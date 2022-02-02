Универсала не будет, но Skoda всё же расширит линейку новой Fabia: грядёт версия «под спорт»

Хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения представили весной 2021 года. Новый универсал ждали в 2023-м, однако затем выяснилось, что компания отказалась от «сарая»: мол, марка стремится поскорее сместить фокус на «зелень», и потому сокращает гамму машин с ДВС. Впрочем, в Европе «традиционная» Fabia пока остается второй по популярности моделью в линейке Шкоды после Octavia. Так, согласно статистике JATO Dynamics, в прошлом году там было продано 87 664 компакта (-11%; оба поколения, причем старый универсал все еще в строю). А скоро у «четвертой» Fabia появится новая топ-версия Monte Carlo: опубликованы дизайн-скетчи.

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Кстати, именно Фабия стала первой современной Skoda, получившей пакет Monte Carlo: такой вариант сделали для модели второй генерации в 2011 году, его посвятили успехам марки в одноименном ралли. Эта версия была и у «третьего» компакта, а также у Citigo, Yeti, европейского Rapid Spaceback и даже у нашего прежнего лифтбека Rapid. Сегодня же исполнение «под спорт» имеется у хэтча Scala и «старосветского» паркетника Kamiq.



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Фишки новой Fabia Monte Carlo – выполненные в черном цвете окантовка радиаторной решетки и боковых стекол, корпуса наружных зеркал, крыша и спойлер. Еще слегка подретушировали бамперы. В салоне – трехспицевое приплюснутое рулевое колесо (у стандартной модели руль двухспицевый), «спортивные» кресла, красный декор и элементы «под карбон».



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О технике особого хэтчбека компания пока не рассказала, но она, скорее всего, такая же, как у стандартной модели, разве что базовый трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 MPI (65 или 80 л.с.) из гаммы Fabia Monte Carlo могли и исключить. Что остается? Бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (95 или 110 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Напомним, дизелей у «четвертой» Фабии нет, привод только передний.



Дата премьеры Skoda Fabia Monte Carlo еще не объявлена. В России модель нового поколения не представлена, планов продавать компакт в нашей стране у компании нет.