тележку» CMF-C, но ее модернизировали – например, заменены крепления подвески, а днище стало более гладким. Кроме того, кузов теперь на 60 кг легче и на 41% жестче. Длина нового Qashqai равна 4425 мм, что на 46 мм больше, чем у предшественника. Размер колесной базы все еще не раскрыт (у прежнего SUV – 2646 мм).

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Внешне «третий» Кашкай перекликается с последними X-Trail (пока представлена только версия для США, там модель зовется Rogue) и Juke, главная «фишка» — светодиодные «брови» ходовых огней и узкие адаптивные фары (разумеется, они тоже светодиодные). Внутри – виртуальная «приборка» и мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью планшетом, у машин с «автоматом» небольшой джойстик вместо привычного селектора. Также для модели заявлены контурная подсветка, кресла с массажером, обивка кожей наппа и проекционный дисплей.



В Европе Qashqai обернулся гибридом, причем таких версий две. «Мягкогибридный» кроссовер оснащен доработанным бензиновым турбодвигателем 1.3 DiG-T (заводской индекс HR13, у мотора 50 новых компонентов) с надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. У этого движка два варианта мощности – 140 или 160 л.с. В первом случае мотор выдает 240 Нм, ему положена лишь шестиступенчатая «механика». Максимальный крутящий момент более мощной версии – 260 Нм с 6МКП и 270 Нм с вариатором X-Tronic. И только Qashqai с CVT может иметь полный привод (с муфтой подключения задней оси, которая теперь замыкается примерно за 0,2 секунды).



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Второй гибрид – с установкой e-Power, и это первая модель Nissan с такой системой в Старом Свете. Ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. В состав установки Qashqai e-Power вошли 157-сильный турбомотор 1.5 (MR15) с переменной степенью сжатия (как у Infiniti QX50 и QX55) и электродвигатель мощностью 190 л.с. Электромотора на задней оси для Кашкая не предусмотрено, так что полного привода у такого кроссовера нет, хотя в Японии, например, у нового Nissan Note e-Power есть версия 4WD.



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На европейский рынок Nissan Qashqai третьей генерации выйдет весной текущего года. Россиянам же паркетник, вероятно, придется подождать. Так, в недавнем релизе местного подразделения, посвященном петербургскому заводу Nissan, говорилось о том, что наш нынешний Кашкай должен слегка обновиться – кросс получит трассовый автопилот, который уже давно имеется у моделей марки на других рынках. К слову, паркетник нового поколения в РФ гибридом вряд ли будет, и у него наверняка окажется своя моторная гамма.

