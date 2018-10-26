Трёхрядный кроссовер Mazda CX-8 обновили через год после премьеры: расширена моторная гамма

Трёхрядный кроссовер Mazda CX-8 обновили через год после премьеры: расширена моторная гамма

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Теперь паркетник доступен с тремя двигателями – двумя бензиновыми и дизелем. В продажу обновленная модель поступит в ноябре.

Кроссовер Mazda CX-8 вышел на домашний рынок в середине сентября прошлого года. В Японии модель является флагманом марки, ведь более крупный вседорожник CX-9 там не продают. На родине CX-8 доступен с шести- или семиместным салоном, там паркетник пользуется высоким спросом: по состоянию на 14 сентября 2018-го дилеры приняли более 30 000 заявок. Тем не менее, в ноябре в Стране восходящего солнца стартуют продажи уже обновленного кросса.

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Внешний облик модели не изменился, обновление коснулось техники и салона. Так, если раньше CX-8 был доступен в Японии только с дизелем Skyactiv-D 2.2 (190 л.с., 450 Нм), то теперь кроссовер можно приобрести еще и с бензиновыми моторами – «турбочетверкой» Skyactiv-G 2.5T (230 л.с., 420 Нм) и «атмосферником» Skyactiv-G 2.5 (190 л.с., 252 Нм). А вот коробка по-прежнему одна – шестиступенчатый «автомат». Паркетник с безнаддувным двигателем – исключительно переднеприводный, CX-8 с турбомотором, напротив, предлагается только в версии 4WD. Дизельный кросс все так же можно купить как с передним, так и полным приводом. Кстати, не так давно двигатель Skyactiv-G 2.5T появился и в гамме Mazda CX-5 – пока только у японской версии, но позже такой мотор достанется и модели в других странах.

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Еще Mazda CX-8 обзавелся модернизированной системой G-Vectoring Control, которая при прохождении поворотов сама может добавлять и отпускать газ, позволяя сделать поведение машины более предсказуемым. Новая версия имеет в названии приставку Plus, она вступает в работу уже при малых углах отклонения руля, кроме того, G-Vectoring Control Plus продолжает контролировать кроссовер на выходе из поворота.

Также в списке оборудования паркетника значатся усовершенствованная система обнаружения пешеходов (теперь она работает не только днем, но и ночью), «подружившийся» с Apple CarPlay и Android Auto мультимедийный комплекс, обновленные «приборка» и блок управления климатической установкой. Плюс в салоне улучшили шумоизоляцию.

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Цена кроссовера с базовым «атмосферником» начинается с отметки в 2 894 400 йен, что эквивалентно примерно 1 694 000 рублей по актуальному курсу. Обновленный паркетник с турбомотором стоит от 3 742 200 йен (около 2 191 000 рублей), с дизелем – от 3 607 200 йен (около 2 112 000 рублей).

Напомним, изначально Mazda позиционировала CX-8 в качестве модели, предназначенной только для Японии. Однако затем в компании передумали: с июня кроссовер продают в Австралии, причем там представлен и «старший» CX-9. А в конце года Mazda CX-8 доберется до китайских дилеров. И если в Австралию паркетник поставляют из Японии, то в Поднебесной предложат модель локальной сборки – выпуск уже стартовал на заводе СП Мазды и Changan. Австралийский CX-8 оснащается только дизелем 2.2, китайский вариант — «атмосферником» 2.5. Пока неизвестно, будет ли моторная гамма расширена за пределами Японии.

Как ранее рассказали Kolesa.ru в российском офисе Mazda, в нашей стране CX-8 продавать не планируют.

 

Теги: Авторынок , Новинки , кроссоверы , кроссоверы японские , японская иномарка , японские автомобили , CX-8 , Mazda
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