Новинки ×
  • В линейке «заряженных» моделей Toyota Gazoo Racing может появиться SUV

В линейке «заряженных» моделей Toyota Gazoo Racing может появиться SUV

22.05.2024 40 0 0

Какая именно модель будет модернизирована силами спортивного подразделения японской компании, пока не сообщается. В списке претендентов числятся RAV4 и Land Cruiser 300.

Toyota остаётся крупнейшим автопроизводителем на глобальном рынке. Напомним, совокупный результат продаж машин брендов, принадлежащих корпорации, в прошлом году составил 11,23 млн экземпляров, что на 7,2% больше, чем в 2022-м. Из них на модели Toyota и Lexus в общей сложности пришлось 10,31 млн единиц, что на 7,7% больше. В составе компании есть подразделение Gazoo Racing (GR), которое занимается созданием спорткаров и «заряженных» версий моделей Toyota, в дальнейшем эту линейку ждёт пополнение.

На фото: Toyota Land Cruiser GR Sport (версия для австралийского рынка)

Актуальный модельный ряд GR включает в себя спортивные автомобили Toyota GR86 и GR Supra, а также пару хот-хэтчей – GR Yaris и GR Corolla. Моделей сегмента SUV в списке нет, однако «подогретые» версии с прибавкой GR Sport к названию на данный момент есть у таких кроссоверов как Yaris Cross, Corolla Cross, C-HR, RAV4, а также у внедорожника Land Cruiser 300.

В дальнейшем подразделение Gazoo Racing может взяться за полноценную GR-версию моделей, об этом австралийскому изданию Car Expert рассказал глава Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши. По его словам, некоторые клиенты хотят, чтобы их автомобиль был способен на «спортивную езду», но при этом не могут оказаться от сегмента SUV, к примеру, из-за вместительности таких машин.

На фото: Toyota Corolla Cross HEV GR Sport (версия для рынка Таиланда)

Так что в модельном ряду Toyota GR может появиться кроссовер или внедорожник «с высокими эксплуатационными характеристиками». Правда, какая именно модель марки получит полноценную «заряженную» версию, он пока не сообщил. Не исключено, что модификация GR появится у тех SUV, которые уже получили исполнение GR Sport. Это значит, что в списке претендентов могут числиться кроссоверы Toyota C-HR, RAV4 и внедорожник Land Cruiser 300.

Очевидно, что «горячая» новинка получит агрессивно оформленный экстерьер, модернизированную подвеску, а также более мощную «начинку». По предварительным данным, в случае, если выбор будет сделан в пользу C-HR (в его основе лежит платформа TNGA-C), его «заряженная» версия будет оснащаться турботройкой объёмом 1,6 литра, этот же двигатель лежит в основе актуальных GR Yaris и GR Corolla; его отдача составляет 304 л.с.

На фото: Toyota C-HR HEV GR Sport

Другие автопроизводители уже давно предлагают «горячие» версии своих кроссоверов. К примеру, у Volkswagen есть версия T-Roc R, Cupra предлагает Formentor VZ5, в линейке Hyundai ранее был Kona N, а теперь имеется кросс-хэтч Ioniq 5 N, а у Kia числится EV6 GT. Помимо этого, производительные версии своих SUV выпускают представители большой немецкой тройки – Mercedes-Benz, BMW и Audi.

внедорожник кроссовер спортивные авто авторынок новинки Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Camry, Polo, Duster, Creta: какие бестселлеры 2021 года можно купить сейчас и сколько они стоят Не совсем правы те, кто считает, что ничего из того, что можно было купить в 2021 году, сейчас купить нельзя. В основном – можно. Но за такие деньги, что на статус бестселлера, коими они был... 1353 6 0 21.05.2024
Статьи / Популярные вопросы Как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле и каких ошибок стоит избегать Кондиционер понемногу перешел из разряда опций в категорию обязательных атрибутов современного автомобиля, но далеко не все обладатели машин с «простым» кондиционером и даже полностью автома... 46621 4 4 20.05.2024
Статьи / Авторынок Toyota C-HR и компания: выбираем кросс-купе от 3 до 5 миллионов рублей Купе-кроссоверы ценой в 3-5 миллионов рублей сегодня можно смело относить к средней ценовой категории. Давайте посмотрим, что может предложить рынок молодым духом (а другие купе-кроссоверы и... 1307 0 2 19.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 81608 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14779 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12080 19 171 14.03.2024
Change privacy settings