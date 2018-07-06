УАЗ Патриот в камуфляже: оказалось не рестайлинг

Как оказалось, на опубликованных снимках запечатлен не тестовый прототип УАЗ Патриот. Под красной защитной пленкой действительно внедорожник Ульяновского завода, правда, замаскированный для участия в телешоу, как и еще два представителя китайского автопрома, сообщает издание «РГ». В рамках программы участники «вслепую» знакомятся с автомобилями и выставляют им оценки.
Остальная информация в статье корректна – УАЗ действительно планирует обновление модели, причем первый этап намечен на ближайшую осень. Как ожидается, в сентябре у Патриота появится модернизированная система охлаждения двигателя с новым термостатом.
В начале весны следующего года Патриот обзаведется опциональной автоматической коробкой передач. Предполагается, что это будет шестиступенчатый «автомат» GM 6L50, выпускаемый бельгийской компанией Punch Powertrain на заводе Punch Powerglide во французском Страсбурге.
А еще внедорожник начнут оснащать 150-сильным мотором ЗМЗ-Pro, который построен на базе двигателя ЗМЗ-409051.10. В процессе модернизации ему добавили двухрядную цепь ГРМ, изменили фазы газораспределения, повысили степень сжатия с 9,1 до 9,8, доработали выпуск, поршни, клапаны, усилили головку блока, в результате чего отдача, без увеличения рабочего объема, выросла на 15 л.с. и 18 Нм – до 150 л.с. и 235 Нм.
Напомним, последней новинкой УАЗ стала футбольная спецверсия Патриота.
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