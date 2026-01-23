Универсал Kia K4 Sportswagon готовится к старту продаж: объявлены цены

Новый «сарай» Kia представлен в Европе с той же техникой, что и родственный хэтчбек: в гамму входят бензиновые турботройка и турбочетверка, плюс доступен «мягкий» гибрид. Позже линейку расширят.

Универсал Kia K4 Sportswagon рассекретили в середине января, эта пятидверка предназначена прежде всего для Европы. Теперь же некоторые «старосветские» подразделения марки озвучили цены «сарая»: в частности, прайс-листы опубликованы в Германии, Чехии и Польше (к слову, полякам универсал известен как K4 Kombi). Там уже можно оставить заявку на новинку, хотя первые поставки клиентам стартуют лишь весной. Также напомним, что K4 – это отдельное семейство, помимо универсала в него еще входят седан и хэтчбек. При этом в Европе представлены исключительно пятидверки. Производство всех машин Kia K4 ведется в Мексике. Ну и добавим, что это семейство изначально было задумано в качестве замены Kia Ceed и Cerato.

1 / 2 2 / 2

Если не считать типа кузова, то дизайн в целом един для всех модификаций. Главные фишки внешности – клыкастая оптика и спрятанные сверху ручки задних дверей. Благодаря прайс-листам мы также впервые видим «оспортивленный» универсал Kia K4 Sportswagon GT-Line (у седана и хэтча такое исполнение тоже имеется). Его особенность – более внушительный обвес.

Kia K4 Sportswagon GT-Line

Длина универсала равна 4695 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1435 мм. Для сравнения, длина K4-седана (в мексиканской спецификации) – 4710 мм, адресованного Европе хэтчбека – 4440 мм. Колесная база у разных модификаций одинаковая – 2720 мм. Объем багажника K4 Sportswagon – 604 л (по методике VDA), со сложенными спинками задних кресел – 1439 литров. Объем грузового отсека аналогичного еврохэтча – 438/1217 л. У пятидверок в Европе еще есть «мягкогибридные» исполнения, у них багажник менее вместительный: показатели универсала MHEV – 482/1317 л, хэтчбека MHEV – 328/1107 л.

Техника такая же, как у хэтча для Европы. Базовый универсал доступен с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (115 л.с.) и шестиступенчатой механикой. За доплату этот двигатель может иметь «мягкогибридный» довесок, но не в Польше – там пока предложены только «традиционные» универсал и хэтчбек. В Германии и Чехии варианту MHEV положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Можно выбрать универсал и с турбочетверкой 1.6 T-GDI без довеска (150 или 180 л.с.), этот мотор работает в паре с 7DCT. Привод в любом случае только передний. Позже европейские хэтчбек и «сарай» обзаведутся полноценными гибридными версиями, но их характеристики все еще не раскрыты.

В трех перечисленных выше странах в списке оборудования базового универсала Kia K4 заявлены: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, мультимедиа-система, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения. В Германии и Чехии самый дешевый K4 Sportswagon имеет кондиционер, тогда как в Польше уже в базе идет климат-контроль. Дорогие версии – это 17- или 18-дюймовые диски, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, полноценная виртуальная приборка, подогрев сидений, камеры кругового обзора и расширенный комплекс водительских ассистентов. Также предусмотрены опциональные пакеты.

В Германии универсал Kia K4 Sportswagon оценили в 29 890 – 39 890 евро (примерно 2,66 млн – 3,55 млн рублей по текущему курсу), в Чехии новинка без учета акций обойдется в 529 980 – 839 980 крон (1,9 млн – 3,07 млн рублей), в Польше «сарай» стоит 115 490 – 164 990 злотых (2,45 млн – 3,5 млн рублей). Любопытно, что в Германии начальные версии хэтчбека даже чуть дороже аналогичных комплектаций универсала. Но в остальных двух странах хэтч все же доступнее.