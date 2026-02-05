Универсал Avatr 06T для конкуренции с Zeekr 007GT: полноценные изображения

От исходного седана пятидверную модификацию отличают оригинальные задние фонари. Кроме того, «сараю» достался лидар нового поколения. Техника, скорее всего, такая же, как у четырехдверки.

Марка Avatr решила не затягивать с игрой в «интригу», и следом за опубликованными всего пару дней назад тизерами выложила в Сеть полноценные изображения универсала с индексом 06T. «Сарай» сделан на базе самой доступной модели бренда – седана Avatr 06, который стартовал в Китае год назад. Ну а полноценную премьеру пятидверной модификации, судя по всему, проведут в ближайшее время. Также напомним, что Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL.

Avatr 06T 1 / 2 Avatr 06T 2 / 2

Спереди универсал повторил исходную четырехдверку. А вот задние фонари Avatr 06T сделали в виде единой плашки, тогда как у седана раздельные узкие полоски. Вдобавок у фонарей универсала другая диодная начинка. Avatr 06T также имеет полускрытые ручки дверей вместо выдвижных у донора, что особо актуально в связи с грядущим в Китае запретом на скрытые ручки.

Avatr 06T

Еще универсалу досталась традиционная багажная дверь со стеклом (у паркетника Avatr 11, седанов Avatr 06 и Avatr 12 стекла на корме нет), на крыше установлены рейлинги. Как и для прочих моделей бренда, для 06T предусмотрены камеры вместо привычных зеркал и автопилот с лидаром. При этом лидар от Huawei – нового поколения.

Avatr 06T

Габариты универсала Avatr 06T пока не раскрыты. Длина седана составляет 4855 мм, ширина – 1960 мм, высота в зависимости от версии – 1450 или 1467 мм, колесная база – 2940 мм.

Avatr 06T 1 / 3 Avatr 06T 2 / 3 Avatr 06T 3 / 3

Салон пятидверки тоже еще не показали. Скорее всего, внутри все то же самое, что и у седана Avatr 06: узкое табло почти во всю ширину передней панели (у машин с камерами вместо зеркал есть дополнительные экраны по бокам), отдельный крупный тачскрин мультимедиа-системы, двухэтажный центральный тоннель.

Avatr 06T

Китайские СМИ полагают, что технику универсал Avatr 06T разделил с четырехдверкой. Седан доступен в виде гибрида или электрокара. Первая модификация – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и 314-сильный электродвигатель на задней оси, батарея емкостью 31,7 или 45,06 кВт*ч. Заднеприводный электроседан Avatr 06 имеет 343-сильный мотор, два двигателя полноприводной версии вместе выдают 598 л.с. Электрокару положен аккумулятор на 72,88 кВт*ч.

Седан Avatr 06 1 / 4 Седан Avatr 06 2 / 4 Седан Avatr 06 3 / 4 Седан Avatr 06 4 / 4

В Китае главными конкурентами универсала Avatr 06T станут Zeekr 007GT и Nio ET5T, плюс там на подходе «сарай» от новой марки Qijing (совместный проект Huawei и GAC). Исходный же седан Avatr 06 сейчас стоит от 209 900 до 279 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 3,09 млн рублей по текущему курсу.