Трое на одного: Lamborghini, Michelin и Toyota не пускают в Европу российский Aurus

Зарубежные компании оспаривают у НАМИ право на использование торговой марки Aurus на территории Евросоюза. По их мнению, она до степени смешения похожа на названия принадлежащих Lamborghini, Michelin и Toyota брендов – Urus, Taurus и Auris.

В начале марта в рамках Женевского автосалона состоялась европейская премьера российской автомобильной лакшери-марки Aurus, на которой были впервые объявлены динамические характеристики седана Senat S600 и лимузина Senat Limousine L700. Увы, представители марки не смогли ответить посетителям выставки на вопросы о ценах и старте продаж, поскольку Aurus пока толком не запустился даже в России: формальный приём заказов на модель Senat в нашей стране начался 15 февраля, но прайс-лист обещают огласить лишь 15 апреля, при том что запланированные в производство на 2019 и 2020 годы автомобили уже распределены по клиентам, то есть реальные продажи раньше 2021 года не начнутся. Зато к тому времени по плану должно начаться серийное производство Аурсов на заводе Sollers в Елабуге.

Это означает, что у НАМИ есть ещё много времени, чтобы решить проблему нейминга: газета «Известия» сегодня сообщила, что заявку на регистрацию марки Aurus в Бюро по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) оспаривают Lamborghini, Michelin и Toyota. Первая, как известно, выпускает спортивный кроссовер Urus, вторая – шины Taurus для легковых автомобилей, третья до недавнего времени предлагала в Европе компактные хэтчбеки и универсалы Auris. Японская компания, к слову, планировала использовать имя Auris и дальше, но компактному семейству нового поколения вернули историческое имя Corolla ровно в том момент, когда в России представили марку Aurus. Но жалобу японцы всё-таки подали. Они, равно как жалобщики из Lamborghini и Michelin уверены, что имя Aurus слишком похоже на названия выпускаемой ими продукции, и это может внести сумятицу в головы потребителей.

Между тем, как сообщает газета, марка Aurus уже была успешно зарегистрирована в Бенилюксе (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) а также в Латвии и Литве, но если EUIPO встанет на сторону Lamborghini, Michelin и Toyota, то Aurus, вероятно, запретят и в означенных странах-членах Евросоюза. В таком случае НАМИ придётся изобретать для Европы новый автомобильный бренд, но пока что институт намерен защищать Aurus всеми доступными законными способами.

Напомним, что недавно Колёса.ру провели детальное исследование экономики проекта «Кортеж», породившего в итоге марку Aurus, а также узнали интересные подробности о модульном семействе двигателей, разработанных для Аурусов.