У нового среднеразмерного пикапа Ram 1200 оказались китайские корни

Марка Ram, принадлежащая автогиганту Stellantis, решила расширить свою модельную линейку, предназначенную для мексиканского рынка. В неё войдёт среднеразмерный пикап со знакомым индексом – Ram 1200. Отметим, в истории бренда уже числится грузовичок с таким названием: под ним с 2016 по 2019 годы продавался перелицованный Mitsubishi L200 пятого поколения (он же перевоплотился и в Fiat Fullback).

На фото: версии Ram 1200

У нового Ram 1200, информация о котором благодаря Mirador Automotriz «утекла» в Сеть раньше официальной премьеры, иные корни, хотя модель Фиата здесь тоже числится. Этот среднеразмерный пикап является близнецом Fiat Titano, который дебютировал в декабре прошлого года; напомним, модель итальянской марки адресована странам Латинской Америки и Африки.



«Донором» для того Фиата послужил Peugeot Landtrek, который появился ещё в 2020 году. При этом «француз» был создан в партнёрстве с китайской компанией Changan, поэтому у него имеются ещё клоны от «поднебесных» брендов – Kaicene F70 (экспортное имя – Changan Hunter), а также Changan Lantop; кстати, эта модель представлена и в РФ – под названием Hunter Plus.



Ram 1200 отличается от Fiat Titano оформлением решётки радиатора: у пикапов Ram она имеет выемку в нижней части и иной рисунок с названием бренда по центру. Однако головная оптика, а также нижняя часть переднего бампера с противотуманками и воздухозаборником выглядят идентично. Задние фонари и откидной борт оформлены тоже как у «доноров».



Новинку в Мексике предложат как с двухрядной кабиной, так и с однорядной в версии «рабочей лошадки». Вариант попроще – Tradesman – имеет некрашеный пластиковый обвес на передней части, а также полностью чёрную радиаторную решётку, серебристым выделено только наименование марки. У более дорогих версий – Bighorn и Laramie – бампер окрашен в цвет кузова, а «гриль» имеет хромированную окантовку и пару декоративных элементов ей в тон.



На фото: Fiat Titano 1 / 2 На фото: Fiat Titano 2 / 2

Для всех исполнений Ram 1200 предлагается только один вариант «начинки», хотя у «доноров» выбор больше. Модель оснащается бензиновой турбочетвёркой объёмом 2,4 литра, её отдача составляет 210 л.с., а максимальный крутящий момент – 320 Нм. Кэтому мотору в пару идут либо шестискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый автомат. У исполнения Laramie жёстко подключаемый полный привод, у остальных версий – задний.



На фото: салон Fiat Titano

Как сообщает Auto Cosmos, Ram 1200 будет поставляться мексиканским дилерам из Китая, хотя ближайший родственник – Fiat Titano – производится в Уругвае. Цены новинки в Мексике уже известны. Так, за стартовую версию грузовичка попросят не менее 444 900 песо (эквивалентно примерно 2,44 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта обойдётся как минимум в 668 900 песо (около 3,67 млн рублей).

