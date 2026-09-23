Угловатый кроссовер Hyundai Bayon готов к премьере

В Индии уже принимают заказы на паркетник Hyundai нового поколения, хотя характеристики еще не раскрыты. Полноценную презентацию проведут совсем скоро, причем не исключено, что мировая премьера все-таки состоится в Европе.

Именно индийское подразделение Hyundai принялось рассекречивать паркетник Bayon следующего, второго по счету поколения. И это при том, что предшественник там вовсе не представлен, ведь основным ареалом обитания для «первого» компакта является Европа. Так вот теперь в Индии объявлено о старте приема предзаказов на Hyundai Bayon, вдобавок опубликована очередная порция тизеров.

Тем временем европейский офис Hyundai сообщил об участии в грядущем Парижском автосалоне и обещал провести там мировую премьеру некоего SUV сегмента B, не раскрыв имени модели. Вполне возможно, что имелся в виду как раз свежий Bayon, в этом случае презентация паркетника пройдет 12 октября. Напомним также, что ранее замаскированные тестовые образцы ловили в Бразилии, то есть и в этой стране ждут новинку, хотя и там предыдущий Hyundai Bayon не продается.

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Судя по всему, как и предшественник, «второй» кроссовер является родственником хэтчбека Hyundai i20. Но речь уже о новой «двадцатке», которую представили в той же Бразилии в июне этого года. Так, у машин одинаковая, задранная вверх подоконная линия. Однако дизайн у Hyundai Bayon все-таки оригинальный, он выполнен в новом угловатом стиле марки под названием Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V.

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На кузове кроссовера имеется множество прямых черт, ему также достались «мускулистые» бока и неокрашенный пластиковый обвес. Дневные ходовые огни сделаны в виде горизонтальных LED-полосок с примыкающими к ним скошенными диодными же секциями (блоки фар расположены под ДХО), в том же ключе оформлены и задние фонари.

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Размеры нового Hyundai Bayon все еще не озвучены. Длина бразильского хэтчбека Hyundai i20 составляет 4130 мм, колесная база – 2580 мм. Длина актуального европейского Hyundai Bayon – 4180 мм, расстояние между осями – те же 2580 мм.

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Салон почти такой же, как у свежего хэтча i20. Внутри Bayon – изогнутое табло, вертикальные дефлекторы обдува (как боковые, так и центральные). Блок управления «климатом» и остальными функциями – тоже вертикальный. Под ним есть ниша – это площадка для беспроводной зарядки. Кстати, на фирменных картинках с интерьером, которые ранее распространил индийский офис марки, руль расположен слева, тогда как в Индии левостороннее движение. И это еще один намек на то, что на выставке в Париже представят именно Hyundai Bayon.

Индийские СМИ прочат местному паркетнику бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, плюс кроссовер якобы предложат с газовой версией этого мотора (CNG). В Бразилии, как ожидается, новый Hyundai Bayon будет доступен с турботройкой 1.0 T-GDI от родственного хэтчбека Hyundai i20, в Европе кроссовер тоже, вероятно, предложат с литровым двигателем. Привод же наверняка только передний.

Больше подробностей о кроссовере второго поколения может появиться еще до полноценной презентации.