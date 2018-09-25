«У Трампа длиннее!» Новый лимузин американского президента впервые показался на публике

Более полутора лет действующий президент США Дональд Джон Трамп вынужден был донашивать лимузин своего предшественника Барака Хуссейны Обамы. Наконец, концерн GM подготовил ему новую машину.

В январе прошлого года Дональд Трамп приехал на собственную инаугурацию на лимузине Обамы, который внешне напоминал Cadillac DTS, снятый с производства аж в 2011 году, – в общем, старье.

Между тем еще в 2014 году концерн General Motors получил правительственный контракт на скромную сумму в 15,8 млн долларов на постройку парадных президентских лимузинов нового поколения. Согласно американскому сайту госзакупок, срок исполнения заказа оканчивался 31 октября 2017 года, но свежие лимузины впервые показались на публике только вчера: обновленный кортеж американского президента промчался по Нью-Йорку, и его сняли на видео зеваки, а Секретная служба (аналог нашей ФСО) в своем Твиттере опубликовала официальный снимок новых машин.

С чем связана задержка явления новых машин народу, неизвестно – может, GM опоздал со сроками, а может все это время Секретная служба тестировала лимузины, чтобы быть полностью уверенной в их надежности и безопасности.

Американская пресса, конечно, тут же бросилась сравнивать новый лимузин Трампа, который называется Beast (переводится как «Зверь») с Аурусом Владимира Путина, на котором тот приехал на встречу с американском коллегой в Хельсинки в июле этого года. И хотя технические характеристики машины Трампа не объявлены (и, вероятно, никогда не будут объявлены), патриотически настроенные янки тут же в один голос стали утверждать, что Beast длиннее Ауруса – мол, мы тут прикинули по картинкам и установили, что в лимузине Трампа по меньшей мере 7 метров длины, а у машины Путина, как известно, всего 6,63 м. Ура, победа! Ну а что вы хотели – крутые парни только и делают, что меряются, у кого длиннее…

Если верить неофициальным данным, то новый лимузин американского президента не только длиннее, но и тяжелее лимузина Путина: 9 тонн против 6,2. Однако даже самым упертым американским патриотам будет сложно отрицать тот факт, что на фоне американского Зверя российский Aurus – сама элегантность! Лимузин Трампа лишь светотехникой и оформлением передка напоминает серийный флагманский седан Cadillac CT6, но на деле не имеет с ним ничего общего. По слухам, в основе машин лежит рама среднетоннажного грузовика, и нагруженный 20-сантиметровой броней и 12-сантиметровыми стеклами кузов выглядит очень топорно – красота полностью принесена в жертву функциональности, то бишь безопасности!

Если верить публикациям американских СМИ, Beast устойчив к самым суровым видам оружия, в том числе химическому, биологическому и ядерному… На борту есть аппаратура для реанимации и переливания крови первого лица. Чтобы скрыть мишень, автомобиль способен распылять вокруг себя облако дыма, травить нападающих слезоточивым газом и бить током, если они попытаются проникнуть внутрь. Не автомобиль, а крепость!

Самое интересно, что новый Beast нравится и сторонникам, и противникам Трампа: первые пишут, что он прекрасно олицетворяет силу и величие американского лидера, вторые – что новый лимузин так же груб и нелеп, как Дональд Трамп.