Авторынок РФ в ноябре снова потерял больше 60%. В список «бестселлеров» вошёл Haval Dargo

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжает падать: за первые одиннадцать месяцев текущего года дилеры сумели реализовать в общей сложности 548 877 экземпляров, что на 60,9% меньше, чем в январе-ноябре 2021-го.

Судя по сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (использует данные по дилерским отгрузкам), в ноябре на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ был зафиксирован спад на 61,6%: клиенты купили 46 403 машины. Этот результат чуть выше по сравнению с октябрьским показателем. В количественном выражении за год продажи в прошлом месяце упали на 74 563 шт. Отметим, «в пике» российский авторынок отправился ещё в марте. Судя по наблюдаемой тенденции, к концу года результат может не дотянуть до 600 тыс. экземпляров.

На фото: Lada Niva Travel

С января по ноябрь 2022 года клиенты в стране купили 548 877 новых автомобилей: этот результат на 60,9% меньше, чем за первые одиннадцать месяцев прошлого года. В количественном выражении объём продаж за первые девять месяцев сократился на 854 163 единиц. Напомним, некоторые бренды – BMW, Mini, Mercedes-Benz, Chery и Exeed – не отправляют информацию о ежемесячных продажах в РФ, так что их результаты в нынешней статистике не учитываются.



Место Марка Продажи в ноябре 2022 года, шт. Продажи в ноябре 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada 21 726 26 373 - 18 2 Haval 4552 4909 - 7 3 ГАЗ 4224 5428 - 22 4 Geely 3506 2826 + 24 5 УАЗ 3494 3070 + 14 6 Kia 3113 14 514 - 79 7 Hyundai 1833 14 395 - 87 8 Renault 646 11 837 - 95 9 Skoda 524 5000 - 90 10 Changan 515 567 - 9 11 Volkswagen 387 4602 - 92 12 Mazda 324 2565 - 87 13 Great Wall 313 - - 14 FAW 199 162 + 23 15 Ford (ком.авт.) 179 2123 - 92 16 Genesis 168 614 - 73 17 DFM 156 70 + 123 18 Toyota 103 7606 - 99 19 Peugeot 96 733 - 87 20 Audi 78 614 - 87 21 Citroen 57 432 - 87 22 Suzuki 35 500 - 93 23 Opel 32 147 - 78 24 GAC 31 174 - 82 25 Jeep 27 101 - 73

Несмотря на общий спад авторынка РФ, у некоторых брендов всё-таки зафиксирована положительная динамика по итогам ноября. Плюс наблюдается у российской марки УАЗ, несмотря на 34-процентный спад показателя внедорожника Patriot, который к тому же опустился с шестого места на восьмое в ТОП-25 «бестселлеров». Зато прибавка в этом месяце есть у коммерческих автомобилей бренда.



Ещё плюс отмечен у нескольких китайских марок: DFM (за счёт продаж недавно вышедшего на рынок коммерческого малотоннажника Captain-T), FAW, а также Geely: в список наиболее востребованных моделей этого бренда в прошлом месяце вошли Coolray (по-прежнему занимает четвёртую строчку), Atlas Pro (за месяц поднялся на этаж выше), а также Tugella (переехала с 13-го на десятое место).

На фото: Geely Tugella

Напомним, местные предприятия, которые ранее принадлежали европейским, корейским и японским компаниям либо до сих пор простаивают, либо находятся на этапе консервации, либо проданы / переданы новым владельцам в РФ. Кроме того, многие производители продолжают держать импорт «на паузе», то есть остатки запасов автомобилей у дилеров в какой-то момент кончатся.



Если говорить о ТОП-25 «бестселлеров», согласно отчёту АЕБ, плюсом могут похвалиться пара моделей Lada – Granta и Niva – возглавляющие список, а также кроссоверы Geely и Haval (кстати, Хавэйл остаётся второй самой продаваемой маркой в РФ после Lada). Одним из главных изменений «рейтинга» стало появление новичка – речь идёт о Haval Dargo, который поступил в продажу в июне 2022-го. Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство этой модели налажено на тульском заводе компании.

Место Модель Продажи в ноябре 2022 года, шт. Продажи в ноябре 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 13 015 7231 + 80,0 2 Lada Niva 6898 3618 + 90,7 3 Haval Jolion 2021 2340 - 13,6 4 Geely Coolray 1678 1181 + 42,1 5 Haval F7 1298 1016 + 27,8 6 Geely Atlas Pro 1048 565 + 85,5 7 Lada Vesta 1009 9035 - 88,8 8 УАЗ Patriot 995 1509 - 34,1 9 Kia Sportage 781 1593 - 51,0 10 Geely Tugella 770 274 + 181,0 11 Hyundai Santa Fe 688 878 - 21,6 12 Haval F7X 620 1033 - 40,0 13 Kia Seltos 502 1439 - 65,1 14 Hyundai Tucson 499 1564 - 68,1 15 Kia Soul 359 520 - 31,0 16 Haval Dargo 351 - - 17 Hyundai Creta 340 6513 - 94,8 18 Kia Rio 292 5682 - 94,9 19 Mazda CX-5 290 1975 - 85,3 20 Lada Largus VP 279 3350 - 91,7 21 Kia Cerato 276 1091 - 74,7 22 Kia Sorento 274 677 - 59,5 23 VW Polo 270 2292 - 88,2 24 Skoda Rapid 262 1991 - 86,8 25 Haval H9 261 389 - 32,9

По сравнению с октябрём, ТОП-25 покинули кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, которые ранее выпускались на заводе в Санкт-Петербурге (сейчас площадка продана НАМИ), Renault Logan (модель сходила с конвейера тольяттинского предприятия АВТОВАЗа, доля Рено также ушла НАМИ), а также Hyundai Solaris и Kia K5. Их места, помимо уже упомянутого Dargo, заняли Haval H9, Hyundai Creta, Kia Sorento и Mazda CX-5. Кстати, в прошлом месяце стало известно о том, что Мазда решила избавиться от своей доли в СП с Sollers.



Согласно данным АЕБ, по итогам прошлого месяца в ТОП-10 наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей положительная динамика отмечена у нескольких моделей УАЗа, ГАЗ Sobol, а также у грузовой модификации Lada Granta. Отметим, Транзиты этот рейтинг скоро покинут, так как Ford окончательно уходит из РФ и останавливает производство на местной площадке в Татарстане.

Место Модель (ком.авт.) Продажи в ноябре 2022 года, шт. Продажи в ноябре 2021 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 3156 4371 - 27,8 2 УАЗ Classic Commercial 1576 969 + 62,6 3 ГАЗ Sobol 1068 1057 + 1,0 4 УАЗ Profi 575 293 + 96,2 5 Lada Granta VU 270 74 + 264,9 6 Ford Transit 179 2123 - 91,6 7 DFM Captain-T 156 - - 8 Lada Largus VU 80 1687 - 95,3 9 Peugeot Traveller 31 226 - 86,3 10 Hyundai Staria 25 - -

Как сообщалось ранее, в АВТОВАЗе предполагали, что по итогам текущего года общее количество проданных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ составит около 670-700 тыс. экземпляров. Судя по ежемесячным продажам, добраться даже до нижней планки российскому авторынку будет непросто. Напомним, согласно новому прогнозу, сделанному главой АВТОВАЗа Максимом Соколовым, в 2023 году в РФ будет продано около 800 тыс. новых машин (по базовому сценарию). Из них на модели Lada, по расчётам, придётся примерно 400 тыс. единиц (то есть около 50%).

