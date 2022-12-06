Авторынок РФ в ноябре снова потерял больше 60%. В список «бестселлеров» вошёл Haval Dargo

Судя по сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (использует данные по дилерским отгрузкам), в ноябре на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ был зафиксирован спад на 61,6%: клиенты купили 46 403 машины. Этот результат чуть выше по сравнению с октябрьским показателем. В количественном выражении за год продажи в прошлом месяце упали на 74 563 шт. Отметим, «в пике» российский авторынок отправился ещё в марте. Судя по наблюдаемой тенденции, к концу года результат может не дотянуть до 600 тыс. экземпляров.
С января по ноябрь 2022 года клиенты в стране купили 548 877 новых автомобилей: этот результат на 60,9% меньше, чем за первые одиннадцать месяцев прошлого года. В количественном выражении объём продаж за первые девять месяцев сократился на 854 163 единиц. Напомним, некоторые бренды – BMW, Mini, Mercedes-Benz, Chery и Exeed – не отправляют информацию о ежемесячных продажах в РФ, так что их результаты в нынешней статистике не учитываются.
|Место
|Марка
|Продажи в ноябре 2022 года, шт.
|Продажи в ноябре 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|21 726
|26 373
|- 18
|2
|Haval
|4552
|4909
|- 7
|3
|ГАЗ
|4224
|5428
|- 22
|4
|Geely
|3506
|2826
|+ 24
|5
|УАЗ
|3494
|3070
|+ 14
|6
|Kia
|3113
|14 514
|- 79
|7
|Hyundai
|1833
|14 395
|- 87
|8
|Renault
|646
|11 837
|- 95
|9
|Skoda
|524
|5000
|- 90
|10
|Changan
|515
|567
|- 9
|11
|Volkswagen
|387
|4602
|- 92
|12
|Mazda
|324
|2565
|- 87
|13
|Great Wall
|313
|-
|-
|14
|FAW
|199
|162
|+ 23
|15
|Ford (ком.авт.)
|179
|2123
|- 92
|16
|Genesis
|168
|614
|- 73
|17
|DFM
|156
|70
|+ 123
|18
|Toyota
|103
|7606
|- 99
|19
|Peugeot
|96
|733
|- 87
|20
|Audi
|78
|614
|- 87
|21
|Citroen
|57
|432
|- 87
|22
|Suzuki
|35
|500
|- 93
|23
|Opel
|32
|147
|- 78
|24
|GAC
|31
|174
|- 82
|25
|Jeep
|27
|101
|- 73
Несмотря на общий спад авторынка РФ, у некоторых брендов всё-таки зафиксирована положительная динамика по итогам ноября. Плюс наблюдается у российской марки УАЗ, несмотря на 34-процентный спад показателя внедорожника Patriot, который к тому же опустился с шестого места на восьмое в ТОП-25 «бестселлеров». Зато прибавка в этом месяце есть у коммерческих автомобилей бренда.
Ещё плюс отмечен у нескольких китайских марок: DFM (за счёт продаж недавно вышедшего на рынок коммерческого малотоннажника Captain-T), FAW, а также Geely: в список наиболее востребованных моделей этого бренда в прошлом месяце вошли Coolray (по-прежнему занимает четвёртую строчку), Atlas Pro (за месяц поднялся на этаж выше), а также Tugella (переехала с 13-го на десятое место).
Напомним, местные предприятия, которые ранее принадлежали европейским, корейским и японским компаниям либо до сих пор простаивают, либо находятся на этапе консервации, либо проданы / переданы новым владельцам в РФ. Кроме того, многие производители продолжают держать импорт «на паузе», то есть остатки запасов автомобилей у дилеров в какой-то момент кончатся.
Если говорить о ТОП-25 «бестселлеров», согласно отчёту АЕБ, плюсом могут похвалиться пара моделей Lada – Granta и Niva – возглавляющие список, а также кроссоверы Geely и Haval (кстати, Хавэйл остаётся второй самой продаваемой маркой в РФ после Lada). Одним из главных изменений «рейтинга» стало появление новичка – речь идёт о Haval Dargo, который поступил в продажу в июне 2022-го. Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство этой модели налажено на тульском заводе компании.
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2022 года, шт.
|Продажи в ноябре 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|13 015
|7231
|+ 80,0
|2
|Lada Niva
|6898
|3618
|+ 90,7
|3
|Haval Jolion
|2021
|2340
|- 13,6
|4
|Geely Coolray
|1678
|1181
|+ 42,1
|5
|Haval F7
|1298
|1016
|+ 27,8
|6
|Geely Atlas Pro
|1048
|565
|+ 85,5
|7
|Lada Vesta
|1009
|9035
|- 88,8
|8
|УАЗ Patriot
|995
|1509
|- 34,1
|9
|Kia Sportage
|781
|1593
|- 51,0
|10
|Geely Tugella
|770
|274
|+ 181,0
|11
|Hyundai Santa Fe
|688
|878
|- 21,6
|12
|Haval F7X
|620
|1033
|- 40,0
|13
|Kia Seltos
|502
|1439
|- 65,1
|14
|Hyundai Tucson
|499
|1564
|- 68,1
|15
|Kia Soul
|359
|520
|- 31,0
|16
|Haval Dargo
|351
|-
|-
|17
|Hyundai Creta
|340
|6513
|- 94,8
|18
|Kia Rio
|292
|5682
|- 94,9
|19
|Mazda CX-5
|290
|1975
|- 85,3
|20
|Lada Largus VP
|279
|3350
|- 91,7
|21
|Kia Cerato
|276
|1091
|- 74,7
|22
|Kia Sorento
|274
|677
|- 59,5
|23
|VW Polo
|270
|2292
|- 88,2
|24
|Skoda Rapid
|262
|1991
|- 86,8
|25
|Haval H9
|261
|389
|- 32,9
По сравнению с октябрём, ТОП-25 покинули кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, которые ранее выпускались на заводе в Санкт-Петербурге (сейчас площадка продана НАМИ), Renault Logan (модель сходила с конвейера тольяттинского предприятия АВТОВАЗа, доля Рено также ушла НАМИ), а также Hyundai Solaris и Kia K5. Их места, помимо уже упомянутого Dargo, заняли Haval H9, Hyundai Creta, Kia Sorento и Mazda CX-5. Кстати, в прошлом месяце стало известно о том, что Мазда решила избавиться от своей доли в СП с Sollers.
Согласно данным АЕБ, по итогам прошлого месяца в ТОП-10 наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей положительная динамика отмечена у нескольких моделей УАЗа, ГАЗ Sobol, а также у грузовой модификации Lada Granta. Отметим, Транзиты этот рейтинг скоро покинут, так как Ford окончательно уходит из РФ и останавливает производство на местной площадке в Татарстане.
|Место
|Модель (ком.авт.)
|Продажи в ноябре 2022 года, шт.
|Продажи в ноябре 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|3156
|4371
|- 27,8
|2
|УАЗ Classic Commercial
|1576
|969
|+ 62,6
|3
|ГАЗ Sobol
|1068
|1057
|+ 1,0
|4
|УАЗ Profi
|575
|293
|+ 96,2
|5
|Lada Granta VU
|270
|74
|+ 264,9
|6
|Ford Transit
|179
|2123
|- 91,6
|7
|DFM Captain-T
|156
|-
|-
|8
|Lada Largus VU
|80
|1687
|- 95,3
|9
|Peugeot Traveller
|31
|226
|- 86,3
|10
|Hyundai Staria
|25
|-
|-
Как сообщалось ранее, в АВТОВАЗе предполагали, что по итогам текущего года общее количество проданных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ составит около 670-700 тыс. экземпляров. Судя по ежемесячным продажам, добраться даже до нижней планки российскому авторынку будет непросто. Напомним, согласно новому прогнозу, сделанному главой АВТОВАЗа Максимом Соколовым, в 2023 году в РФ будет продано около 800 тыс. новых машин (по базовому сценарию). Из них на модели Lada, по расчётам, придётся примерно 400 тыс. единиц (то есть около 50%).
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