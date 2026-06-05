Гибридные авто ×
  • Универсал Lynk & Co 07GT готовится к премьере: полноценные официальные фото

Универсал Lynk & Co 07GT готовится к премьере: полноценные официальные фото

05.06.2026 196 0 0
Универсал Lynk & Co 07GT готовится к премьере: полноценные официальные фото

Как и родственный седан, «сарай» предложат с гибридной силовой установкой. При этом, по предварительным данным, у пятидверки будет полноприводная версия.

Универсал Lynk & Co 07GT анонсировали еще в начале весны. В мае в каталоге Минпрома КНР появился сертификат новинки, в том же месяце сама марка выложила первые изображения модели без камуфляжа. Теперь опубликованы дополнительные фирменные фото. Универсал сделан на базе гибридного седана Lynk & Co 07, который дебютировал в 2024-м. В прошлом году четырехдверку освежили – в частности, она получила автопилот с лидаром над лобовым стеклом, плюс модернизировали технику. Напомним также, что изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом Geely и Volvo, но ныне это суббренд Джили.

1 / 2
2 / 2

Пятидверная модификация сразу разрабатывалась с лидаром. Оптику универсал унаследовал от седана. Бамперы у Lynk & Co 07GT – оригинальные. На крыше установлены рейлинги, на багажной двери есть крупный спойлер. Вдобавок предусмотрены карбоновые детали. Кроме того, «сарай» получил полускрытые ручки дверей, тогда как у седана они выдвижные. Сами двери – наверняка безрамочные, как и у родственника.

1 / 2
2 / 2

Длина Lynk & Co 07GT в зависимости от исполнения составляет 4846 или 4866 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1485 мм. Для сравнения, длина седана Lynk & Co 07 – 4835 или те же 4866 мм, высота – 1480 мм. Ширина и колесная база (2843 мм) у машин совпадают. Объем багажника универсала еще не раскрыт. Показатель седана – 450 литров.

Интерьер пятидверки пока не продемонстрировали. Вероятно, внутри новая версия повторила седан, то есть в салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Универсал Lynk & Co 07GT тоже представляет собой подзаряжаемый гибрид. Фирменная система EM-P включает бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.). Об электрической составляющей данных пока нет, при этом китайские СМИ пишут, что универсал предложат с полным приводом. Седан Lynk & Co 07 сейчас представлен только в переднеприводном исполнении, у него тот же турбомотор 1.5, 245-сильный электродвигатель и батарея емкостью 18,4 или 28,3 кВт*ч. Суммарная отдача – 408 л.с. Только на электротяге гибридный седан проедет 126 или 200 км по циклу CLTC.

В продаже универсал Lynk & Co 07GT ждут в третьем квартале. Седан без учета акций сегодня стоит от 155 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу.

универсал Китай авторынок новинки гибридные авто Lynk&Co Lynk&Co 07

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выставки «В мире животных» на COMvex 2026: «тигры», «совы» и другая фауна выставки комтранса В этом году выставка коммерческой техники COMvex оказалась в большей степени утилитарной, нежели инновационной. Ее прагматичность демонстрировали многочисленные прикладные решения, представл... 246 0 1 05.06.2026
Статьи / Авто с пробегом Toyota Highlander II (XU 40) с пробегом: коррозия под внешним блеском и почти вечный салон Toyota Highlander второго поколения – машина не самая популярная. И трудно сказать, почему именно так получилось. Вроде бы Тойоты у нас любят, большие машины ценят, но как-то не сложилось. М... 2026 8 0 03.06.2026
Статьи / Мнение без фильтров Раскоронованные: дальнобойщики больше не короли дорог По статистике, водители больше всех не любят самокатчиков. На втором месте в рейтинге ненависти оказались мотоциклисты, на третьем – велосипедисты. Отчасти согласен, но я бы сюда добавил ещё... 1500 4 1 01.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42337 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12503 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9958 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
11 Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3
11 Внедорожник Lada Niva Legend: мотор от Niva Travel и много других обно...
10 Кроссоверы Volga K50 и Volga K40, седан Volga C50: характеристики, ком...
Новые комментарии
Change privacy settings