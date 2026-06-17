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  • Угловатый кроссовер Stelato G9 от BAIC и Huawei: официальные фото и новые подробности

Угловатый кроссовер Stelato G9 от BAIC и Huawei: официальные фото и новые подробности

17.06.2026 107 0 0
Угловатый кроссовер Stelato G9 от BAIC и Huawei: официальные фото и новые подробности

Бренд Stelato готовит к премьере большой кроссовер. Новинка будет доступна в виде гибрида или электрокара, обе версии уже в базе имеют полный привод. Гибридный вариант в электрорежиме проедет более 400 км, запас хода второй модификации превысит 700 км.

Снимки и первые характеристики кроссовера Stelato G9 на прошлой неделе «слил» Минпром КНР. Теперь сама марка опубликовала изображения автомобиля, а также поделилась кое-какими новыми вводными. Напомним, бренд Stelato – это совместный проект IT-гиганта Huawei и концерна BAIC, он входит в альянс HIMA. Кроссовер G9 станет лишь второй моделью в гамме марки, он присоединится к семейству Stelato S9 (седан и универсал).

Облик SUV оформили в новом для бренда стиле, с «эсками» кроссовер в плане дизайна не пересекается. Stelato G9 достались массивные бамперы и распашная багажная дверь. Оптика выполнена в виде вертикальных блоков с интегрированными светодиодными кольцами. Над лобовым стеклом есть лидар. Автопилот – разумеется, от Huawei, как и прочая электроника. Благодаря сертификационным фотографиям мы также знаем, что можно будет выбрать кроссовер с наружным черным декором вместо хромированного.

Сама марка Stelato пока продвигает флагманскую версию длиной 5377 мм. Но в сертификате еще заявлен более компактный вариант – длиной 5206 мм. Остальные габариты одинаковые. Ширина – 2050 мм, высота – 1897 мм, колесная база – 3160 мм. Предусмотрены 20- или 22-дюймовые диски.

Интерьер все еще не показали, при этом известно, что кроссовер будет доступен с пяти- или шестиместным салоном.

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Stelato G9 предложат с гибридной или электрической установками, обе по умолчанию имеют полный привод. Система гибрида включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 (160 л.с.), два электромотора вместе выдают 594 л.с. У электроверсии аналогичная суммарная мощность. Объявлено, что гибридный Stelato G9 комплектуется батареей емкостью 75,4 кВт*ч, в электрорежиме такой кроссовер проедет более 400 км по циклу CLTC, суммарный запас хода – свыше 1300 км. У электрического G9 аккумулятор емкостью 120 кВт*ч, его дальнобойность – более 700 км.

Больше подробностей о кроссовере Stelato G9 раскроют в ближайшее время.

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