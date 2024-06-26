В июле мы узнаем имя лучшего водителя такси в России. Ему подарят новый автомобиль

В повседневной жизни каждому из нас периодически приходится обращаться к услугам такси. Ежедневно в России совершаются миллионы поездок, и для нас, пассажиров, большинство из них проходят незаметно: мы прибываем в пункт назначения и забываем о поездке. Тем не менее образ профессии водителя такси в обществе часто ассоциируется с некомпетентностью, конфликтами из-за тарифов, отказами в перевозке и прочими проблемами.

Каким же стандартам и требованиям нужно соответствовать водителю такси?

Для ответа на этот вопрос с 2018 года в России проводится ежегодный Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Здесь не просто проверяют, кто из кандидатов знает наизусть транспортное законодательство – оценивается глубина понимания истории страны, мастерство управления транспортным средством, готовность оказать помощь в экстренной ситуации. Участники представляют яркие творческие номера, воплощающие дух и красоту своих родных регионов. Уже шестой год подряд конкурс собирает в себе энергию и талант тысяч водителей такси из разных уголков страны.

В 2023 году финал стал уникальным – во второй раз почетный титул завоевала представительница прекрасного пола из Татарстана Луиза Бадреева.

Уже в следующем месяце в очередной раз за звание Лучшего водителя такси в России поборются победители региональных этапов конкурса из 32-х регионов. Финал пройдет с 9 по 10 июля в Казани. Поддержать мероприятие приедут представители федеральной и региональной власти и ведомств, крупнейшие службы заказа такси и эксперты, топовые отраслевые блогеры и, конечно, родные и близкие участников. Помимо конкурсной части, состоится заседание межрегионального круглого стола, где власти и бизнес обсудят вопросы развития транспортных перевозок в регионах и кадрового дефицита в отрасли.

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По результатам всех заданий конкурса жюри определит победителя, который и получит высокое звание Лучшего водителя такси в России. Также наградой для него станет главный приз – легковой автомобиль и 150 тысяч рублей. Участникам, занявшим второе и третье места, вручат 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Мы хотим, чтобы люди больше уважали труд водителя такси, понимали, насколько эта работа важна для общества. Поэтому одна из основных задач конкурса — повысить престиж этой профессии. Ирина Зарипова председатель Общественного Совета по развитию такси и организатор конкурса

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