У Pajero Sport в России появится конкурент от Isuzu: к нам едет рамный внедорожник MU-X

Скорее всего, как и родственный пикап D-Max, на нашем рынке новый вездеход будет доступен с трехлитровым турбодизелем.

Российское подразделение Isuzu сегодня объявило о грядущей трансформации своего бизнеса: со следующего года у нас будут продавать не только коммерческий транспорт, но и пассажирский внедорожник MU-X. А если точнее, то до нас эта модель должна добраться в первом квартале 2022-го.

Напомним, Isuzu MU-X новой генерации дебютировал год назад, он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max (грузовик сменил поколение еще в 2019-м). При этом у трехрядного внедорожника задний мост с пружинами, тогда как у грузовика рессоры. По своим габаритам модель близка к Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Длина свежего MU-X равна 4850 мм, расстояние между осями – 2855 мм. Паспортный дорожный просвет – 230 или 235 мм (в зависимости от версии). Для сравнения, дорожный просвет нашего Pajero Sport составляет 218 мм, Fortuner – 225 мм.

На данный момент Isuzu MU-X представлен в основном в странах Юго-Восточной Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии. Например, австралийской топовой модели положены светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.



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В моторную гамму MU-X входят турбодизели 1.9 и 3.0. Отдача первого – 150 л.с. и 350 Нм, он сочетается с «механикой» или шестиступенчатым «автоматом» от Aisin. Второй выдает 190 л.с. и 450 Нм и работает в паре только с автоматической коробкой. Привод – задний или полный (парт-тайм с понижающей передачей). К слову, в России новый пикап Isuzu D-Max доступен только с трехлитровым дизелем, то есть не исключено, что и MU-X у нас будут продавать лишь с этим двигателем.



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Характеристики российской версии, равно как и комплектации и цены, раскроют ближе к старту продаж. Между тем за пикап Isuzu D-MAX с полуторной кабиной в РФ просят минимум 2 760 000 рублей, грузовик с двойной кабиной стоит от 2 860 000 рублей. Цена Mitsubishi Pajero Sport сегодня начинается с отметки в 2 959 000 рублей, Toyota Fortuner стоит от 2 879 000 рублей.

