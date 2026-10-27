У пикапа Jeep Gladiator появилась лимитированная внедорожная спецверсия

В пресс-службе американской марки отметили, что будет выпущено ограниченное количество особенных грузовиков, однако нет информации о том, сколько именно экземпляров войдёт в тираж.

Jeep Gladiator считается непрямым наследником грузовичка Comanche, который завершил свою производственную карьеру в 1992 году. Гладиатор – это рамный среднеразмерный пикап, внешность которого выполнена в классическом стиле. Актуальная модель, являющаяся ближайшим родственником внедорожника Jeep Wrangler, появилась в 2019-м, а последнее плановое обновление пережила в 2023-м.

На фото: стандартный Jeep Gladiator 2027 модельного года

У классического пикапа на американском рынке в текущем году пока что отрицательная динамика продаж. Дилеры бренда за первые три квартала 2026-го реализовали в Штатах 30 944 экземпляра, что на 19,7% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Отметим, по итогам 2025-го здесь был зафиксирован прирост на почти на 35%, продажи Jeep Gladiator за тот период составили 56 790 единиц.

Теперь в пресс-службе Stellantis, которой принадлежит марка Jeep, рассказали о внедорожной спецверсии Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition, которую производитель намерен выпустить лимитированным тиражом (планируемое количество экземпляров в компании не раскрыли). Отметим, особенный вариант появился у Гладиатора 2027 модельного года.

Заводской «вездеходный» пакет можно установить на версии Willys, Rubicon и Rubicon X. Главная особенность такой спецверсии, как очевидно из названия, – это комплект 35-дюймовых внедорожных шин, в который обуты бронзовые 17-дюймовые колёсные диски с бедлоками, подвеска поднята на 1 дюйм (около 25,4 мм). В целом дорожный просвет у этого пикапа равен 12,9 дюйма (около 328 мм).

На фото: Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition

У Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition угол въезда равен 46,7 градуса, угол съезда – 26,7 градуса, угол рампы – 23,3 градуса. Передаточное число главной передачи – 4,56, штатная раздаточная коробка 4:1. Модели положены пересмотренные тормоза, усиленные оси Dana, расширители крыльев Highline и, в зависимости от исполнения в основе, иной капот.

Помимо этого, такому особенному варианту классического рамного пикапа положены различные бронзовые элементы на кузове, в их числе буксировочные крюки, ряд акцентов и эмблемы. Капот, боковины и откидной борт украшены соответствующей спецверсии графикой.

На фото: салон стандартного Jeep Gladiator

Начинка, очевидно, стандартная. Напомним, актуальный пикап оснащается бензиновым атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его мощность равна 289 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 353 Нм. На сегодняшний день этот двигатель работает в паре только с одной коробкой передач – восьмиступенчатым автоматом.

Стоимость «внедорожного» пакета для Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition компания пока не обнародовала, при этом дилеры уже начали принимать заказы на эту спецверсию. Отметим, стоимость стандартных Jeep Gladiator 2027 модельного года в модификациях Willys, Rubicon и Rubicon X равна соответственно 49 635 долларов (эквивалентно примерно 4 млн рублей по текущему курсу), 56 295 долларов (около 4,53 млн рублей) и 64 775 долларов (около 5,22 млн рублей).