Цены на бензин весной «замораживать» не будут

Цены на бензин весной «замораживать» не будут

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В правительстве считают, что ценники на АЗС не начнут расти после того, как нефтяников освободят от соглашения, по которому они обязаны сдерживать стоимость топлива.
 

Цены на автомобильное топливо в прошлом году начали резко подниматься весной, после президентских выборов. Это вызвало недовольство граждан, в итоге правительству пришлось заключить с нефтяниками соглашение, согласно которому те перестают увеличивать ценники на АЗС, а взамен получают сниженные акцизы на бензин и дизтопливо.

Car fueling at the gas station

С начала 2019 года акцизы снова выросли: теперь за тонну бензина нефтяники платят 12,3 тыс. рублей, за тонну «дизеля» – 8,5 тыс. рублей. Чтобы это не привело к росту розничных цен, в правительстве придумали несколько компенсирующих мер, о них Kolesa.ru рассказывал ранее.

Отметим, до конца 2018-го нефтяники сумели сдержать цены на автозаправках на уровне конца мая. Правда, по итогам всего года рост стоимости горючего всё равно в два раза превысил инфляцию (по данным Росстата, прирост составил 9,4%, а инфляция – 4,3%).

Empty petrol station

В начале текущего года нефтяные компании по-прежнему соблюдают соглашение с правительством: им было разрешено поднять цены только в связи с увеличением НДС с 18 до 20%. Предполагалось, что прирост составит не более 1,7%. Игроки рынка уложились в заданные рамки: после Нового года каждый литр подорожал примерно на 50-80 копеек.

У соглашения нефтяников с правительством есть срок: 31 марта 2019-го. После этой даты ценники на АЗС могут начать расти, потому что власти не видят необходимости в дальнейшей «заморозке» стоимости бензина и дизтоплива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Илью Джуса, представителя вице-премьера Дмитрия Козака. По мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), после указанной даты начнут работать механизмы рыночного регулирования, из-за чего горючее в рознице не подорожает.

Fuel

Однако не все видят ситуацию в столь позитивном свете. Так, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что себестоимость бензина может, как и в прошлом году, увеличиться из-за повышения рублевой цены нефти. Тогда и ценники на АЗС снова могут пойти вверх, если сдерживающего соглашения больше не будет.

Напомним, власти пообещали, что в текущем году рост цен топливо не превысит инфляцию. Она ожидается на уровне 4,0 – 4,6%. Исходя из этого, можно предположить, что стоимость литра бензина марки Аи-92 по итогам года перешагнёт отметку в 44 рубля, Аи-95 – в 47 рублей; а дизеля – в 49 рублей.

Авто и общество В России автозаправки бензин дизельное топливо цены
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