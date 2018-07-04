В Сети появилась очередная порция фотографий с тестов нового «паркетника» Mahindra –снимки опубликованы в блоге Anything on Wheels. Кроссовер пока известен под внутризаводским индексом S201, к его испытаниям Махиндра приступила еще в прошлом году. Новинка построена на базе SsangYong Tivoli (индийская компания владеет корейской маркой).

Ожидается, что модель Mahindra предложат в двух версиях – стандартной и укороченной. На свежих фото мы видим последний вариант. Длина «короткого» кросса не превысит четырех метров – таким моделям в Индии положены налоговые льготы. Длина Tivoli равна 4 202 мм. Кстати, у «корейца» еще есть «растянутая» версия XLV (4 440 мм), но эта модификация в Индии, вероятно, представлена не будет.

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По предварительным данным, Mahindra S201 предложат с новыми бензиновым турбодвигателем 1.2 и дизелем 1.5 собственной разработки индийской фирмы. Отдача первого мотора составит около 140 л.с., мощность дизельного двигателя не раскрывается. SsangYong Tivoli оснащается «атмосферником» 1.6 мощностью 128 л.с. и 115-сильным дизелем аналогичного объема. Для кроссовера корейского бренда предусмотрен полный привод, будет ли версия 4×4 у новинки Mahindra – данных пока нет.

1 / 3 На фото: SsangYong Tivoli 2 / 3 На фото: SsangYong Tivoli 3 / 3 На фото: SsangYong Tivoli

В Индии продажи нового кроссовера должны стартовать уже в этом году (SsangYong Tivoli в этой стране не представлен). Его главными конкурентами станут Maruti Suzuki Vitara Brezza, Ford EcoSport и Tata Nexon. За пределы индийского рынка «паркетник» Mahindra, скорее всего, не выберется.

Между тем сам SsangYong Tivoli скоро обновится: фотографии замаскированной модели выложили в Сеть неделю назад. Не исключено, что после рестайлинга «кореец» получит тот же мотор 1.2, что и будущая новинка Mahindra.