У Renault Duster появится «хардкорная» полноприводная версия

11.08.2025 107 0 0

Ожидается, что у новой модификации модели будет гибридная техника и ряд визуальных отличий. Вероятно, такую версию добавят в ходе планового обновления.

Входящая в состав французской группы Renault румынская марка Dacia, презентовала актуальный кроссовер Duster третьего поколения в конце осени 2023 года, а продажи аналогичного автомобиля под брендом Renault начались летом 2024-го. Сейчас модель пользуется довольно высоким спросом в Европе: судя по статистике Jato Dynamics, за первую половину 2025 года старосветские дилеры реализовали 97 188 экземпляров, что на 9% больше, чем в январе-июне прошлого года.

На фото: актуальный кроссовер Dacia Duster

По данным австралийского издания Drive, у Renault / Dacia Duster в дальнейшем появится «хардкорная» полноприводная версия, об этом в ходе беседы с местными журналистами рассказал один из топ-менеджеров компании — Жюльен Ферри. По его словам, создателей на этот проект вдохновили версии автомобилей, подготовленных для ралли-марафона «Дакар».

Сообщается, что такая модификация Дастера будет иметь ряд визуальных отличий от «обычных» версий. Не исключено, что в этот список войдут яркие декоративные элементы, иные шильдики и комплект внедорожных шин. Ожидается, что у новой полноприводной версии модели будет гибридная «начинка», предполагающая установку электромотора на задней оси, подробностей о ней пока нет.

На фото: салон Dacia Duster

Кстати, ранее мы публиковали шпионские снимки предполагаемого прототипа полноприводного кроссовера Dacia Duster с гибридной системой. Этот вариант был пойман в ходе тестов на дорогах общего пользования в конце минувшей зимы.

Напомним, Dacia Duster сейчас доступен на европейском рынке с тремя вариантами техники. Базовой является версия Eco-G 100, под капотом которой располагается битопливная 1,0-литровая турботройка мощностью 100 л.с. (бензин / пропан), которая работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: актуальный кроссовер Renault Duster

Второй вариант – Hybrid 140 – получил такую же установку, что и у аналогичного универсала Dacia Jogger. В её основе лежит 94-сильный четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,6 литра, работающий в тандеме с 49-сильным электромотором, стартер-генератором и батареей ёмкостью 1,2 кВт*ч; совокупная отдача составляет 141 л.с. У этих двух версий привод может быть только передним.

На сегодняшний день полный привод для Dacia Duster доступен только в версии TCe 130 с мягкогибридной силовой установкой. Такой кроссовер оснащается бензиновой турботройкой объёмом 1,2 литра (130 л.с.), работающей в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и шестискоростной ручной коробкой передач.

Ожидается, что новая полноприприводная версия Duster появится в ходе планового обновления модели, его срок пока не называется. Несмотря на то, что информация о новой модификации появилась в австралийских СМИ, она может и не появиться на этом рынке: по словам главы Renault Australia Глен Сили, решающим фактором станет потребительский спрос.

Новые комментарии
