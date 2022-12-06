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  • Авторынок РФ в ноябре снова потерял больше 60%. В список «бестселлеров» вошёл Haval Dargo

Авторынок РФ в ноябре снова потерял больше 60%. В список «бестселлеров» вошёл Haval Dargo

06.12.2022 25 0 0

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжает падать: за первые одиннадцать месяцев текущего года дилеры сумели реализовать в общей сложности 548 877 экземпляров, что на 60,9% меньше, чем в январе-ноябре 2021-го.

Судя по сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (использует данные по дилерским отгрузкам), в ноябре на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ был зафиксирован спад на 61,6%: клиенты купили 46 403 машины. Этот результат чуть выше по сравнению с октябрьским показателем. В количественном выражении за год продажи в прошлом месяце упали на 74 563 шт. Отметим, «в пике» российский авторынок отправился ещё в марте. Судя по наблюдаемой тенденции, к концу года результат может не дотянуть до 600 тыс. экземпляров.

На фото: Lada Niva Travel

С января по ноябрь 2022 года клиенты в стране купили 548 877 новых автомобилей: этот результат на 60,9% меньше, чем за первые одиннадцать месяцев прошлого года. В количественном выражении объём продаж за первые девять месяцев сократился на 854 163 единиц. Напомним, некоторые бренды – BMW, Mini, Mercedes-Benz, Chery и Exeed – не отправляют информацию о ежемесячных продажах в РФ, так что их результаты в нынешней статистике не учитываются.

МестоМаркаПродажи в ноябре 2022 года, шт.Продажи в ноябре 2021 года, шт.Разница, %
1Lada21 72626 373- 18
2Haval45524909- 7
3ГАЗ42245428- 22
4Geely35062826+ 24
5УАЗ34943070+ 14
6Kia311314 514- 79
7Hyundai183314 395- 87
8Renault64611 837- 95
9Skoda5245000- 90
10Changan515567- 9
11Volkswagen3874602- 92
12Mazda3242565- 87
13Great Wall313--
14FAW199162+ 23
15Ford (ком.авт.)1792123- 92
16Genesis168614- 73
17DFM15670+ 123
18Toyota1037606- 99
19Peugeot96733- 87
20Audi78614- 87
21Citroen57432- 87
22Suzuki35500- 93
23Opel32147- 78
24GAC31174- 82
25Jeep27101- 73

Несмотря на общий спад авторынка РФ, у некоторых брендов всё-таки зафиксирована положительная динамика по итогам ноября. Плюс наблюдается у российской марки УАЗ, несмотря на 34-процентный спад показателя внедорожника Patriot, который к тому же опустился с шестого места на восьмое в ТОП-25 «бестселлеров». Зато прибавка в этом месяце есть у коммерческих автомобилей бренда.

Ещё плюс отмечен у нескольких китайских марок: DFM (за счёт продаж недавно вышедшего на рынок коммерческого малотоннажника Captain-T), FAW, а также Geely: в список наиболее востребованных моделей этого бренда в прошлом месяце вошли Coolray (по-прежнему занимает четвёртую строчку), Atlas Pro (за месяц поднялся на этаж выше), а также Tugella (переехала с 13-го на десятое место).

На фото: Geely Tugella

Напомним, местные предприятия, которые ранее принадлежали европейским, корейским и японским компаниям либо до сих пор простаивают, либо находятся на этапе консервации, либо проданы / переданы новым владельцам в РФ. Кроме того, многие производители продолжают держать импорт «на паузе», то есть остатки запасов автомобилей у дилеров в какой-то момент кончатся.

Если говорить о ТОП-25 «бестселлеров», согласно отчёту АЕБ, плюсом могут похвалиться пара моделей Lada – Granta и Niva – возглавляющие список, а также кроссоверы Geely и Haval (кстати, Хавэйл остаётся второй самой продаваемой маркой в РФ после Lada). Одним из главных изменений «рейтинга» стало появление новичка – речь идёт о Haval Dargo, который поступил в продажу в июне 2022-го. Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство этой модели налажено на тульском заводе компании.

МестоМодельПродажи в ноябре 2022 года, шт.Продажи в ноябре 2021 года, шт.Разница, %
1Lada Granta13 0157231+ 80,0
2Lada Niva68983618+ 90,7
3Haval Jolion20212340- 13,6
4Geely Coolray16781181+ 42,1
5Haval F712981016+ 27,8
6Geely Atlas Pro1048565+ 85,5
7Lada Vesta10099035- 88,8
8УАЗ Patriot9951509- 34,1
9Kia Sportage7811593- 51,0
10Geely Tugella770274+ 181,0
11Hyundai Santa Fe688878- 21,6
12Haval F7X6201033- 40,0
13Kia Seltos5021439- 65,1
14Hyundai Tucson4991564- 68,1
15Kia Soul359520- 31,0
16Haval Dargo351--
17Hyundai Creta3406513- 94,8
18Kia Rio2925682- 94,9
19Mazda CX-52901975- 85,3
20Lada Largus VP2793350- 91,7
21Kia Cerato2761091- 74,7
22Kia Sorento274677- 59,5
23VW Polo2702292- 88,2
24Skoda Rapid2621991- 86,8
25Haval H9261389- 32,9

По сравнению с октябрём, ТОП-25 покинули кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, которые ранее выпускались на заводе в Санкт-Петербурге (сейчас площадка продана НАМИ), Renault Logan (модель сходила с конвейера тольяттинского предприятия АВТОВАЗа, доля Рено также ушла НАМИ), а также Hyundai Solaris и Kia K5. Их места, помимо уже упомянутого Dargo, заняли Haval H9, Hyundai Creta, Kia Sorento и Mazda CX-5. Кстати, в прошлом месяце стало известно о том, что Мазда решила избавиться от своей доли в СП с Sollers.

Согласно данным АЕБ, по итогам прошлого месяца в ТОП-10 наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей положительная динамика отмечена у нескольких моделей УАЗа, ГАЗ Sobol, а также у грузовой модификации Lada Granta. Отметим, Транзиты этот рейтинг скоро покинут, так как Ford окончательно уходит из РФ и останавливает производство на местной площадке в Татарстане.

МестоМодель (ком.авт.)Продажи в ноябре 2022 года, шт.Продажи в ноябре 2021 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle31564371- 27,8
2УАЗ Classic Commercial1576969+ 62,6
3ГАЗ Sobol10681057+ 1,0
4УАЗ Profi575293+ 96,2
5Lada Granta VU27074+ 264,9
6Ford Transit1792123- 91,6
7DFM Captain-T156--
8Lada Largus VU801687- 95,3
9Peugeot Traveller31226- 86,3
10Hyundai Staria25--

Как сообщалось ранее, в АВТОВАЗе предполагали, что по итогам текущего года общее количество проданных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ составит около 670-700 тыс. экземпляров. Судя по ежемесячным продажам, добраться даже до нижней планки российскому авторынку будет непросто. Напомним, согласно новому прогнозу, сделанному главой АВТОВАЗа Максимом Соколовым, в 2023 году в РФ будет продано около 800 тыс. новых машин (по базовому сценарию). Из них на модели Lada, по расчётам, придётся примерно 400 тыс. единиц (то есть около 50%).

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