В линейке «заряженных» моделей Toyota Gazoo Racing может появиться SUV

Какая именно модель будет модернизирована силами спортивного подразделения японской компании, пока не сообщается. В списке претендентов числятся RAV4 и Land Cruiser 300.

Toyota остаётся крупнейшим автопроизводителем на глобальном рынке. Напомним, совокупный результат продаж машин брендов, принадлежащих корпорации, в прошлом году составил 11,23 млн экземпляров, что на 7,2% больше, чем в 2022-м. Из них на модели Toyota и Lexus в общей сложности пришлось 10,31 млн единиц, что на 7,7% больше. В составе компании есть подразделение Gazoo Racing (GR), которое занимается созданием спорткаров и «заряженных» версий моделей Toyota, в дальнейшем эту линейку ждёт пополнение.

На фото: Toyota Land Cruiser GR Sport (версия для австралийского рынка)

Актуальный модельный ряд GR включает в себя спортивные автомобили Toyota GR86 и GR Supra, а также пару хот-хэтчей – GR Yaris и GR Corolla. Моделей сегмента SUV в списке нет, однако «подогретые» версии с прибавкой GR Sport к названию на данный момент есть у таких кроссоверов как Yaris Cross, Corolla Cross, C-HR, RAV4, а также у внедорожника Land Cruiser 300.



В дальнейшем подразделение Gazoo Racing может взяться за полноценную GR-версию моделей, об этом австралийскому изданию Car Expert рассказал глава Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши. По его словам, некоторые клиенты хотят, чтобы их автомобиль был способен на «спортивную езду», но при этом не могут оказаться от сегмента SUV, к примеру, из-за вместительности таких машин.

На фото: Toyota Corolla Cross HEV GR Sport (версия для рынка Таиланда)

Так что в модельном ряду Toyota GR может появиться кроссовер или внедорожник «с высокими эксплуатационными характеристиками». Правда, какая именно модель марки получит полноценную «заряженную» версию, он пока не сообщил. Не исключено, что модификация GR появится у тех SUV, которые уже получили исполнение GR Sport. Это значит, что в списке претендентов могут числиться кроссоверы Toyota C-HR, RAV4 и внедорожник Land Cruiser 300.



Очевидно, что «горячая» новинка получит агрессивно оформленный экстерьер, модернизированную подвеску, а также более мощную «начинку». По предварительным данным, в случае, если выбор будет сделан в пользу C-HR (в его основе лежит платформа TNGA-C), его «заряженная» версия будет оснащаться турботройкой объёмом 1,6 литра, этот же двигатель лежит в основе актуальных GR Yaris и GR Corolla; его отдача составляет 304 л.с.

На фото: Toyota C-HR HEV GR Sport

Другие автопроизводители уже давно предлагают «горячие» версии своих кроссоверов. К примеру, у Volkswagen есть версия T-Roc R, Cupra предлагает Formentor VZ5, в линейке Hyundai ранее был Kona N, а теперь имеется кросс-хэтч Ioniq 5 N, а у Kia числится EV6 GT. Помимо этого, производительные версии своих SUV выпускают представители большой немецкой тройки – Mercedes-Benz, BMW и Audi.

