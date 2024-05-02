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  • В Aston Martin намекнули на возвращение Vanquish с модернизированным битурбомотором V12

В Aston Martin намекнули на возвращение Vanquish с модернизированным битурбомотором V12

02.05.2024 26 0 0

Как рассказали в британской компании, отдача обновлённого двигателя составит 835 л.с., а его максимальный крутящий момент будет равен 1000 Нм.

Выпуск спортивного автомобиля Aston Martin Vanquish стартовал в 2001 году, первое поколение числилось в линейке до 2007 года. Модель следующей генерации появилась в 2012-м и продержалось до 2018 года: британская компания тогда выпустила прощальную версию Vanquish S Ultimate. Предполагалось, что производитель разрабатывает спорткар третьего поколения: ещё весной 2019 года в рамках Женевского автосалона был представлен концепт Vanquish Vision.

Однако до серийной версии тот шоу-кар пока так и не добрался. На то, что новому Vanquish всё-таки быть, теперь намекнули непосредственно в Aston Martin: пресс-служба рассказала о модернизированном моторе, который обещан «новому флагманскому автомобилю», и добавила слоган «all will be vanquished» (очевидно, он намекает на название будущего флагмана). Предполагается, что новинка станет преемницей уходящего спорткара DBS.

На фото: прощальная версия Aston Martin Vanquish S Ultimate
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На фото: прощальная версия Aston Martin Vanquish S Ultimate
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Анонс сопровождается видеотизером и информацией о серьёзно обновлённом битурбомоторе V12. Известно, что его получит не только новый Vanquish, но и другие модели бренда, представленные в спецверсиях, которые планируется выпустить лимитированным тиражом. Видео под названием «Начало новой эры V12» демонстрирует сам ДВС и даёт возможность услышать его звучание.

В компании рассказали о том, что отдача модернизированного двенадцатицилиндрового битурбомотора равна 835 л.с., а его максимальный крутящий момент составляет 1000 Нм. У дореформенного варианта, которым оснащается Aston Martin DBS 770 Ultimate, показатели ниже: 770 л.с. и 900 Нм.

Концепт Aston Martin Vanquish Vision
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Концепт Aston Martin Vanquish Vision
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﻿В компании рассказали, что V12 обновили за счёт усиленного блока цилиндров, изменённых головок цилиндров и пересмотренных распредвалов, а также иной системы впуска и выпуска. Разработчики использовали другие свечи зажигания и топливные форсунки, а также снабдили двигатель парой новых турбокомпрессоров с более высокой частотой вращения и меньшей инерцией.

На фото: Aston Martin DB12
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На фото: Aston Martin DB12
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Ранее фотошпионы уже ловили замаскированные прототипы будущего нового спорткара Aston Martin во время тестов. Ожидается, что его кузов будет иметь ряд общих черт с актуальным DB12. В компании пока рассказали только о том, что премьера нового флагмана состоится позднее в текущем году. Не исключено, что Aston Martin Vanquish дебютирует в августе, в рамках Monterey Car Week в Калифорнии.

В феврале этого года компания Aston Martin рассекретила новый Vantage. Этот спорткар получил иную внешность, подкорректированный салон и модернизированный битурбомотор V8 мощностью 665 л.с., а его крутящий момент равен 800 Нм (на 155 л.с. и на 115 Нм больше, чем у дореформенной версии).

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