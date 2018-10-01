В начале этого года компания Maruti Suzuki, индийская «дочка» Сузуки, представила концептуальный кросс Future-S. Как сообщает Autocar India, серийный «паркетник» с дизайном по мотивам этого прототипа дебютирует в следующем году. По информации издания, новинка будет стоить где-то от 500 000 рупий, что эквивалентно примерно 450 000 рублей по актуальному курсу. Таким образом, товарное воплощение Future-S окажется дешевле кроссовера Maruti Suzuki Vitara Brezza. Последняя модель сегодня обойдется минимум в 758 000 рупий – это около 685 000 рублей.

Одним из главных конкурентов новинки Maruti Suzuki в Индии станет «приподнятый» хэтч Renault Kwid. Модель французской марки стоит дешевле – от 266 700 рупий или 241 000 рублей. Однако, в отличие от Квида, который только прикидывается кроссовером (неокрашенный обвес, дорожный просвет в 180 мм), внешне серийный Future-S якобы будет больше соответствовать автомобилям сегмента SUV. Кроме того, оснащение у модели Maruti Suzuki, вероятно, окажется богаче. К примеру, для Kwid по-прежнему не доступна ABS, а подушка безопасности у этой «пятидверки» лишь одна, да и та предлагается за доплату.

Ожидается, что «паркетник» Maruti Suzuki построят на платформе Heartect, которая также лежит в основе последних Suzuki Swift и Ertiga. Как и у Vitara Brezza, длина товарной модели не превысит четырех метров – таким машинам в Индии положены налоговые льготы.

Двигатель новинке пока прочат один – бензиновую «четверку» объемом 1.2, ее отдача не раскрывается. Отметим, мотор с аналогичным объемом есть в линейке индийского седана Maruti Suzuki Dzire (четырехдверная версия Swift), у этой модели мощность двигателя составляет 83 л.с., он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или «роботом». Привод же у серийного Future-S, скорее всего, будет только передним (как и у Vitara Brezza).

Производство новинки наладят в Индии, пока неизвестно, выберется ли модель за пределы этой страны. «Паркетник» Vitara Brezza также пока продают только на индийском рынке, там он является самым популярным SUV: в 2017-м кросс разошелся тиражом в 140 945 экземпляров (на втором месте – Hyundai Creta, 105 484 единицы). Между тем Maruti Suzuki вскоре планирует начать поставки Vitara Brezza в Индонезию. Не исключено, что экспорт затем расширят. Та же судьба может ожидать и серийный Future-S.