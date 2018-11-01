Просили больше не занимать: Aurus распродал все автомобили на два года вперёд

Просили больше не занимать: Aurus распродал все автомобили на два года вперёд

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Все 120 машин Aurus, запланированные в производство на 2019 год, распроданы, и на 2020-й фирма заказов тоже не принимает. Об этом заявил генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов.

Российские лакшери-лимузины ещё толком никто, кроме ФСО, не видел, но от клиентов уже, как выяснилось, нет отбоя. В принципе для мира эксклюзивных мелкосерийных автомобилей ситуация, когда тираж той или иной модели распродаётся ещё до начала её производства, совершенно нормальная – недавний дебют гиперкара McLaren Speedtail наглядный тому пример: фирма пока даже не объявила толком технические характеристики модели, но все запланированные к производству 106 экземпляров стоимостью от 1,75 млн фунтов стерлингов уже распроданы.

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Но McLaren фирма известная, с заслуженной репутацией, а наш Aurus – это, по сути, стартап, и какого качества машины он выпустит, никто пока не знает. Выставочные образцы, показанные широкой публике в конце августа на Московском автосалоне, понравились не всем. Цена, по слухам, будет начинаться от 10 млн рублей, при этом надёжность разработанных с нуля модульных двигателей и автоматической коробки передач вызывает здоровые сомнения, ведь обычно эти самые сложные узлы автомобиля молодые фирмы покупают у опытных коллег, а сами разрабатывают только шасси и кузов. И тем не менее желающих рискнуть и купить дорогостоящую российскую новинку с неизвестными потребительскими характеристиками нашлось немало. Вадим Швецов на форуме Vestifinance сообщил, что на ближайшие два года все Аурусы распроданы, его слова цитирует агентство РИА Новости:

«Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперёд. Это говорит о том, что интерес к этому вызову – производству в России современных автомобилей люксового класса – высок».

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Любопытно, что план производства на 2020 году пока не озвучен, а площадка для массового производства ещё не выбрана. В 2019 году Aurus силами НАМИ планирует изготовить 120 автомобилей, из которых 50 уйдут в гараж особого назначения Федеральной службы охраны. Выходит, что в условно свободную продажу пока поступят только 70 машин, и вряд ли среди их покупателей есть хотя бы один случайный человек. То есть не стоит ждать разоблачительных тест-драйвов от видеоблогеров, вскрывающих «всю правду о путинских лимузинах» – ездить будут не сетевые ворчуны, а достойные люди с надлежащим патриотическим воспитанием. Потом, когда неизбежные для автомобилей первых партий огрехи и недостатки будут устранены и производство Аурусов станет более массовым и ритмичным, их, будем надеяться, станут продавать всем желающим, в том числе за границей. Западные автомобильные СМИ, к слову, ждут не дождутся возможности прокатиться на «российских Роллс-Ройсах» и даже, поговаривают, собирают деньги в складчину на покупку, чтобы разобрать Aurus до винтика и узнать, наконец, из чего именно он состоит.

Между тем две недели назад стало известно о том, что двигатели Аурусов будут адаптированы для самолётов – соответствующую работу Минпромторг поручил Центральному институту авиационного моторостроения им. П. И. Баранова.

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , Аурус , российский автопром , Aurus
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