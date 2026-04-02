Гибридные авто ×

Lynk & Co тоже в тренде: анонсирован универсал 07GT

02.04.2026 376 0 1
Предполагается, что, как и родственный седан с индексом 07, «сарай» марки Lynk & Co предложат с гибридной силовой установкой. На домашний рынок пятидверка должна выйти в ближайшие месяцы.

В Китае ныне в моде не только большие и роскошные кроссоверы, но и универсалы. Так, в прошлом году там стартовали Zeekr 007GT, BYD Seal 06 Travel Edition и Stelato S9T. Премьеры года текущего – Aistaland GT7 и Shangjie Z7T, плюс совсем скоро начнутся продажи Avatr 06T. И в 2026-м же универсал предложит марка Lynk & Co, которая, как и Zeekr, сегодня является суббрендом компании Geely (изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом китайцев и Volvo). На рынок этот «сарай» поступит под индексом 07GT, то есть он создан на базе седана Lynk & Co 07. Пока опубликованы фотографии замаскированной пятидверки, ее также показали на видео.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Напомним, исходный гибридный седан Lynk & Co 07 с безрамочными дверями дебютировал в 2024-м, а всего год спустя его освежили. В частности, модель получила автопилот с лидаром над лобовым стеклом, еще модернизировали технику. Универсал Lynk & Co 07GT сразу разрабатывался с лидаром. Судя по фото, пятидверке достались собственные бамперы. На крыше установлены рейлинги, на багажной двери – крупный спойлер. Головная оптика и задние фонари – такие же, как у седана. Оставили и выдвижные ручки. Ну и сами двери тоже наверняка безрамочные.

1 / 2
2 / 2

Размеры универсала пока не раскрыты. Длина актуального седана Lynk & Co 07 равна 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2843 мм. Объем багажника четырехдверки составляет 450 литров.

Интерьер «сарая» засвечен лишь мельком: в проморолике виден отдельный приборный экран. Аналогичный дисплей есть и у седана. Очевидно, как и четырехдверка, универсал также имеет крупный планшет мультимедийной системы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

О технике Lynk & Co 07GT сам производитель пока не сообщил. Китайские профильные СМИ считают, что универсал тоже является подзаряжаемым гибридом с фирменной системой EM-P. Установка нынешнего седана включает бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.), расположенный на передней оси 245-сильный электромотор и батарею емкостью 18,4 кВт*ч. Суммарная отдача четырехдверки – 408 л.с. и 615 Нм. Только на электротяге седан проедет 126 км по циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1450 км.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Полноценную презентацию универсала Lynk & Co 07GT должны провести в ближайшее время. Седан сегодня без учета акций стоит 155 800 – 175 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2 млн рублей по текущему курсу.

универсал Китай авторынок новинки гибридные авто Lynk&Co Lynk&Co 07 Geely
Обновлено 03.04.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Японская кухня: как появилась и почему провалилась Alfa Romeo Arna Почти каждая модель Alfa Romeo в своё время разбивала сердца поклонников знойных «итальянок» по всему миру. Это были как модели с цифровыми индексами – 156, 159, 166, так и Альфы с собственн... 728 0 0 04.04.2026
Статьи / Двигатели Много денег и немного желания: как обрести счастье с современными моторами Говорят, что раньше, когда деревья были больше, а некоторые напитки – крепче, автомобильные двигатели тоже были не в пример нынешним: гораздо надежнее и ресурснее. Однако это утверждение не... 1874 3 3 03.04.2026
Статьи / Гаджеты Дорогой самообман: почему усилители GPS бесполезны против глушилок Не секрет, что работа спутниковой навигации в последнее время, скажем так, оставляет желать лучшего. Некоторые предприимчивые граждане решили воспользоваться ситуацией и предложить водителям... 1375 2 1 02.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48079 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19066 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9803 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
10 Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в по...
6 Страсть вернулась с бензобаком: тест-драйв Voyah Passion
5 Совместный проект Land Rover и Chery: рассекречен предвестник нового F...
Новые комментарии
Change privacy settings