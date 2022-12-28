В Минпромторге считают, что к концу года в РФ будет продано около 800 тысяч новых машин

Судя по прогнозу, в ведомстве считают, что за декабрь удастся реализовать порядка 230-250 тыс. новых автомобилей, ведь с января по ноябрь 2022-го результат по разным оценкам составил всего 550-570 тыс. единиц.

Авторынок и автопром РФ продолжают испытывать последствия текущего кризиса. Напомним, проблемы связаны с нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек: это мешает производителям выпускать машины в стране. Также на показателях рынка сказался отказ многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые автомобили. Свою роль сыграло и значительное увеличение стоимости машины.

На фото: Haval Jolion

Всё перечисленное привело к тому, что и объём местного автопрома, и результат российского авторынка в 2022-ом значительно просели. Сейчас очевидно, что показатель продаж новых машин в текущем году окажется худшим, как минимум, за последнее десятилетие. Согласно статистике АЕБ, за последние 10 лет минимальный результат в РФ был отмечен в 2016 году: тогда было реализовано около 1,43 млн экземпляров.



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС рассказал о том, какие итоговые показатели в текущем году продемонстрируют автопром и авторынок РФ. По его словам, по итогам 2022-го объём производства автомобилей в стране превысит 600 тыс. экземпляров, а количество проданных новых машин достигнет отметки в 800 тыс. единиц. Не совсем ясно, говорил ли глава Минпромторга только о легковых автомобилях, или же включал в список и коммерческий транспорт.

На фото: Lada Granta

Согласно информации НАПИ (национального агентства промышленной информации), за первые одиннадцать месяцев текущего года в России было произведено 559,5 тыс. колёсных транспортных средств. Из них 419,1 тыс. единиц пришлось на «легковушки» (на 65,6% меньше, чем в январе-ноябре 2021-го), 75,1 тыс. шт. – на лёгкие коммерческие автомобили (на 38,3% меньше), ещё заводы выпустили 54,5 тыс. грузовиков (на 17,7% меньше) и 10,8 тыс. автобусов (на 17,3% меньше).



До указанной Денисом Мантуровым планки по продажам новых машин в РФ – 800 тыс. единиц – пока далеко. Если судить по отчёту АЕБ (основывается на дилерских отгрузках), за январь-ноябрь 2022 года в РФ было реализовано 548 877 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей; этот результат почти на 61% меньше, чем годом ранее. В агентстве «Автостат» (учитывает данные госрегистрации новых авто, что позволяет брать во внимание параллельный импорт) подсчитали, что за первые 11 месяцев в стране на учёт поставили 569 536 новых «легковушек», что на 58,8% меньше.

На фото: Geely Coolray

Напомним, в начале текущего месяца стало известно о новом прогнозе, касающемся показателей российского авторынка в 2023 году. Так, в «Автостате» считают, что за следующий год в РФ будет реализовано порядка 630 тыс. машин (согласно базовому сценарию). Эксперты ожидают, что в следующем году доля Lada составит порядка 48-50%. Ещё четверть (25%), скорее всего, совместными усилиями займут новые «легковушки» китайских марок. На автомобили, поставляемые по схеме параллельного импорта, вероятно, придётся не более 10%.



Ещё в агентстве отметили, что нет смысла оценивать объём отложенного спроса, так как происходит перестройка рынка, кроме того, можно не учитывать спрос, отложенный по причине резкого роста стоимости автомобилей, ведь теперь «цены вышли на новые уровни и на прежние уже не вернутся».