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  • Универсала не будет, но Skoda всё же расширит линейку новой Fabia: грядёт версия «под спорт»

Универсала не будет, но Skoda всё же расширит линейку новой Fabia: грядёт версия «под спорт»

02.02.2022 157 0 0

Чешская марка анонсировала особое исполнение Monte Carlo для компакта актуальной генерации. От стандартной «пятидверки» такая версия будет отличаться лишь декором.

 

Хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения представили весной 2021 года. Новый универсал ждали в 2023-м, однако затем выяснилось, что компания отказалась от «сарая»: мол, марка стремится поскорее сместить фокус на «зелень», и потому сокращает гамму машин с ДВС. Впрочем, в Европе «традиционная» Fabia пока остается второй по популярности моделью в линейке Шкоды после Octavia. Так, согласно статистике JATO Dynamics, в прошлом году там было продано 87 664 компакта (-11%; оба поколения, причем старый универсал все еще в строю). А скоро у «четвертой» Fabia появится новая топ-версия Monte Carlo: опубликованы дизайн-скетчи.

Новая Skoda Fabia Monte Carlo
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Новая Skoda Fabia Monte Carlo
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Новая Skoda Fabia Monte Carlo
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Новая Skoda Fabia Monte Carlo
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Кстати, именно Фабия стала первой современной Skoda, получившей пакет Monte Carlo: такой вариант сделали для модели второй генерации в 2011 году, его посвятили успехам марки в одноименном ралли. Эта версия была и у «третьего» компакта, а также у Citigo, Yeti, европейского Rapid Spaceback и даже у нашего прежнего лифтбека Rapid. Сегодня же исполнение «под спорт» имеется у хэтча Scala и «старосветского» паркетника Kamiq.

Новая Skoda Fabia Monte Carlo
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Новая Skoda Fabia Monte Carlo
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Фишки новой Fabia Monte Carlo – выполненные в черном цвете окантовка радиаторной решетки и боковых стекол, корпуса наружных зеркал, крыша и спойлер. Еще слегка подретушировали бамперы. В салоне – трехспицевое приплюснутое рулевое колесо (у стандартной модели руль двухспицевый), «спортивные» кресла, красный декор и элементы «под карбон».

Стандартная новая Skoda Fabia
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Стандартная новая Skoda Fabia
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Стандартная новая Skoda Fabia
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О технике особого хэтчбека компания пока не рассказала, но она, скорее всего, такая же, как у стандартной модели, разве что базовый трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 MPI (65 или 80 л.с.) из гаммы Fabia Monte Carlo могли и исключить. Что остается? Бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (95 или 110 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Напомним, дизелей у «четвертой» Фабии нет, привод только передний.

Дата премьеры Skoda Fabia Monte Carlo еще не объявлена. В России модель нового поколения не представлена, планов продавать компакт в нашей стране у компании нет.

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