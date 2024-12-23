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У подешевевшего кроссовера Subaru Solterra появилась новая версия

23.12.2024 64 0 0

«Зелёному» паркетнику японской марки снизили ценник на американском рынке вслед за «близнецом» Toyota bZ4X и его родственником Lexus RZ.

Первой глобальной полностью «зелёной» моделью Subaru стал кроссовер Solterra, его имя составлено из латинских слов sol и terra, которые соответственно означают «солнце» и «земля». Напомним, SUV дебютировал в ноябре 2021 года, а его продажи начались в середине 2022-го. При этом первого обновления Solterra ждал недолго: посвежевший вариант осенью прошлого года привезли на выставку Japan Mobility Show, которая прошла в Токио.

На фото: Subaru Solterra 2025 модельного года (версия для американского рынка)

Одним из главных рынков для модели являются Штаты, здесь же продаётся «близнец» Солтерры – Toyota bZX4. На прошлой неделе мы сообщали о том, что японский паркетник с крайне незвучным названием стал дешевле сразу на 6 тыс. долларов, после того, как его премиальный родственник «уронил» Lexus RZ свой ценник на 11,2 тыс. долларов. Теперь, вполне логично, настала очередь Subaru Solterra: переписывание прайс-листа в сторону снижения приурочили к 2025 модельному году.

Стартовая цена посвежевшего «зелёного» паркетника Subaru Solterra на американском рынке теперь составляет 38 495 долларов (без учёта платы за доставку в размере 1420 долларов), что эквивалентно примерно 3,91 млн рублей по текущему курсу. Новая стоимость на 6,5 тыс. долларов (около 660 тыс. рублей) ниже по сравнению с вариантом 2024 модельного года.

У базовой версии Solterra Premium в списке оснащения числятся: светодиодные фары, 18-дюймовые колёсные диски, виртуальный щиток приборов диагональю 7 дюймов и 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также отделанное кожей рулевое колесо, передние кресла с подогревом и двухзонный климат-контроль.

На фото: салон Subaru Solterra

В списке обновок к 2025 модельному году у Subaru Solterra есть также и ещё одна версия, ей дали название Onyx Edition. Она создана на базе топового исполнения Solterra Touring, цена такой новинки составляет 45 495 долларов (примерно 4,64 млн рублей). Стоит отметить, что «затемнённый» вариант Оникс во многом перекликается с версией Nightshade, которую совсем недавно получил Toyota bZX4.

Внешность Subaru Solterra Onyx украсили за счёт чёрных глянцевых пластиковых вставок, оригинальных 20-дюймовых алюминиевых колёсных дисков чёрного цвета, аналогичных передних и центральных стоек крыши, рамы остекления, а также, расположенного в верхней части багажной двери спойлера. В салоне предусмотрены чёрные вставки на обшивке передних и задних дверей и новый вариант тканевой отделки сидений.

Напомним, паркетник Solterra оснащается тяговой батареей ёмкостью 72,8 кВт*ч и двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 337 Нм. У стартовой версии запас хода на одной зарядке составляет 365 км, а дальнобойность более дорогих исполнений равна 357 км.

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