В Hyundai решили проредить модельную линейку в США: процесс коснётся Elantra

Hyundai Elantra седьмой генерации была представлена в марте, её заводской индекс – CN7. Модель доступна на домашнем рынке, где имеет название Avante. К стандартной «четырехдверке» присоединилась «оспортивленная» версия с прибавкой N Line к названию. Кстати, у прежней Avante/Elantra тоже есть «подогретый» вариант, но у него прибавка Sport. Новую модификацию – N Line – компания в камуфляже засветила ещё весной 2020-го, а в прошлом месяце появились новые фирменные изображения модели.



На фото: Hyundai Elantra N Line 1 / 3 На фото: Hyundai Elantra N Line 2 / 3 На фото: Hyundai Elantra N Line 3 / 3

Первым рынком для седана Hyundai Elantra N Line стала Южная Корея, в дальнейшем «четырёхдверка» появится и в других странах, в том числе и в США. Напомним, на домашнем рынке «начинка» модели осталась прежней: предыдущая версия Sport, новая Elantra/Avante N Line оснащается бензиновой «турбочетвёркой» T-GDI объёмом 1,6 литра мощностью 204 л.с. В пару к этому мотору предлагается шестискоростная «механика» или семиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями.

Как оказалось, появление новинки на американском рынке не обойдётся без жертв для линейки бренда. Так, в Hyundai опубликовали модельный ряд 2021 года, в нём отсутствуют пара «пятидверок» – Elantra GT и Elantra GT N Line. Отметим, сейчас стартовый ценник пятидверного хэтчбека Hyundai Elantra GT составляет 20 650 долларов (что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу), а за версию с прибавкой N Line нужно заплатить не менее 23 500 долларов (около 1,7 млн рублей). В свою очередь стоимость седана Elantra Sport сейчас начинается от 24 150 долларов (1,8 млн рублей). Какой будет цена новой «четырёхдверки» Elantra N Line, пока не сообщается.



На фото: Hyundai Elantra GT N Line 1 / 3 На фото: Hyundai Elantra GT N Line 2 / 3 На фото: Hyundai Elantra GT N Line 3 / 3

В американском офисе компании пояснили, что Elantra GT и Elantra GT N Line покидают линейку, чтобы освободить место для автомобилей более прибыльного сегмента – SUV. В число последних упоминаются в том числе компактные кроссоверы Venue и Kona. Их стартовые ценники сейчас составляют 17 350 долларов (1,3 млн рублей) и 20 400 долларов (1,5 млн рублей).

Продажи автомобилей Elantra (и седанов, и хэтчбеков) в США за прошлый год снизились 175 094 шт., что на 12,6% меньше, чем в 2018-ом. За тот же период Hyundai Kona в Штатах увеличила показатель на 55,7% до 73 326 экземпляров. Паркетник Venue появился у дилеров только в четвёртом квартале прошлого года, до конца года было продано 1077 машин. Кстати, в компании отметили, что Venue 2021 модельного года лишится шестиступенчатой механической коробки передач.



На фото: Hyundai Elantra нового поколения 1 / 3 На фото: Hyundai Elantra нового поколения 2 / 3 На фото: Hyundai Elantra нового поколения 3 / 3

Кроме того, в числе обновлений американской модельной линейки ожидается и рестайлинговый кроссовер Santa Fe. Напомним, глобальный паркетник, переехавший на другую платформу, был полностью рассекречен летом текущего года. Первым рынком для кроссовера Hyundai стала Корея, продажи стартовали в начале прошлого месяца.

«Обычный» седан Hyundai Elantra нового поколения появится у дилеров в США уже этой осенью. На родине бренда продажи стартовали в апреле: за первые два месяца удалось реализовать 16 416 «седьмых» седанов. Для сравнения, предыдущая модель в апреле-мае 2019-го разошлась тиражом в 10 526 экземпляров («прирост» – 56%).

