У кроссовера Tenet T8 с салоном на пятерых появилась новая версия, цена известна

Бренд, которому присвоили название Tenet, появился на авторынке РФ в феврале 2025 года, этот проект является одним из результатов партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Напомним, производство автомобилей под маркой Tenet налажено на мощностях завода, расположенного под Калугой, которым ранее владел концерн Volkswagen. Флагманским кроссовером марки является T8, который изначально предлагался в РФ только с трёхрядной компоновкой салона.

На фото: Tenet T8

Продажи Tenet T8 стартовали на российском рынке осенью 2025 года, а пятиместная версия вошла в семейство в начале текущего месяца. Причём изначально новая модификация предлагалась только в одном исполнении – Актив, а теперь добавился ещё вариант Прайм. Известно, что машины в более богатой комплектации уже добрались до дилеров марки.

Как рассказали в пресс-службе Tenet, расширенный набор опций для нового варианта флагманского пятиместного SUV был разработан «с учётом обратной связи от владельцев и потенциальных клиентов». В итоге такую модель снабдили электроприводом багажной двери с функцией открывания без помощи рук, панорамной крышей с люком и шторкой, атмосферной подсветкой интерьера, а также салонными зеркалами с подсветкой.

Двухрядный Tenet T8 в версии Прайм получил: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, «акустические» передние стёкла, двухзонный климат-контроль, виртуальную приборку диагональю 10,3 дюйма, информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, акустику с восемью динамиками, систему кругового обзора 540°, шесть подушек безопасности, функции бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

На фото: салон Tenet T8

В компании отметили, что по просьбам клиентов расширили набор тем цифрового щитка приборов: к двум ранее имевшимся вариантам оформления добавилась классическая тема с круглыми циферблатами спидометра и тахометра. Помимо этого, пятиместному паркетнику достался голосовой помощник, который можно активировать как кнопкой на руле, так и командой «Привет, Tenet». Он поможет, к примеру, поменять настройки климат-контроля, включать обогрев кресел, открывать / закрывать окна, менять громкость музыки и т.д.

Tenet T8 снабдили телематической системой, которая позволяет владельцам через мобильное приложение дистанционно запускать двигатель, включать подогрев, регулировать климатическую установку, находить автомобиль на парковке по геолокации, а также следить за давлением воздуха в шинах, пробегом, средним расходом топлива и запасом хода.

Под капотом у новой версии Tenet T8 располагается турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, её мощность равна 186 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. Этот мотор может «питаться» бензином Аи-92. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа, привод – передний. Расход топлива в смешанном цикле у новинки равен 7,7 литра на 100 км.

Рекомендованная розничная стоимость пятиместного кроссовера Tenet T8 в новом исполнении Прайм равна 3 299 000 рублей (цена указана без учёта действующих акций). Для сравнения, базовую версию можно купить за 3 099 000 рублей, а за топовый семиместный вариант просят не менее 3 885 000 рублей.