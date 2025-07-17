Универсал от Huawei и BAIC готовится к скорому дебюту: подробности о Stelato S9T

Kolesa.ru ранее уже рассказывал о том, что партнёрство с китайским IT-гигантом Huawei дало жизнь нескольким премиальным брендам, в список вошли Aito, Luxeed, Stelato, Maextro и Shangjie. Они являются результатом совместных проектов с компаниями Seres, Chery, BAIC, JAC и SAIC соответственно. Перечисленные марки входят в альянс HIMA – Harmony Intelligent Mobility Alliance. Недавно был анонсирован новый универсал Stelato S9T, а теперь появились подробности об этой модели.

На фото: универсал Stelato S9T

Техническая информация о новинке китайской марки, а также свежие фотографии были опубликованы в базе минпрома КНР. Stelato S9T представляет собой пятидверную модификацию седана Stelato S9, который появился на домашнем рынке в 2024 году. «Сарай» получил покатый капот, светодиодные фары, соединённые между собой тонкой перемычкой, лаконичный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, интегрированный в крышу лидар (электроника модели положена, конечно же, от Huawei).

У универсала короткие передний и задний свесы, профиль украшен многоспицевыми колёсными дисками, выдвижными дверными ручками, хромированной каймой в верхней части бокового остекления. Корму снабдили спойлером в верхней части багажной двери, серебристой накладкой с горизонтальными светоотражателями, а также «монофонарём» с необычным световым рисунком и хромированной тонкой планкой по верхнему краю.

Габаритная длина и колёсная база универсала Stelato S9T такие же, как у четырёхдверки – 5160 и 3050 мм соответственно. Ширина «сарая» равна 2005 мм (на 18 мм больше, чем у седана), высота – 1492 мм (на 6 мм больше). Салон пока официально не показали, но ожидается, что он будет унифицирован со Stelato S9. В этом случае на передней панели, вероятно, разместят виртуальный щиток приборов на 12,3 дюйма, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюйма.

На фото: гибридный универсал Stelato S9T 1 / 2 На фото: гибридный универсал Stelato S9T 2 / 2

Как и предполагалось, Stelato S9T появится в продаже на китайском рынке с такой же техникой, как у четырёхдверки. Правда, пока заявлена только одна полностью «зелёная» версия – с единственным 309-сильным электродвигателем, установленным на задней оси. Напомним, у седана есть ещё полноприводный вариант с двухмоторной установкой, совокупная отдача которого равна 525 л.с. Информации о тяговой батарее в базе китайского минпрома нет, скорее всего, она будет такой же, как у S9 – литий-ионной ёмкостью 100 кВт*ч.

На фото: электрическая версия универсала Stelato S9T 1 / 2 На фото: электрическая версия универсала Stelato S9T 2 / 2

Второй вариант «начинки» – гибридная система, включающая в себя 160-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, работающий в качестве генератора для подзарядки батареи (ёмкость не указана, у седана их две – на 37 и 53,4 кВт*ч), а также тот же 309-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси. Запас хода у электроверсии и гибрида рассекретят позже.

На фото: салон седана Stelato S9 1 / 3 На фото: салон седана Stelato S9 2 / 3 На фото: салон седана Stelato S9 3 / 3

Полноценная презентация Stelato S9T пройдёт в сентябре текущего года, цены новинки станут известны ближе к старту продаж. На сегодняшний день стартовая цена седана Stelato S9 на домашнем рынке равна 309 800 юаней, что эквивалентно 3,37 млн рублей по текущему курсу.