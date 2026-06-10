На подходе гигантский кроссовер Stelato G9 – вторая модель от BAIC и Huawei

Новый SUV будет доступен с гибридной или электрической установками, обе модификации – по умолчанию полноприводные. На домашний рынок модель должна выйти до конца текущего года.

Престижный бренд Stelato – это совместный проект Huawei и концерна BAIC. Как и многие другие марки, созданные IT-гигантом с другими автопроизводителями, он входит в альянс HIMA. На данный момент Stelato предлагает китайцам лишь одну модель – S9. Хотя это семейство, оно включает седан и универсал. Второй же моделью марки станет большой кроссовер с индексом G9, его сертификат появился в свежем каталоге Минпрома КНР.

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Внешность SUV выполнена в новом для марки стиле, в плане дизайна с четырехдверкой и «сараем» он не пересекается. Особенности экстерьера Stelato G9 – внушительные бамперы, вертикальные блоки фар и задних фонарей, полускрытые ручки дверей. Новинка также получила распашную багажную дверь, на которой может быть установлена запаска, и выдвижные подножки. Вдобавок можно будет выбрать версию с черным наружным декором вместо хромированного. Разумеется, в арсенале Stelato G9 еще значится автопилот от Huawei с лидаром над лобовым стеклом. Кстати, несмотря на брутальный облик, по данным китайских СМИ, новинка представляет собой обычный кроссовер с несущим кузовом.

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Stelato G9 предложат в двух вариантах длины – 5206 или 5377 мм. Ширина кроссовера составляет 2050 мм, высота – 1897 мм, колесная база – 3160 мм. Предусмотрены 20- или 22-дюймовые диски.

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Интерьер пока не засвечен, при этом известно, что G9 будет доступен в пяти- или шестиместном исполнениях.

Кроссовер сертифицирован с гибридной и электрической силовыми установками, обе модификации по умолчанию имеют полный привод. Есть и пневмоподвеска. Система гибрида включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 (160 л.с.), два электромотора вместе выдают 594 л.с. У электроверсии аналогичная суммарная мощность. Емкость батарей пока не раскрыта.

В Китае кроссовер Stelato G9 ждут в продаже уже в этом году.