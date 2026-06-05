Ушедшая из России компания Skywell анонсировала 800-вольтовый кроссовер S710

Автомобильное крыло китайской компании Skywell по-прежнему живо и даже разрабатывает новые модели. На этой неделе в Китае анонсирован кроссовер S710 с 800-вольтовой электрической архитектурой и батареей CATL ёмкостью 88 кВт·ч.

В Китае марка Skywell известна как Skyworth и является частью многопрофильной холдинговой компании Skyworth Group, ведущей свою летопись с 1988 года. Skyworth основал китайский предприниматель Хуан Хуншэн, своё состояние он сколотил на производстве телевизоров и видеопроигрывателей. С начала прошлого десятилетия Skyworth развивает новые направления бизнеса, дочерняя автомобильная компания Skywell/Skyworth Auto была создана в 2017 году и в 2021-м вышла на домашний рынок с первой моделью.

Skyworth S710

Осенью 2022 года марка Skywell официально дебютировала в России, но весной 2024 года её активность в нашей стране внезапно сошла на нет, а в начале 2025 года представители компании подтвердили, что Skywell больше не заинтересована в российском рынке.

В Китае продажи автомобилей Skyworth практически сошли на нет: с января по апрель 2026 года, по данным CAAM, реализовано всего 293 машины, что на 78,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Skyworth S710 1 / 2 Skyworth S710 2 / 2

Сейчас Skyworth Auto производит по сути одну модель — среднеразмерный кроссовер Skyworth EV6/HT-i (он же в прошлом Skywell ET5) в электрических и plug-in гибридных версиях. Помнится, рыночные перспективы Skywell ET5 сильно помрачнели после ужасающих результатов прохождения краш-тестов C-NCAP. Skyworth S710 — дальнейшее развитие этой многострадальной модели — точнее, её электрической версии.

Skyworth S710 1 / 2 Skyworth S710 2 / 2

Существенных изменений в дизайне Skyworth S710 нет, но платформа переведена на 800-вольтовую архитектуру, что обещает более быструю зарядку. Новую батарею на 88 кВт·ч будет поставлять CATL, полного заряда хватит на 710 км пробега по циклу CLTC. Единственный электромотор установлен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 170 кВт (231 л.с.) и 310 Нм. Плавность хода улучшена за счёт установки адаптивных амортизаторов с электронным управлением.

Skyworth S710

Дизайн салона у Skyworth S710 прежний и он уже откровенно устарел, но разработчики переделали центральную консоль, зачистили её от всех кнопок и селектора режимов трансмиссии — их место заняли два слота 50-ваттной беспроводной зарядки для смартфонов.

Когда Skyworth S710 появится в продаже и сколько будет стоить, пока неизвестно. В Китае эта новинка вряд ли кого-нибудь заинтересует, но Skyworth Auto, похоже, на домашний рынок махнула рукой и теперь возлагает основные надежды на внешние, менее требовательные к качеству и уровню технологий рынки — например, на Африку.

Skyworth S710

В 2024 году марка Skywell мощно выступила на Парижском автосалоне, на выставку прикатил сам Хуан Хуншэн. Выглядел Хуан Хуншэн в Париже сильно помятым, но, как потом выяснилось, это всё оттого, что китайский предприниматель практикует строгое голодание, веганство и тяжёлый физический труд…

На Парижском автосалоне 2024 года марка Skywell анонсировала 14 новых моделей на трёх платформах, а живьём показала компактный электрический хэтчбек Skywell Q и электрический фургон Skywell Hongtu, он же Skywell 233. Увы, в серийном виде ни одна из анонсированных тогда новинок на данный момент не представлена.

Skywell BE11 для рынка Великобритании

Сейчас Skywell продаёт в некоторых странах Европы через местных дистрибьюторов электрический кроссовер Skywell ET5/EV6 под разными именами (в Великобритании это, например, Skywell BE11). Объёмы продаж пока скромные, они исчисляются десятками, в лучшем случае сотнями автомобилей.