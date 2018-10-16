Полетит или не полетит? Двигатели из проекта «Кортеж» будут ставить на самолёты

Полетит или не полетит? Двигатели из проекта «Кортеж» будут ставить на самолёты

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Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова займётся адаптацией автомобильных двигателей, разработанных в рамках проекта «Кортеж», для легкий самолётов. Уже заключён соответствующий контракт с Минпромторгом.

После Московского автосалона интерес мировых СМИ к новой российской автомобильной марке Aurus угас: живых машин для тест-драйва пока нет, а площадка для их массового производства еще не определена, так что рассказывать больше не о чем. Но сегодня случился новый «наброс на вентилятор», причем весьма неожиданный: Михаил Гордин, генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова, в интервью РИА Новости заявил, что двигатели, разработанные в рамках проекта «Кортеж» и прописавшиеся под капотами Аурусов, будут не только ездить, но и летать:

«У нас сейчас заключён контракт с Минпромторгом на проведение работ под шифром «Адаптация», которые подразумевают исследование методологии превращения автомобильного двигателя в авиационный. Мы берём двигатель от «Кортежа» и делаем из него авиационный. Закончится эта работа созданием демонстратора.

Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешёвый авиационный двигатель. «Кортеж» мы взяли потому, что это самый современный автомобильный двигатель, который есть в России. Если всё будет идти по плану, то года через полтора-два этот проект перейдёт на стадию опытно-конструкторских работ».

Aurus Senat

Aurus Senat

Напомним, что в рамках проекта «Кортеж» при помощи специалистов Porsche было разработано целое семейство модульных бензиновых двигателей, но пока все Аурусы, в том числе президентский бронированный лимузин, оснащаются мотором V8, а над другими агрегатами ещё поработать. Какой именно двигатель ЦИАМ будет прилаживать к самолетом, базовую «турбочетверку», готовый V8 (598 л.с.) и или флагманский V12 (будет выдавать более 850 л.с.) господин Гордин не уточнил.

Aurus Senat Limousine

Aurus Senat Limousine

Между тем западные СМИ на известиях из ЦИАМ вновь бросились сравнивать Aurus и Rolls-Royce – мол, эти марки не только делают внешне похожие автомобили, но и самолеты снабжают двигателями. От себя заметим, однако, что автомобильные двигатели Rolls-Royce, которые сегодня разрабатывает фирма BMW, на самолеты не ставятся, а авиационное подразделение Rolls-Royce Holdings plc существует вполне себе самостоятельно и никаких связей с автомобильным миром не имеет.

Теги: Авто и бизнес , Авто и технологии , авиация , Аурус , Кортеж , проект «Кортеж» , российский автопром , Aurus
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