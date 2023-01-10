Цены на авторынке РФ остались прежними в начале года, но скидки на машины уменьшились

Для автомобильного рынка РФ прошлый год выдался непростым: как стало известно недавно, за 2022-ой жители страны поставили на учёт около 626,3 тыс. новых «легковушек». Этот результат почти на 59% меньше по сравнению с показателем 2021-го; он является самым низким как минимум за последнее десятилетие. Одной из причин спада спроса стал ощутимый рост цен новых автомобилей в течение прошлого года. Переписывание прайс-листов связано в том числе с нехваткой иностранных комплектующих, которые привели к проблемам с производством даже у российских компаний, а также с использованием схемы параллельного импорта.

На фото: Lada Granta

Как правило, автомобили нового года выпуска оказываются дороже вариантов предыдущего года примерно на 3-4%. Соответствующее повышение наблюдалось и в начале 2022-го: тогда стоимость на свою продукцию повысили даже те марки, которые переписывали прайс-листы буквально месяцем ранее, к примеру, Lada. Как сообщает «Коммерсант», в начале 2023 года цены на Лады пока что остались прежними. Правда, пока купить можно не все комплектации и не все модели российского бренда.



Любопытно, что в конце прошлого года нынешний глава АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал повышение цен на автомобили Lada. По его словам, все Лады подорожают на уровень меньше прогнозируемой инфляции. Тогда же отмечалось, что ЦБ предполагает, что показатель на текущий год составит 5-7%, в Минэкономразвития её оценили на уровне 5,5%. Не исключено, что производитель перепишет ценники позже, когда в продаже появятся машины 2023 года выпуска.

На фото: Chery Tiggo 4

По данным издания, у ряда других марок рекомендованные розничные цены в начале 2023 года также остались на уровне прошлого месяца. Сообщается, что это связано с прекращением поставок официально представленных в РФ зарубежных марок, а также с отсутствием ажиотажа у дилеров. Один из них отметил, что импортеры, как правило, увеличивают стоимость своих машин в начале года на величину инфляции (на 3-4%), однако в конце 2022-го некоторые марки отчитались о повышении цен примерно на 7%.



Некоторые китайские марки, чья продукция представлена в РФ, оставили прайс-листы прежними, однако сократили размер предоставляемой скидки. Это позволяет «поднебесным» компаниям регулировать расходы и маржинальность. Так поступили, в частности, Chery и Haval. Как отметил Сергей Удалов из «Автостата», ранее подобную практику на российском рынке использовали корейские марки.

На фото: Haval Dargo

Отмечается, что до дилеров пока не добрались машины 2023 года выпуска: вместе с ними могут подоспеть и новые рекомендованные розничные цены. В случае выпускаемых в РФ машин, изменение стоимости опять же будет привязано к уровню инфляции (ожидается подорожание не менее чем на 5-10%). Если говорить об импортируемых моделях, рост цены будет зависеть от актуального курса юаня к рублю, расходов на логистику, а также требований, касающихся таможенных платежей.



В конце прошлого года стало известно о прогнозе по российскому авторынку в 2023-ем. Так, согласно базовому сценарию, за этот год в РФ будет реализовано около 630 тыс. легковых машин. Ожидается, что доля Lada составит порядка 48-50%. Ещё 25%, вероятно, совместными усилиями займут автомобили китайских марок. На модели, поставляемые по схеме параллельного импорта, скорее всего, придётся не более 10%.