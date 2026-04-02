Lynk & Co тоже в тренде: анонсирован универсал 07GT

Предполагается, что, как и родственный седан с индексом 07, «сарай» марки Lynk & Co предложат с гибридной силовой установкой. На домашний рынок пятидверка должна выйти в ближайшие месяцы.

В Китае ныне в моде не только большие и роскошные кроссоверы, но и универсалы. Так, в прошлом году там стартовали Zeekr 007GT, BYD Seal 06 Travel Edition и Stelato S9T. Премьеры года текущего – Aistaland GT7 и Shangjie Z7T, плюс совсем скоро начнутся продажи Avatr 06T. И в 2026-м же универсал предложит марка Lynk & Co, которая, как и Zeekr, сегодня является суббрендом компании Geely (изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом китайцев и Volvo). На рынок этот «сарай» поступит под индексом 07GT, то есть он создан на базе седана Lynk & Co 07. Пока опубликованы фотографии замаскированной пятидверки, ее также показали на видео.

Напомним, исходный гибридный седан Lynk & Co 07 с безрамочными дверями дебютировал в 2024-м, а всего год спустя его освежили. В частности, модель получила автопилот с лидаром над лобовым стеклом, еще модернизировали технику. Универсал Lynk & Co 07GT сразу разрабатывался с лидаром. Судя по фото, пятидверке достались собственные бамперы. На крыше установлены рейлинги, на багажной двери – крупный спойлер. Головная оптика и задние фонари – такие же, как у седана. Оставили и выдвижные ручки. Ну и сами двери тоже наверняка безрамочные.

Размеры универсала пока не раскрыты. Длина актуального седана Lynk & Co 07 равна 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2843 мм. Объем багажника четырехдверки составляет 450 литров.

Интерьер «сарая» засвечен лишь мельком: в проморолике виден отдельный приборный экран. Аналогичный дисплей есть и у седана. Очевидно, как и четырехдверка, универсал также имеет крупный планшет мультимедийной системы.

О технике Lynk & Co 07GT сам производитель пока не сообщил. Китайские профильные СМИ считают, что универсал тоже является подзаряжаемым гибридом с фирменной системой EM-P. Установка нынешнего седана включает бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.), расположенный на передней оси 245-сильный электромотор и батарею емкостью 18,4 кВт*ч. Суммарная отдача четырехдверки – 408 л.с. и 615 Нм. Только на электротяге седан проедет 126 км по циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1450 км.

Актуальный седан Lynk & Co 07

Полноценную презентацию универсала Lynk & Co 07GT должны провести в ближайшее время. Седан сегодня без учета акций стоит 155 800 – 175 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2 млн рублей по текущему курсу.