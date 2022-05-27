В линейке Toyota появился ещё один минивэн Granvia

Под таким названием на китайском рынке будут продавать актуальную Sienna, причем на пару с исходной моделью. Оба MPV имеют гибридную установку.

В 90-х – начале 2000-х имя Granvia носили богатые минивэны, унифицированные с коммерческой моделью Toyota Hiace. В 2019-м это название возродили для роскошной версии Hiace же, дорогой вэн с таким именем сегодня продают в Австралии, некоторых странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (он же Hiace VIP в России, Granace в Японии и Majesty в Таиланде). А скоро Toyota Granvia освоит еще и китайский рынок, вот только это будет совсем другая модель: так там решили назвать разновидность минивэна Toyota Sienna, причем последняя в Поднебесной тоже представлена.

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Дело в том, что исходную Сиенну локально производит совместное предприятие GAC Toyota, тогда как за выпуск Granvia отвечает FAW Toyota. Ну и напомним, что клонирование своих же моделей – обычная практика для брендов в КНР. К примеру, в местной линейке Тойоты есть кроссоверы Frontlander и Crown Kluger – близнецы Corolla Cross и Highlander соответственно.



Toyota Granvia для Китая

В Китае уже провели онлайн-презентацию Granvia от FAW Toyota. Внешне такой вэн повторяет «оспортивленную» американскую Sienna XSE (в КНР у самой Сиенны подобной версии нет). Отличия от прочих модификаций – радиаторная решетка с сеткой вместо горизонтальных полосок, черные вставки в переднем бампере и отсутствие хромированных накладок на порогах. Длина Granvia составляет 5175 мм, что на 10 мм больше, чем у китайской Toyota Sienna. Остальные габариты совпадают: ширина – 1995 мм, высота – 1765 мм (с рейлингами – 1785 мм), колесная база – 3060 мм.



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Внутри вэн FAW Toyota тоже скопировал локальную Сиенну, а разница по сравнению с американским минивэном – мультимедиа-система: в Китае машины имеют экран диагональю 12,3 дюйма без физических кнопок и шайб, тогда как в Штатах у модели максимум 9-дюймовый планшет (и он с клавишами и «крутилками»). «Поднебесной» Granvia также обещаны проекционный дисплей, камеры кругового обзора, два люка в крыше и комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.). Кроме того, в КНР будет версия для людей с ограниченными возможностями (у местной Сиенны такая тоже имеется).



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Как и Sienna, китайская Granvia бывает только в виде гибрида: в состав установки входят бензиновый «атмосферник» 2.5 и электродвигатель, суммарная отдача – 249 л.с.



В продажу такой минивэн поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. Toyota Sienna в Поднебесной сегодня стоит где-то от 47 000 долларов.