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Универсал Peugeot 308 следующего поколения: новые изображения

25.03.2021 334 2 0

Неделю назад французы официально представили новый хэтчбек Peugeot 308, а в скором времени к нему присоединится и универсал. Как он будет выглядеть?

 

Месяц назад мы уже сделали рендеры универсала, однако это было до презентации нового хэтчбека, теперь же у нас есть возможность более точно воспроизвести внешность будущей новинки. Как обычно, вплоть до центральной стойки модели будут практически идентичны, основные изменения, в том числе и дизайнерские, сосредоточатся сзади.

Как видно на шпионских фотографиях, универсал получит немного увеличенную колёсную базу по сравнению с хэтчбеком. Такое же решение было применено и для универсальной версии предыдущего уже поколения 308-го, где расстояние между осями было больше на 110 мм относительно хэтчбека (2730 против 2620 мм, а колёсная база нового хэтчбека увеличилась до 2675 мм). Скорее всего, фонари останутся теми же, что на хэтче, вместе с декоративной вставкой между ними. При этом существенно снизится погрузочная высота багажника, равно как и его проём в нижней части, а ниша номерного знака переместится с бампера на пятую дверь.

В техническом плане новый 308-й принципиально не изменился, он построен на той же модульной платформе EMP2, что и предыдущая модель. Базовым мотором является бензиновый 3-цилиндровый 1.2 PureTech мощностью 110 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Есть также 130-сильная версия, которая может комплектоваться 8-ступенчатой АКПП. Такой же мощностью располагает и дизельный вариант 1.5 BlueHdi. Остальные модификации – гибридные, самая мощная из которых Hybrid 225 e-EAT8 комплектуется 1,6-литровым бензиновым турбомотором PureTech (180 л.с., 250 Нм) и 110-сильным электромотором, вживлённым в 8-ступенчатый «автомат». Совокупная отдача такой системы составляет 225 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Привод – только передний.

Презентация нового универсала может произойти в течение этого года.

Универсал Peugeot 308 предыдущего поколения
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Универсал Peugeot 308 предыдущего поколения
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Сегодня в России Peugeot 308 официально не представлен, он ушёл с рынка в 2018 году, тогда были проданы лишь 16 автомобилей. Планов у представительства французского бренда на появление на российском рынке модели нового поколения нет. Модельная гамма состоит в основном из кроссоверов, и их аж три – 2008 (от 1 599 000 рублей), 3008 (от 2 079 000 рублей) и 5008 (от 2 359 000 рублей). Единственной легковой моделью является седан 408, сделанный на основе 308-го позапрошлого уже поколения, начальный ценник составляет 1 199 000 рублей (1.6 МТ, 115 л.с.).

Напомним, в прошлом месяце мы провели тест-драйв нового кроссовера Peugeot 2008.            

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2 комментария
25.03.2021 19:16
Алексей Москвичев

Жаль, что к нам не хотят привозить 308 нового. Дизайн пушечный у француза и в зеленом цвете машина смотрится великолепно. Жена ездит на предыдущем поколении 308, никаких бед не знаем с пежо. Уверен в том, что и с новым французом никаких проблем нет

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25.03.2021 20:00
Никита Чуйко

Согласен, внешне новый 308 очень хорош

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