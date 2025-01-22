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Универсал Zeekr 007GT от Geely готовится к премьере

22.01.2025 111 0 0

На домашний рынок новая пятидверка Zeekr, как ожидается, выйдет во втором квартале текущего года. Модель будет доступна с задним или полным приводом.

Принадлежащая компании Geely электрическая марка Zeekr продолжает подогревать интерес к своему универсалу с индексом 007GT – опубликованы дополнительные изображения. Напомним, впервые новинку анонсировали в начале января. Причем почти сразу после публикации фирменных картинок в базу Минпрома КНР внесли сертификат модели.

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Ближайшим родственником универсала Zeekr 007GT (GT – это Grand Tour) является электроседан Zeekr 007, дебютировавший в Поднебесной под конец 2023 года. Обе машины построены на «тележке» PMA2+, которая представляет собой доработанную версию платформы SEA. Пятидверка также имеет 800-вольтовую электросистему, вдобавок для нее тоже предусмотрен лидар. Длина Zeekr 007GT равна 4864 мм, что на всего на миллиметр меньше, чем у седана. Колесная база – 2925 мм против 2928 мм у четырехдверки. Объем багажника универсала все еще не назван. Показатель седана – 462 литра.

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Внешне от четырехдверной модели универсал отличается не только кормой. Так, Zeekr 007GT достались оригинальный передний бампер и более рельефный капот, на крыше есть рейлинги. Новинке положены 19- или 20-дюймовые колеса. Интерьер 007GT покажут в следующий раз, но внутри-то пятидверка как раз наверняка повторила седан. То есть в салоне установили лаконичную переднюю панель, виртуальную приборку и крупный планшет мультимедиа.

Моторы универсал разделил с седаном. Базовый Zeekr 007GT предложат с единственным 422-сильным электродвигателем на задней оси. А дорогие версии получили двухмоторный полный привод, суммарная мощность – 646 л.с. Батареи в сертификате не указаны, хотя и они, скорее всего, такие же, как у седана: емкостью 75 или 100 кВт*ч.

По предварительным данным, в Китае продажи универсала Zeekr 007GT стартуют во втором квартале, но презентацию, вероятно, проведут раньше. Ожидается, что новинку будут поставлять и на экспорт – в некоторых странах она может появиться под именем Zeekr 7GT.

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