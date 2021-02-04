Гибридные авто ×
  • Nissan Qashqai нового поколения: видео без камуфляжа и дата премьеры

Nissan Qashqai нового поколения: видео без камуфляжа и дата премьеры

04.02.2021 529 1 0

В Старом Свете «третий» Кашкай будет представлен в виде гибрида, но для России, скорее всего, сохранят «традиционные» версии. Европейцы уже знают, когда у них появится модель нового поколения, нам же такой кросс, видимо, придется подождать, ведь сначала Ниссан обновит в РФ предшественника.

 

Паркетник Nissan Qashqai третьей генерации принялись рассекречивать еще в прошлом году: тогда модель засветили в общем тизерном ролике со всеми грядущими премьерами марки. Затем были официальные фото с испытаний замаскированных прототипов и картинки салона, компания даже успела рассказать о «начинке» SUV, предназначенного для Европы. И вот новые тизеры, на этот раз машина запечатлена без камуфляжа. А еще Nissan объявил дату полноценной презентации: свежий Qashqai дебютирует 18 февраля.

Напомним, кросс сохранил «тележку» CMF-C, но ее модернизировали – например, заменены крепления подвески, а днище стало более гладким. Кроме того, кузов теперь на 60 кг легче и на 41% жестче. Длина нового Qashqai равна 4425 мм, что на 46 мм больше, чем у предшественника. Размер колесной базы все еще не раскрыт (у прежнего SUV – 2646 мм).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внешне «третий» Кашкай перекликается с последними X-Trail (пока представлена только версия для США, там модель зовется Rogue) и Juke, главная «фишка» — светодиодные «брови» ходовых огней и узкие адаптивные фары (разумеется, они тоже светодиодные). Внутри – виртуальная «приборка» и мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью планшетом, у машин с «автоматом» небольшой джойстик вместо привычного селектора. Также для модели заявлены контурная подсветка, кресла с массажером, обивка кожей наппа и проекционный дисплей.

В Европе Qashqai обернулся гибридом, причем таких версий две. «Мягкогибридный» кроссовер оснащен доработанным бензиновым турбодвигателем 1.3 DiG-T (заводской индекс HR13, у мотора 50 новых компонентов) с надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. У этого движка два варианта мощности – 140 или 160 л.с. В первом случае мотор выдает 240 Нм, ему положена лишь шестиступенчатая «механика». Максимальный крутящий момент более мощной версии – 260 Нм с 6МКП и 270 Нм с вариатором X-Tronic. И только Qashqai с CVT может иметь полный привод (с муфтой подключения задней оси, которая теперь замыкается примерно за 0,2 секунды).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Второй гибрид – с установкой e-Power, и это первая модель Nissan с такой системой в Старом Свете. Ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. В состав установки Qashqai e-Power вошли 157-сильный турбомотор 1.5 (MR15) с переменной степенью сжатия (как у Infiniti QX50 и QX55) и электродвигатель мощностью 190 л.с. Электромотора на задней оси для Кашкая не предусмотрено, так что полного привода у такого кроссовера нет, хотя в Японии, например, у нового Nissan Note e-Power есть версия 4WD.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На европейский рынок Nissan Qashqai третьей генерации выйдет весной текущего года. Россиянам же паркетник, вероятно, придется подождать. Так, в недавнем релизе местного подразделения, посвященном петербургскому заводу Nissan, говорилось о том, что наш нынешний Кашкай должен слегка обновиться – кросс получит трассовый автопилот, который уже давно имеется у моделей марки на других рынках. К слову, паркетник нового поколения в РФ гибридом вряд ли будет, и у него наверняка окажется своя моторная гамма.

кроссовер авторынок новинки гибридные авто Nissan Nissan Qashqai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
04.02.2021 19:10
RFR 17

Немножко подождать нам - это где-то 3-4 года, по практике предыдущих обновлений...

Новые статьи

Статьи / Тесты Тюнинг-ателье или кондитерская? Вспомни и угадай названия тюнинг-мастерских Что приходит вам в голову, когда вы слышите слова «тюнинг-ателье»? Кто-то сразу выпалит «West Coast Customs», кто-то начнет список с AMG, Brabus, Hamann и иже с ними, кто-то поднимет бровь и... 125 0 0 06.02.2021
Статьи / Авто с пробегом Lada Granta c пробегом: гниёт как Logan, а блок комфорта хуже, чем у Peugeot, зато дешевле Российскому рынку, лишившемуся в 2009 году бэушных иномарок, которые больше невыгодно было возить из Европы, США и Японии, нужна была максимально дешёвая, но хотя бы современно выглядящая ма... 2917 3 1 03.02.2021
Статьи / Авто недели Вдвое дороже, вдвое моложе, но вдвое ли лучше: стоит ли покупать Audi Q7 за 2 миллиона рублей Казалось бы, мы уже рассматривали покупку и Volkswagen Touareg, и Porsche Cayenne, так что, учитывая родство моделей, покупка Audi Q7 будет отличаться лишь нюансами. Однако если приличный... 12318 2 2 03.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 180648 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 87140 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 76278 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings