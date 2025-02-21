У Mini Cooper появилась более дешёвая версия, но достанется она не всем

Цена трёхдверки в исполнении Oxford Edition стартует с отметки 24 950 долларов, а за аналогичную пятидверку просят не менее 25 950 долларов.

Принадлежащая BMW британская марка Mini представила свой актуальный хэтчбек Cooper пятого поколения в начале сентября 2023-го: изначально дебютировала полностью электрическая версия, а позже был добавлен и вариант с ДВС. Модель как в трёхдверном, так и в пятидверном вариантах присутствует в том числе в американской линейке бренда, причём только с бензиновым турбомотором. Теперь производитель рассекретил новую спецверсию Oxford, которая предназначена для рынка США.

На фото: Mini Cooper Oxford Edition

Mini Cooper Oxford Edition тоже доступен и в трёхдверном, и в пятидверном исполнении. Автомобилям в спецверсии положены 18-дюймовые оригинальные колёсные диски, обутые в летние шины, а также светодиодная фирменная овальная головная оптика и панорамный люк в крыше. Кузов хэтчбека может быть окрашен в один из трёх цветов: Blazing Blue Metallic (синий), Nanuq White Metallic (белый) и Sunny Side Yellow (жёлтый).

У «оксфордской» версии в салоне можно увидеть двухцветные спортивные сиденья: они отделаны серо-голубой тканью. Кресла сочетаются с антрацитовой обивкой потолка. Ещё в салоне предусмотрен двухзонный климат-контроль. В списке водительских помощников числятся: функция предупреждения о лобовом столкновении и система удержания в полосе движения, а также ограничитель скорости и парковочный ассистент.

«Начинка» у Mini Cooper Oxford Edition, очевидно, стандартная. Под капотом располагается 2,0-литровая турбочетвёрка мощностью 163 л.с., а максимальный крутящий момент равен 249 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) хэтчбеку и в трёхдверном, и в пятидверном кузове понадобится 7,4 секунды, а их максимальная скорость составляет 209 км/ч.

Главной особенностью спецверсии Mini Cooper Oxford Edition, пожалуй, является её цена, которая оказалась ниже по сравнению с обычными стартовыми исполнениями. Так, за «оксфордскую» трёхдверку в Штатах просят от 24 950 долларов (эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичную пятидверку – не менее 25 950 долларов (около 2,3 млн рублей); отметим, цены указаны без учёта платы за доставку, которая составляет 1175 долларов.

Для сравнения, «обычный» трёхдверный Cooper на американском рынке сейчас стоит 28 950 долларов (около 2,6 млн рублей), а цена стартового пятидверного варианта равна 29 950 долларам (около 2,7 млн рублей). Сейчас дилеры бренда уже принимают заказы на спецверсию, старт производства намечен на март. В компании добавили, что тираж Mini Cooper Oxford Edition будет ограничен, но лимит не указали.

Напомним, в конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что марка Mini решила отказаться от электрической версии кабриолета Cooper, при этом новый бензиновый вариант был представлен в октябре 2024-го.