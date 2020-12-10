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  • У седана Skoda Rapid будет преемник: модель на новой платформе дебютирует в 2021 году

У седана Skoda Rapid будет преемник: модель на новой платформе дебютирует в 2021 году

10.12.2020 2865 0 0

Компания Skoda готовит новинку для Индии. По предварительным данным, модель построят на упрощенной версии «тележки» MQB, но при этом машине прочат бензиновую «турботройку» 1.0 TSI, которая имеется у актуального местного Рапида.

 

В индийской гамме Шкоды модель под именем Rapid появилась в 2011-м – на три года раньше, чем в России. И если наш Рапид изначально был лифтбеком с собственным дизайном, то в Индии это чуть доработанный клон прежнего четырехдверного VW Polo. В 2020-м российская Skoda преобразилась и снаружи, и внутри: в компании «пятидверку» считают «принципиально новой», хотя, на самом деле, она лишь пережила рестайлинг – пусть и серьезный, но при этом лифтбек сохранил старую «тележку» PQ25. А вот у индийского седана Skoda Rapid в следующем году появится преемник на новой платформе (предшественник также базируется на PQ25), сообщает издание Autocar India со ссылкой на топ-менеджера местного офиса марки.

По словам представителя Skoda, новая модель дебютирует в конце 2021-го, она окажется чуть крупнее актуальной «четырехдверки». Кстати, новинку он называет именно седаном. Также топ-менеджер отметил, что уже видел машину, и что она «действительно красивая». К слову, пока неизвестно, как именно будут позиционировать такую Шкоду – в качестве Rapid следующего поколения или же как совершенно новую модель с другим именем. Нет информации и о том, вдохновлен ли дизайн нашим Рапидом.

Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм
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Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм
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Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм
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Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм
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Autocar India, в свою очередь, добавляет, что седан построят на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии. Напомним, за разработку этой «тележки» отвечала сама Шкода, на которой теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen на индийском рынке. Платформа, по сути, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB, на MQB-A0-IN также будут базироваться новые компактные паркетники Skoda и Volkswagen (пока их показали только в виде концептов – Vision IN и Taigun соответственно).

Индийцы пишут, что мотор и коробки новый седан унаследует от нынешнего Rapid. Речь идет о бензиновой «турботройке» 1.0 TSI мощностью 110 л.с., которая работает в паре шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Наш лифтбек оснащается «атмосферником» 1.6 MPI (90 или 110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (125 л.с.), первый двигатель сочетается с 5МКП или 6АКП, второй – с 7DSG.

Новый лифтбек Skoda Rapid для России. Длина – 4485 мм, колесная база – 2602 мм
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Новый лифтбек Skoda Rapid для России. Длина – 4485 мм, колесная база – 2602 мм
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Новый лифтбек Skoda Rapid для России. Длина – 4485 мм, колесная база – 2602 мм
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Как и в России, в Индии Rapid возглавляет личный рейтинг продаж марки, однако там спрос небольшой – в 2019-м реализован всего 9751 экземпляр (-6%). В РФ предыдущий лифтбек в прошлом году разошелся тиражом в 35 121 экземпляр (динамика нулевая), а новая «пятидверка» у нас стартовала в последнем весеннем месяце, и, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, с мая по ноябрь в России продано 22 378 преобразившихся Рапидов.

Между тем в виде седана Skoda Rapid бывает не только в Индии – четырехдверная версия еще представлена в Китае, там у нее совсем другой дизайн, но та же платформа PQ25.

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