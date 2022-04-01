На днях стало известно о том, что одно из ульяновских тюнинг-ателье создало комплект доработок для внедорожника, сделанный в стиле премиальных иностранных внедорожников.

Внедорожник УАЗ Хантер производится уже давно – с 2003 года. Ещё дольше на конвейере продержался его предшественник УАЗ-469/УАЗ-3151, серийное производство которого началось в 1972-м году. За эти без малого 50 лет Хантер так и не стал современным автомобилем, оставшись верным аскетичной концепции, в отличие от того же Гелендвагена. Однако уже в ближайшее время эта ситуация может частично измениться благодаря усилиям одного из ульяновских тюнинг-ателье. В условиях прекращения импорта люксовых внедорожников и кроссоверов было решено частично закрыть эту нишу, наладив производство тюнинг-китов для Хантера. Причём они будут представлены сразу в трёх вариантах.

Первый из них сделан в стилистике нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300, премьера которого состоялась летом прошлого года. Хантер получит аналогичную решётку радиатора с горизонтальными перекладинами, схожие по дизайну фары с L-образными светодиодными ходовыми огнями и новый бампер.

Второй тюнинг-комплект выполнен по образу последнего поколения Cadillac Escalade, тест-драйв которого мы провели в прошлом году. Здесь обращают на себя внимание широкая решётка радиатора с хромированной отделкой, узкие фары и бампер, по краям которого расположены фирменные вертикальные ходовые огни.

Наконец, третий вариант вдохновлён новым Range Rover, который является самой свежей моделью из всей троицы и даже не успел добраться до российского рынка – его презентовали в прошедшем октябре. Аналогично ему, Хантер получит строгую по дизайну переднюю часть с фарами, решёткой и бампером относительно простой формы. Стоит отметить, что на всех представленных вариантах Хантер обладает стандартным капотом, а вот крылья пришлось изменить ради размещения горизонтальной оптики. В состав тюнинг-кита будут входить передние крылья, бампер, решетка радиатора и оптика, ﻿а в качестве опции будут предложены реплики колёсных дисков с дизайном, аналогичным оригинальным иностранным моделям.

Что же касается стоимости переделок, то она составит 490 тысяч рублей, что примерно равно половине цены самого УАЗ Хантер (официальные цены на него стартуют с отметки в 1 077 000 рублей). Приём заявок будет производиться с 1 апреля.