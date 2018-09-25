«У Трампа длиннее!» Новый лимузин американского президента впервые показался на публике

«У Трампа длиннее!» Новый лимузин американского президента впервые показался на публике

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Более полутора лет действующий президент США Дональд Джон Трамп вынужден был донашивать лимузин своего предшественника Барака Хуссейны Обамы. Наконец, концерн GM подготовил ему новую машину.

В январе прошлого года Дональд Трамп приехал на собственную инаугурацию на лимузине Обамы, который внешне напоминал Cadillac DTS, снятый с производства аж в 2011 году, – в общем, старье.

Между тем еще в 2014 году концерн General Motors получил правительственный контракт на скромную сумму в 15,8 млн долларов на постройку парадных президентских лимузинов нового поколения. Согласно американскому сайту госзакупок, срок исполнения заказа оканчивался 31 октября 2017 года, но свежие лимузины впервые показались на публике только вчера: обновленный кортеж американского президента промчался по Нью-Йорку, и его сняли на видео зеваки, а Секретная служба (аналог нашей ФСО) в своем Твиттере опубликовала официальный снимок новых машин.

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С чем связана задержка явления новых машин народу, неизвестно – может, GM опоздал со сроками, а может все это время Секретная служба тестировала лимузины, чтобы быть полностью уверенной в их надежности и безопасности.

Американская пресса, конечно, тут же бросилась сравнивать новый лимузин Трампа, который называется Beast (переводится как «Зверь») с Аурусом Владимира Путина, на котором тот приехал на встречу с американском коллегой в Хельсинки в июле этого года. И хотя технические характеристики машины Трампа не объявлены (и, вероятно, никогда не будут объявлены), патриотически настроенные янки тут же в один голос стали утверждать, что Beast длиннее Ауруса – мол, мы тут прикинули по картинкам и установили, что в лимузине Трампа по меньшей мере 7 метров длины, а у машины Путина, как известно, всего 6,63 м. Ура, победа! Ну а что вы хотели – крутые парни только и делают, что меряются, у кого длиннее…

Если верить неофициальным данным, то новый лимузин американского президента не только длиннее, но и тяжелее лимузина Путина: 9 тонн против 6,2. Однако даже самым упертым американским патриотам будет сложно отрицать тот факт, что на фоне американского Зверя российский Aurus – сама элегантность! Лимузин Трампа лишь светотехникой и оформлением передка напоминает серийный флагманский седан Cadillac CT6, но на деле не имеет с ним ничего общего. По слухам, в основе машин лежит рама среднетоннажного грузовика, и нагруженный 20-сантиметровой броней и 12-сантиметровыми стеклами кузов выглядит очень топорно – красота полностью принесена в жертву функциональности, то бишь безопасности!

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump's new Cadillac limousine nicknamed "The Beast" awaits its debut drive in New York City

Если верить публикациям американских СМИ, Beast устойчив к самым суровым видам оружия, в том числе химическому, биологическому и ядерному… На борту есть аппаратура для реанимации и переливания крови первого лица. Чтобы скрыть мишень, автомобиль способен распылять вокруг себя облако дыма, травить нападающих слезоточивым газом и бить током, если они попытаются проникнуть внутрь. Не автомобиль, а крепость!

Самое интересно, что новый Beast нравится и сторонникам, и противникам Трампа: первые пишут, что он прекрасно олицетворяет силу и величие американского лидера, вторые – что новый лимузин так же груб и нелеп, как Дональд Трамп.

Теги: Новинки , автомобиль для президента , бронированные автомобили , Дональд Трамп , лимузин , лимузины , Cadillac
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