Новинки ×
  • У кроссовера Tenet T8 с салоном на пятерых появилась новая версия, цена известна

У кроссовера Tenet T8 с салоном на пятерых появилась новая версия, цена известна

27.07.2026 919 0 0
У кроссовера Tenet T8 с салоном на пятерых появилась новая версия, цена известна

Рекомендованная розничная стоимость нового варианта флагманского SUV молодой российской марки равна 3 299 000 рублей.

Бренд, которому присвоили название Tenet, появился на авторынке РФ в феврале 2025 года, этот проект является одним из результатов партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Напомним, производство автомобилей под маркой Tenet налажено на мощностях завода, расположенного под Калугой, которым ранее владел концерн Volkswagen. Флагманским кроссовером марки является T8, который изначально предлагался в РФ только с трёхрядной компоновкой салона.

На фото: Tenet T8

Продажи Tenet T8 стартовали на российском рынке осенью 2025 года, а пятиместная версия вошла в семейство в начале текущего месяца. Причём изначально новая модификация предлагалась только в одном исполнении – Актив, а теперь добавился ещё вариант Прайм. Известно, что машины в более богатой комплектации уже добрались до дилеров марки.

Как рассказали в пресс-службе Tenet, расширенный набор опций для нового варианта флагманского пятиместного SUV был разработан «с учётом обратной связи от владельцев и потенциальных клиентов». В итоге такую модель снабдили электроприводом багажной двери с функцией открывания без помощи рук, панорамной крышей с люком и шторкой, атмосферной подсветкой интерьера, а также салонными зеркалами с подсветкой.

Двухрядный Tenet T8 в версии Прайм получил: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, «акустические» передние стёкла, двухзонный климат-контроль, виртуальную приборку диагональю 10,3 дюйма, информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, акустику с восемью динамиками, систему кругового обзора 540°, шесть подушек безопасности, функции бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

На фото: салон Tenet T8

В компании отметили, что по просьбам клиентов расширили набор тем цифрового щитка приборов: к двум ранее имевшимся вариантам оформления добавилась классическая тема с круглыми циферблатами спидометра и тахометра. Помимо этого, пятиместному паркетнику достался голосовой помощник, который можно активировать как кнопкой на руле, так и командой «Привет, Tenet». Он поможет, к примеру, поменять настройки климат-контроля, включать обогрев кресел, открывать / закрывать окна, менять громкость музыки и т.д.

Tenet T8 снабдили телематической системой, которая позволяет владельцам через мобильное приложение дистанционно запускать двигатель, включать подогрев, регулировать климатическую установку, находить автомобиль на парковке по геолокации, а также следить за давлением воздуха в шинах, пробегом, средним расходом топлива и запасом хода.

Под капотом у новой версии Tenet T8 располагается турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, её мощность равна 186 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. Этот мотор может «питаться» бензином Аи-92. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа, привод – передний. Расход топлива в смешанном цикле у новинки равен 7,7 литра на 100 км.

Рекомендованная розничная стоимость пятиместного кроссовера Tenet T8 в новом исполнении Прайм равна 3 299 000 рублей (цена указана без учёта действующих акций). Для сравнения, базовую версию можно купить за 3 099 000 рублей, а за топовый семиместный вариант просят не менее 3 885 000 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Tenet Tenet T8 Chery
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как быстро заправиться без очереди: проверенные способы В ожидании заправки на АЗС обычно выстраиваются живые очереди. Но стоит помнить, что некоторые граждане имеют право на внеочередное обслуживание. Давайте вспомним все федеральные льготные ка... 360 1 0 27.07.2026
Статьи / Авторынок Покупаем Voyah Фри / Free Sport+: что это за автомобиль и чем он интересен За последние несколько лет российский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости. Вместе с ним изменились и представления о том, каким должен быть современный премиальный автомобиль. Се... 1062 0 0 27.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Парадокс: почему хорошие люди за рулём становятся плохими Есть ощущение, что за последнее время автомобиль изменился не только внешне. Изменились и люди за рулём. Нет, речь не о том, что «раньше водители были культурнее». Каждое поколение любит рас... 743 11 0 27.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46685 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 44169 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 15193 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
12 Да будет свет: репортаж с запуска производства светотехники для Lada A...
11 Парадокс: почему хорошие люди за рулём становятся плохими
10 Бывший советник Бу Андерссона: доступность российских автомобилей – во...
Новые комментарии
Change privacy settings