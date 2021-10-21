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Удлинённый Toyota Land Cruiser 300: каким он может быть

21.10.2021 749 0 1

Новое поколение Land Cruiser – одна из самых интересных новинок этого года как на российском, там и на мировом рынке. Внедорожник выпускается в единственном варианте кузова, мы же решили представить, как могла бы выглядеть его длиннобазная модификация.

 

Land Cruiser 300 был официально представлен в начале лета этого года. Он пришёл на смену 200-й модели, которая успела стать долгожителем, ведь она производилась практически 14 лет – её премьера состоялась в 2007 году. В новом поколении внедорожник полностью сохранил габаритные размеры своего предшественника, включая колёсную базу. И эти габариты весьма внушительные: длина составляет 4985 мм, ширина 1980 мм, колёсная база равна 2850 мм. Несмотря на это, многие отмечают недостаток места на втором ряду сидений, и эту ситуацию могла бы исправить длиннобазная версия, которая имеется у некоторых конкурентов модели (по крайней мере, на тех рынках, где не продаётся Sequoia) – Chevrolet Suburban (удлинённый Tahoe), Cadillac Escalade ESV, Ford Expedition MAX, Lincoln Navigator L.

Представленный на рендерах внедорожник имеет существенно увеличенную колёсную базу, а также более длинный задний свес. Это позволяет не только сделать более просторным второй ряд сидений, куда теперь проще попасть за счёт более широкого дверного проёма, но и более вольготно разместить третий ряд, а также заметно увеличить объём багажника. Помимо этого, внешне длиннобазный вариант отличается за счёт оформления стоек С (расположенных за задними дверьми) и изменённой формы задних боковых окон. Также внедорожник получит обновлённые задние фонари со светодиодной перемычкой между ними, проходящей через логотип бренда – подобное решение используется, например, на новом водородном седане Toyota Mirai, который был презентован в прошлом году.  

Land Cruiser 300 построен на лестничной раме, которую сделали более жёсткой за счёт изменения конструкции. Платформу назвали GA-F и вписали в концепцию глобальной модульной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Модель комплектуется двумя вариантами моторов. Первый из них – дизельный 3.3 с индексом F-33A-FTV, выдающий 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Также предлагается бензиновый турбированный 3.5 (V35A-FTS) мощностью 415 л.с. (650 Нм).

Toyota Land Cruiser 300
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Toyota Land Cruiser 300
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Toyota Land Cruiser 300
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Сегодня в России официальные цены на новый Land Cruiser стартуют с отметки в 5 776 000 рублей (3.3D, 299 л.с., комплектация Стандарт). Базовый бензиновый 415-сильный вариант обойдётся чуть дороже – от 5 883 000 рублей. Самая дорогая версия с этим мотором в комплектации 70th Anniversary оценивается минимум в 7 885 000 рублей. Все варианты оснащены полным приводом и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, ровно месяц назад состоялась официальная премьера пикапа Toyota Tundra нового поколения.   

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